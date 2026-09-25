Die Auswahl für das Sternzeichen Waage setzt auf handwerkliche Substanz und zeitlose Silhouetten.

Feines für das Sternzeichen Waage: Von Holz-Clogs bis zur Lederjacke – darüber freut sich das Luftzeichen.

Feines für das Sternzeichen Waage: Von Holz-Clogs bis zur Lederjacke – darüber freut sich das Luftzeichen.

Ende September übernimmt die Waage das Regiment im Tierkreis – und bringt eine wohltuende Ästhetik in die oft hektische Übergangszeit. Als von Venus regiertes Luftzeichen besitzt die Waage ein feines Gespür für Proportionen, zeitlose Eleganz und die Kunst, Gegensätze in Einklang zu bringen.



Das spiegelt sich auch in unseren Fundstücken der Woche wider: Wo andere Sternzeichen auf laute Trends setzen, sucht die Waage nach der perfekten Balance zwischen Struktur und Leichtigkeit, Tradition und Moderne.

Couture trifft Aviator-Erbe: Das Gleichgewicht harter Kontraste

Manchmal braucht es einen gewissen Kontrast, um ein Outfit wirklich rund wirken zu lassen. Diese lederne Bomberjacke von Alpha Industries bedient genau diese Dynamik: Sie nimmt die funktionale Silhouette klassischer Militärjacken auf und übersetzt sie in schweres, dunkles Leder mit lockerem Schnitt.

Neuinterpretation des Archiv-Modells: Die „B-15 Leather UV“ von Alpha Industries aus Schafsleder mit abnehmbarem Lammfellkragen und Utility-Details. © Alpha Industries

Der helle Webpelzkragen bricht die Strenge des Materials und fügt ein textiles Element hinzu, das sich bei Bedarf abnehmen lässt – eine gekonnte Balance zwischen rauer Biker-Attitüde und entspannter, warmer Herbst-Eleganz.

B-15 Leather UV Loose Bomber Jacket von Alpha Industries. Erhältlich für 850 Euro auf alphaindustries.eu.

Schwerelos durch die Übergangszeit: Ein Beauty-Hybrid der Texturen

In der Hautpflege wie in der Mode gilt: Die richtige Kombination entscheidet über das Ergebnis. Diese Creme kombiniert Handcreme mit Körperserum und ist damit die perfekte Balance zwischen der Reichhaltigkeit einer Creme und der Leichtigkeit eines Serums.

Leichte Pflege für unterwegs: Die „Care Crush Hand & Body Serum-in-Cream“ von YSL Beauty vereint intensive Feuchtigkeit mit schnell einziehender Textur im Herzflakon. © YSL

Die Formulierung kombiniert Jasminblüten-Extrakt, 2 % Niacinamid und Ceramide, um die Hautbarriere zu stärken und intensive Feuchtigkeit zu spenden – damit eignet sie sich insbesondere für beanspruchte Stellen wie Nagelhaut, Ellenbogen oder Knie. Verpackt in einer Tube in Herzform wird selbst die Pflege unterwegs zu einer stilvollen Erfahrung, die das Herz aufgehen lässt.

Care Crush Hand & Body Serum-in-Cream von YSL Beauty (50 ml). Erhältlich ab dem 01.10.2026 für 58,00 Euro auf www.yslbeauty.com.

Formenlehre in Holz und Leder: Der Clog neu interpretiert

Statt kurzlebiger Trends setzt das Luftzeichen bevorzugt auf klassische Entwürfe mit Substanz. Da kommt dieser Clog ins Spiel: Das Modell „Pescura Robin 70“ von Scholl kombiniert eine anatomisch geformte Holzsohle mit einem Obermaterial in dunkelbrauner Schlangenleder-Prägung.

Der „Pescura Robin 70“ Clog von Scholl mit dunkelbrauner Schlangenleder-Prägung. © Scholl

Die Metallnieten verleihen dem Schuh einen modernen Touch; durch den Sieben-Zentimeter-Absatz bekommt der Clog eine elegante Note. Durch die offene Hacke ist er ein echter Jahreszeiten-Allrounder: Schön luftig im Sommer, herbsttauglich wird's etwa mit gerippten Stricksocken.

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„Pescura Robin 70 “in Dark Brown von Scholl. Erhältlich für 220 Euro auf scholl-shoes.com.

Industrielle Formlehre: Dänisches Handwerk aus Aluminium

Ein gebogenes Aluminiumrohr, ungeglättet und voller Charakter: Der Kerzenständer „Bucatini“ vereint rohes Handwerk mit moderner Formsprache. Der Name ist dabei Programm, leiht er sich doch die Silhouette der hohlen italienischen Röhrennudel und übersetzt sie in ein Design-Objekt.

Gebogenes Aluminium: Der Kerzenständer „Bucatini“ von Manufactum zitiert die Form der Röhrennudel – bewusst unperfekt geformt und handgefertigt in Dänemark. © Manufactum

Entworfen von AOT Studio und in Dänemark von Hand gefertigt, entsteht das Stück aus einem 1,5 Meter langen Rundrohr aus gebürstetem Aluminium, das unter Hitze in seine geschwungene Form gebracht wird. Spuren der Verarbeitung bleiben bewusst sichtbar und verleihen dem Kerzenständer seine unkonventionelle, ehrliche Ästhetik. Durch den manuellen Biegeprozess weist jedes Exemplar kleine Formabweichungen auf – so wird jedes Stück zu einem charakterstarken Unikat für Kerzenlicht mit industriellem Charme.

Kerzenständer Bucatini von Manufactum. Erhältlich für 169 Euro auf manufactum.de.

Eine Tasche zwischen Archiv und Avantgarde

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens von MCM arbeitet das Münchner Haus mit Luar zusammen – dem New Yorker Label des Designers Raul Lopez, das für seine avantgardistischen Schnitte und die Neuinterpretation moderner Dapper-Ästhetik bekannt ist.

Designer Raul Lopez übersetzte historische MCM-Modelle in eine reduzierte, schwarze Lederform: die „MCM x Luar Leather Drawstring“ © MCM

Für das Design analysierte Lopez sechs historische Archivmodelle von MCM und übersetzte sie in eine moderne Designsprache, die die Welten der beiden Modehäuser vereint. In dieser großen Ausführung aus schwarzem Glattleder trifft die voluminöse Beutelform auf klare, geometrische Linien – schlicht genug für den Alltag und gleichzeitig ein Blickfang, an dem man sich kaum sattsehen kann.



Anima MCM x Luar Leather Drawstring in Large (Schwarz). Vormerken: Ab Dezember erhältlich.

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