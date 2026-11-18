In Baku dankt Wadephul Alijew für dessen Friedensbereitschaft. Unterschreiben will Aserbaidschan aber erst, wenn Armenien seine Verfassung ändert. Eine Analyse.

Mehr als ein Jahr nach der Paraphierung des Friedensvertrags zwischen Armenien und Aserbaidschan in Washington drängt Bundesaußenminister Johann Wadephul bei seiner Reise in den Südkaukasus auf einen endgültigen Friedensschluss.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Jeyhun Bayramov in Baku bedankte sich Wadephul ausdrücklich bei der aserbaidschanischen Führung. „Wir danken dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew für diesen Schritt“, sagte der Bundesaußenminister. Gemeint war Alijews erklärte Bereitschaft, einen Friedensvertrag mit Armenien zu unterzeichnen. Unterschrieben ist dieser Vertrag bis heute nicht. Über den Frieden entscheidet zuerst Armeniens Verfassungsfrage, nicht der Besuch aus Berlin.

Der Dank war zugleich ein Drängen. „Jetzt müssen die letzten Schritte getan werden“, sagte Wadephul in Baku. Er will nach eigenen Worten dazu beitragen, dass alles Nötige für die endgültige Unterzeichnung unternommen wird. Beiden Ländern dankte er für die historische Chance in Washington. Berlin wolle seine konstruktive, unterstützende Rolle im Friedensprozess beibehalten, versicherte er.

Verfassung vor Unterschrift

Der letzte Schritt liegt allerdings nicht in Baku. Aserbaidschan hält öffentlich daran fest, kein endgültiges Dokument zu unterzeichnen, bevor Armenien seine Verfassung ändert. Baku verlangt Änderungen an den Verfassungspassagen zu Bergkarabach.

Formell sei das keine Verhandlungsforderung, sagte Armeniens Außenminister Ararat Mirsojan den Abgeordneten in Jerewan. Baku habe aber ausdrücklich mitgeteilt, die Verfassungsfrage müsse vor jeder Unterzeichnung gelöst sein. Die Forderung zielt auf eine offene Wunde. Im Herbst 2023 eroberte Aserbaidschan Bergkarabach, mehr als 100.000 Armenier mussten fliehen. Nun soll ausgerechnet die Verfassung der unterlegenen Seite den Weg zur Unterschrift freimachen.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) beim Besuch der aschkenasischen Synagoge in Baku während seiner Reise nach Aserbaidschan © Thomas Koehler/imago

Gegen den Vertrag selbst wehrt sich Jerewan nicht. Mirsojan versicherte im Parlament, Armenien sei bereit, so bald wie möglich zu unterzeichnen, womöglich bis Ende 2026 oder 2027. Den Vorwurf, Jerewan verzögere den Prozess absichtlich, wies er zurück. Die Regierung will das Abkommen noch in ihrer laufenden Amtszeit unter Dach und Fach bringen. Trotz der Wiederwahl Paschinjans hat Aserbaidschan den Vertrag noch nicht unterzeichnet. Dazu kommt eine zweite Bedingung: Baku will den südarmenischen Korridor und die Trump-Route ungehindert nutzen.

Das letzte Wort haben Armeniens Wähler

Der Wille der Regierung allein reicht dafür nicht. Bis Jahresende ist ein neues armenisches Verfassungsdokument zu erwarten. Danach braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für ein Referendum und dann das Referendum selbst. Unterschreibt Baku vorher? Derzeit lautet die Antwort klar Nein.

Damit liegt der Frieden in der Hand der armenischen Bürger.

Frieden ohne Unterschrift

In Baku und Brüssel klingt das alles weniger dramatisch. Alijew erklärt: „Frieden ist bereits erreicht.“ Beide Seiten lernen nach seinen Worten gerade, in Frieden zu leben. Bayramov sprach vor der UN-Generalversammlung von „de facto Frieden“. Auch EU-Ratspräsident António Costa spricht vom Frieden zwischen beiden Ländern als „Realität“.

Seit November 2025 sind 105.000 Tonnen Fracht über aserbaidschanisches Gebiet nach Armenien gelangt. Zwischen Dezember 2025 und März 2026 schickte Baku mehrere Treibstofflieferungen, darunter Benzin und Diesel, per Bahn über Georgien nach Armenien. Für zwei Nachbarn, die vor drei Jahren noch Krieg führten, ist das viel. Ein Handelskorridor ist es noch nicht. Zuletzt sprachen Alijew und Paschinjan über Grenzabgrenzungen, Wasserkooperation und die Wiederverbindung der Stromnetze.

Auch Armeniens Außenminister Mirsojan sieht im grenzüberschreitenden Handel und Güterverkehr Anzeichen dafür, dass zwischen beiden Ländern bereits ein De-facto-Frieden herrscht. An seiner Bedingung für die Unterzeichnung hält Baku dennoch fest: Armenien muss zunächst seine Verfassung ändern. Dass beide Regierungen grundsätzlich am Friedensabkommen festhalten, konstatiert auch James Sharp, ehemaliger britischer Botschafter in Aserbaidschan, in einer Analyse für die Denkfabrik Caspian Policy Center. Spannungen gebe es allerdings weiterhin, etwa um die historische Zuordnung christlicher Klöster in Bergkarabach.

Die Route trägt Trumps Namen

Schneller als der Friedensvertrag kommt ein Infrastrukturprojekt voran, das Washington vorantreibt. Bereits im August 2025 hatten Nikol Paschinjan und Ilham Alijew im Weißen Haus den Vertragstext paraphiert, ohne ihn zu unterzeichnen. Dort erhielt auch ein geplanter, 43 Kilometer langer Verkehrskorridor durch den Süden Armeniens entlang der iranischen Grenze seinen Namen: Trump Route for International Peace and Prosperity, kurz TRIPP. Er soll Aserbaidschan über armenisches Staatsgebiet mit seiner Exklave Nachitschewan verbinden.

Anders als der Vertrag hat die Route einen Zeitplan. Baku, Jerewan und Washington wollen die Bahn bis 2028 fertigstellen, also bis zum Ende von Trumps Amtszeit. Am 6. November starteten die drei Regierungen technische Planungsgruppen, zuerst für Transport und Stromübertragung. Im August erklärten die USA, der Trans-Caspian Enterprise Fund sei betriebsbereit, anfangs mit 201 Millionen Dollar ausgestattet. Bis Ende 2025 hatte Washington nach Angaben befragter US-Beamter rund 400 Millionen Dollar zusammengebracht, als erste Tranche.

Auf armenischem Boden kommt das Projekt nur langsam voran. Im September hatten die eigentlichen Bauarbeiten noch nicht begonnen. Paschinjan spricht dennoch von der „Umsetzungsphase“. Er will die regionalen Verkehrsverbindungen so bald wie möglich öffnen, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Armeniens zu stärken. Am 28. Oktober ratifizierte das armenische Parlament das TRIPP-Abkommen mit den USA. Sharp rechnet damit, dass die Machbarkeitsstudien bis Jahresende abgeschlossen sind und Anfang 2027 der Spatenstich erfolgt.

Die rechtlichen Grundlagen stehen bereits: Im Januar wurde ein Rahmenwerk veröffentlicht, das eine Entwicklungsgesellschaft mit exklusiven Rechten für den Verkehrskorridor durch Südarmenien vorsieht. Im Juli billigte das armenische Kabinett das Rahmenabkommen. Die Gründung der Gesellschaft stehe „im Grunde in der letzten Phase“, sagt Paschinjan. Armeniens stellvertretender Ministerpräsident Mher Grigorjan will jedoch schon vorher mit der Planung von Straßen, Eisenbahnstrecken und Stromleitungen beginnen.

Für Wadephul ist die Route trotzdem ein Hebel. Neue Transportkorridore schaffen nach seinen Worten „Chancen für den Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan“. Auch die EU-Kommission wolle in Aserbaidschan konkrete Ergebnisse erzielen, sagte er nach einem Treffen mit Ursula von der Leyen.

Beim Gas wird längst unterschrieben

Was Berlin selbst in der Hand hat, steht in einem anderen Papier. Im Juli vereinbarten Bundeskanzler Friedrich Merz und Alijew eine strategische Agenda. Sie betrifft vor allem Erdgas und Öl und sieht einen Wirtschaftsrat vor. Um diese Themen sollte es beim Besuch in Baku in erster Linie gehen.

Deutschland habe seine Beziehungen zu beiden Staaten im vergangenen Jahr „auf eine neue, strategische Grundlage gestellt“, sagt Wadephul. Praktische Vorhaben sollen nun folgen. Beim Gas gibt es sie schon.

Der Bedarf dahinter ist älter als die Agenda. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 stellte Deutschland die Pipeline-Importe aus dem Osten vollständig ein. Im Juni 2025 unterschrieben der deutsche Gasversorger Sefe und Aserbaidschans Staatskonzern Socar einen Zehnjahresvertrag über bis zu 1,5 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Sefe-Chef Egbert Laege spricht von einer neuen Route für erhebliche Gasmengen nach Europa.

Das ist ein Anfang, kein Ersatz. Alijew beziffert die Lieferungen an die ganze EU inzwischen auf 13 Milliarden Kubikmeter, nach seinen Worten knapp die Hälfte der aserbaidschanischen Exporte.

Die Unternehmen wollen deshalb mehr. Für Oliver Gill vom Energiekonzern VNG sind die bisherigen Lieferungen „der Anfang, der erste Schritt“; die Mengen zu erhöhen, nennt er eines der wichtigsten Ziele. Gill ist zu Gasverträgen mit Aserbaidschan über Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren bereit. Aserbaidschan unterhält Lieferverträge mit 16 Ländern, 13 davon in Europa.

Moskau als Gegner, Washington als Taktgeber

Vor seiner Reise in den Südkaukasus äußerte sich Wadephul auch zur Rolle Russlands in der Region. „Auch im Südkaukasus sehen wir, wie Russland versucht, seinen Einfluss aufrechtzuerhalten – auf Kosten der Menschen und ihrer Zukunft“, sagte der Bundesaußenminister. Über die Annäherung der Nachbarn an Europa könne nicht in Moskau entschieden werden.

In Baku warnte Wadephul zudem Teheran vor einer erneuten militärischen Eskalation, die Folgen für die gesamte Region, die Weltwirtschaft und die internationale Ordnung haben könne. Die Verständigung zwischen Armenien und Aserbaidschan in Washington führte er als Beispiel dafür an, dass sich Konflikte auf diplomatischem Wege lösen lassen. Darin liege eine historische Chance „nicht nur für die Region, sondern für Europa“. Die entscheidenden diplomatischen Fortschritte wurden bislang allerdings unter amerikanischer Vermittlung erzielt.

Am Mittwoch setzt Wadephul seine Reise nach Jerewan fort. Dort sind Gespräche mit Ministerpräsident Nikol Paschinjan und Außenminister Ararat Mirsojan vorgesehen. Im Mittelpunkt soll nach Angaben Wadephuls der Friedensprozess mit Aserbaidschan stehen.

Die zentrale Hürde für die Unterzeichnung bleibt jedoch bestehen: Baku besteht auf einer Änderung der armenischen Verfassung. Dazu braucht es einen Verfassungsentwurf, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und die Zustimmung der Bevölkerung in einem Referendum. Erst dann ist Aserbaidschan nach bisheriger Position zur Unterzeichnung bereit.

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