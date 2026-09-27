Wadephul trifft Lawrow: Reden ist kein Hochverrat

Ein Gespräch der Außenminister bleibt ohne Durchbruch und ist doch ein wichtiger Schritt. Denn gerade mit Kontrahenten muss man reden. Ein Kommentar.

Die Außenminister Russlands und Deutschlands treffen sich am Rande der UN-Generalversammlung zum ersten Mal seit 2022.

Jetzt sitzen sie also doch wieder an einem Tisch. Johann Wadephul und Sergej Lawrow treffen sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Zwanzig Minuten sprechen sie: harte Worte, keine Einigung, ein Handschlag. Endlich!

Jahrelang wurde erklärt, Gespräche mit Moskau seien Zeitverschwendung, solange Russland seine Position nicht ändere. 2022 nannte der polnische Vize-Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk die Telefonate von Olaf Scholz mit Wladimir Putin sogar „absolut sinnlos“. Scholz selbst erklärte später, Gespräche seien dann sinnvoll, wenn man das Gefühl habe, etwas bewirken zu können. Vertreter baltischer Länder wie die damalige Ministerpräsidentin und heutige EU-Außenbeauftragte, Kaja Kallas kritisierten die Telefonate scharf.

Und nun sitzt der deutsche Außenminister plötzlich doch mit Lawrow zusammen. Was für eine faustdicke Überraschung.

Mit Freunden reden ist doch angenehmer

In Berlin-Mitte sollte man sich deshalb noch einmal daran erinnern, wozu Diplomatie eigentlich da ist. Nicht dazu, sich mit Freunden zu unterhalten. Dafür braucht es keine Außenminister. Diplomatie beginnt dort, wo es unangenehm wird. Man spricht auch mit Kontrahenten, Gegnern und Personen, deren Position man für falsch hält. Mit Menschen, denen man nicht vertraut.

Als die Welt 1962 während der Kubakrise am Rand eines Atomkriegs stand, waren John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow keine Freunde. Kennedy war 44 Jahre alt, aufgewachsen in Brooklyn, wohlhabende Familie, Harvard-Absolvent und politischer Senkrechtstarter. Der 23 Jahre ältere Chruschtschow wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, besuchte keine Universität und machte Karriere in der kommunistischen Partei. Sie hatten keine gemeinsame Wertebasis und schon gar kein Vertrauen. Aber sie redeten miteinander. Ihre direkte Kommunikation half dabei, eine Katastrophe zu verhindern. Das US-Außenministerium bezeichnet den direkten und schnellen Austausch zwischen den beiden Führungen als entscheidend für die Bewältigung der Krise.

Ein Jahr später wurde zwischen Washington und Moskau sogar eine direkte Kommunikationsverbindung eingerichtet. Der Grund war bemerkenswert nüchtern. Man wollte verhindern, dass Unfall, Fehleinschätzung oder ein Überraschungsangriff einen Atomkrieg auslösen. Die Idee des berühmten „rote Telefons“ war geboren.

Wadephul: „sehr offen und auch sehr kontrovers“

Und genau deshalb ist die deutsche Debatte über Gespräche mit Russland so scheinheilig. Als müsse ein Gespräch automatisch bedeuten, dass man dem Gesprächspartner entgegenkommt. Als sei schon das Zuhören eine Form der Kapitulation.

Man kann mit Lawrow reden und gleichzeitig die russische Politik ablehnen. Man kann Russland unter Druck setzen und trotzdem dessen Außenminister treffen. Man kann Waffen an die Ukraine liefern und trotzdem einen Kommunikationskanal nach Moskau offenhalten. Das eine schließt das andere nicht aus.

Im Gegenteil: Je größer die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und dem Westen, desto wichtiger wird die Möglichkeit, einander tatsächlich erreichen zu können. Wadephul berichtet, man habe „sehr offen und auch sehr kontrovers“ diskutiert. Lawrow wiederum beklagt, er habe nichts gehört, was über die bekannten deutschen Positionen hinausgehe. So what?

Manchmal besteht ihr Erfolg zunächst darin, dass überhaupt noch gesprochen wird. Das bedeutet nicht, dass jedes Gespräch sinnvoll ist. Und es bedeutet schon gar nicht, dass Deutschland seine Positionen aufgibt. Aber wer den Gesprächskanal erst dann öffnen will, wenn eine Einigung wahrscheinlich ist, braucht keinen Diplomaten. Dann genügt ein Chat oder im Fall eines deutschen Ministeriums ein Faxgerät.

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