Raketen und andere Waffensysteme, die aus dem Weltraum heraus Ziele auf der Erde angreifen: Zwei deutsche Unternehmen arbeiten an einem Konzept, das militärische Operationen grundlegend verändern könnte. Das Ziel ist ehrgeizig. Innerhalb von weniger als einer Stunde sollen militärische Ziele an praktisch jedem Ort der Erde erreichbar sein.



Das Raumfahrtunternehmen ATMOS Space Cargo und der Rüstungskonzern MBDA Deutschland haben dafür eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Unter dem Namen „Precision Orbital Deep Strike“ (PODS) wollen sie untersuchen, wie sich Waffen aus der Erdumlaufbahn für Präzisionsangriffe einsetzen lassen.



Die Pläne erhalten zusätzliche Brisanz durch neue Geheimdienstwarnungen. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung könnte Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf ins All bringen. Ein solcher Schritt würde gegen internationales Recht verstoßen.

So sollen Raketen aus dem All ihre Ziele weltweit erreichen

Die Zusammenarbeit zwischen ATMOS und MBDA wurde am 18. November bekannt gegeben. Wie aus der gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen hervorgeht, sollen militärische Nutzlasten künftig mit speziellen Raumfahrzeugen in eine Erdumlaufbahn gebracht werden können.



Von dort könnten sie bei Bedarf zur Erde zurückkehren, in die Atmosphäre eintreten und weit entfernte militärische Ziele bekämpfen. Nach Informationen des Handelsblatts kommen dafür unter anderem Marschflugkörper oder Raketen infrage.



Das Prinzip unterscheidet sich von herkömmlichen Raketenangriffen. Statt eine Waffe erst bei Bedarf von einem Standort auf der Erde zu starten, könnten entsprechende Systeme bereits im Orbit stationiert sein.



ATMOS-Chef Sebastian Klaus beschrieb seine Vision bereits im März in einem Beitrag auf LinkedIn. Er skizzierte ein konventionelles Waffensystem, das jedes rechtmäßige militärische Ziel weltweit innerhalb von 60 Minuten treffen können soll.



Im Interview mit dem Handelsblatt bezeichnete Klaus das Vorhaben als „das technisch komplexeste Waffensystem, das jemals erdacht wurde“.

Die Idee sieht vor, zahlreiche Raumkapseln in niedriger Erdumlaufbahn zu positionieren. Dort bewegen sie sich mit etwa 28.000 Kilometern pro Stunde. Wie schnell ein bestimmtes Ziel tatsächlich erreicht werden könnte, hinge unter anderem von der Zahl und Position der eingesetzten Systeme ab.



Bislang handelt es sich jedoch um ein Konzept. Ein einsatzfähiges Waffensystem existiert nicht. Auch ein staatlicher Entwicklungsauftrag ist bislang nicht bekannt.

MBDA und ATMOS wollen neue europäische Abschreckungsfähigkeit schaffen

Die Partner bringen unterschiedliche Technologien ein. ATMOS entwickelt wiederverwendbare Raumkapseln, mit denen Nutzlasten aus dem Weltraum zur Erde zurücktransportiert werden sollen. MBDA ist auf Lenkflugkörper und militärische Waffensysteme spezialisiert.



Zunächst geht es nach Unternehmensangaben um Machbarkeitsstudien, die technische Systemarchitektur und die Integration militärischer Nutzlasten. Mögliche Demonstrationen sollen zeigen, ob sich die Technologie überhaupt für diesen Zweck eignet.



„Unser Ziel ist es, unseren Streitkräften eine hochinnovative, souveräne europäische Fähigkeit zur Verfügung zu stellen“, erklärte MBDA-Deutschland-Chef Thomas Gottschild.

Auch Klaus begründet die Kooperation mit der europäischen Sicherheit. In einem LinkedIn-Beitrag vom 18. November schrieb er, es gehe um Abschreckung. Europa müsse in der Lage sein, seine Sicherheit mit Technologien aus der eigenen Industrie zu gewährleisten.



Konkrete Entwicklungsprojekte sollen erst nach weiteren Prüfungen vereinbart werden. Die Unternehmen betonen zudem, dass ein möglicher späterer Einsatz staatlicher Genehmigungen bedürfe und sämtliche rechtlichen Vorgaben eingehalten werden müssten.

Russland könnte Atomwaffe noch im Dezember ins All bringen

Derweil befürchten westliche Geheimdienste eine erhebliche Eskalation durch Russland. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll Moskau einen Satelliten namens „Sputnik-S“ für den Transport eines Atomsprengkopfes vorbereitet haben.



Der Satellit soll bereits seit mehreren Jahren fertiggestellt sein und im Großraum Moskau lagern. In Geheimdienstwarnungen von Anfang November hieß es demnach, Russland könne ihn innerhalb von 60 Tagen starten. Das Weltraumkommando der Bundeswehr hält laut dem Rechercheverbund einen Start noch im Dezember für möglich.



Die Angaben sind nicht unabhängig bestätigt. Die russische Botschaft in Deutschland wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die Weltraumaktivitäten des Landes dienten ausschließlich friedlichen Zwecken.

Eine Atomexplosion in einer niedrigen Erdumlaufbahn könnte zahlreiche Satelliten beschädigen oder zerstören. Dadurch wären Navigationssysteme, Kommunikationsnetze und militärische Aufklärungsmöglichkeiten gefährdet.



Stephen Whiting, Kommandeur des US-Weltraumkommandos, warnte laut WDR, dass bei einer solchen Explosion innerhalb weniger Tage etwa ein Drittel der Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen ausfallen könnte. In den folgenden Monaten könnten weitere Systeme beschädigt werden. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich alarmiert.

Nato will sich gegen Waffen im Weltraum verteidigen

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat angesichts der Berichte über die russischen Nuklearpläne eine entschlossene Reaktion angekündigt. Das Bündnis werde seine Verteidigung auch auf Bedrohungen aus dem Weltraum ausrichten, sagte Rutte am Montag (23. November) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin.



„Wir werden immer dafür sorgen, dass wir jeden Zentimeter des Nato-Gebiets verteidigen“, erklärte Rutte. Dazu gehöre auch, die Sicherheit im Weltraum zu gewährleisten. Die Nato überprüfe ihre militärische Abschreckung fortlaufend und nehme bei Bedarf Anpassungen vor.

USA haben bereits Waffen im Orbit stationiert

Während die Bundesregierung die russischen Pläne mit Sorge betrachtet, haben die Vereinigten Staaten bereits eigene Waffensysteme im Weltraum stationiert. Das bestätigte US-Luftwaffenminister Troy Meink am 14. September bei einer Rüstungskonferenz in Maryland.



Die US-Streitkräfte verfügten über sogenannte „Space Control Weapons“ in der Erdumlaufbahn, erklärte Meink. Sie sollen amerikanische Streitkräfte gegen feindliche Angriffe schützen. Welche Technologien dabei zum Einsatz kommen, sagte er nicht.



Wie die Fachzeitschrift Air & Space Forces Magazine berichtete, war es die bislang deutlichste öffentliche Bestätigung der USA, bereits entsprechende militärische Fähigkeiten im Orbit zu besitzen.



Die amerikanischen Systeme sind allerdings nicht mit dem deutschen Konzept von ATMOS und MBDA gleichzusetzen. Während die US-Waffen nach offiziellen Angaben der Kontrolle und Verteidigung im Weltraum dienen, prüfen die deutschen Unternehmen Angriffe aus dem Orbit auf militärische Ziele auf der Erde. Russland wiederum steht im Verdacht, eine Nuklearwaffe zur Bekämpfung von Satelliten vorzubereiten.

Weltraumvertrag: Sind solche Waffen überhaupt erlaubt?

Der Weltraumvertrag von 1967 verbietet ausdrücklich, Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in einer Erdumlaufbahn zu stationieren. Konventionelle Waffen sind dort dagegen nicht grundsätzlich untersagt. Ihr möglicher Einsatz unterliegt weiterhin den Regeln des Völkerrechts.



Deutschland baut seine militärischen Fähigkeiten im Weltraum bereits erheblich aus. Die Bundeswehr plant bis 2030 Investitionen von rund 35 Milliarden Euro in die Weltraumsicherheit. Dazu gehören unter anderem zusätzliche Satelliten, neue Kommunikationssysteme und Möglichkeiten, gegnerische Weltraumsysteme zu stören.



Mit dem Vorhaben von ATMOS und MBDA ist jedoch noch keine staatliche Finanzierung verbunden.

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