In New South Wales gelten beim Erwerb von Schusswaffen neue Obergrenzen. Der Rückkauf durch die Regierung stößt bei Landwirten und der konservativen Opposition auf Widerstand.

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Im australischen Bundesstaat New South Wales hat am Montag der größte staatliche Waffenrückkauf seit rund 30 Jahren begonnen. Die Regierung will innerhalb eines Jahres bis zu 274.000 Schusswaffen zurückkaufen. Das Programm ist Teil der verschärften Waffengesetze nach dem Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney, bei dem 15 Menschen getötet wurden.

Die Regierung will damit nach eigenen Angaben rund 24 Prozent aller registrierten Schusswaffen in New South Wales aus dem Verkehr ziehen. Bislang wurden 331 Termine zur Abgabe von insgesamt 2430 Waffen gebucht. Zunächst nehmen sechs Polizeistationen Waffen entgegen. Bis Februar soll die Zahl der Annahmestellen auf 146 steigen.

Anschlag auf jüdische Feier

Der Anschlag am Bondi Beach ereignete sich am 14. Dezember 2025 während einer jüdischen Chanukka-Feier. Nach Polizeiangaben setzten die beiden Angreifer zwei Schrotflinten und ein Beretta-Gewehr ein. Vier selbstgebaute Sprengsätze explodierten nicht.

Gegen den überlebenden Tatverdächtigen Naveed Akram ist Anklage wegen Terrorismus und weiterer Straftaten erhoben worden. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Tatmotiv aus. Sein Vater Sajid Akram wurde am Tatort von der Polizei erschossen.

Höchstens vier Waffen für Privatpersonen

Nach dem Anschlag verschärfte New South Wales seine Waffengesetze. Für Freizeitjäger gilt beim Erwerb neuer Waffen eine Obergrenze von vier Schusswaffen, für Landwirte und Sportschützen von zehn. Für vorhandene Waffenbestände sind die neuen Obergrenzen und mögliche Ausnahmen noch nicht abschließend geregelt.



Das Rückkaufprogramm gilt für Waffenbesitzer, deren Bestände die vorgesehenen Obergrenzen überschreiten oder deren Waffen nach den neuen Vorschriften einer anderen Kategorie zugeordnet wurden. Nach Regierungsangaben sind rund 18 Prozent der Inhaber von Waffenlizenzen betroffen. Zu den vereinbarten Reformen gehört außerdem die Einführung eines nationalen Waffenregisters, das Mitte 2028 einsatzbereit sein soll.

Landwirte kritisieren Entschädigungen

Das Programm stößt bei Landwirten, Sportschützen und Waffenhändlern auf Widerstand. Landwirt Alan Brown kritisierte im australischen Sender ABC die Entschädigungen als zu niedrig. Er bezweifelt, dass der Rückkauf Waffenkriminalität verhindern kann, und fordert ein schärferes Vorgehen gegen illegalen Waffenbesitz.

Rebecca Reardon, Präsidentin des Bauernverbandes NSW Farmers, erklärte, Landwirte benötigten für unterschiedliche Aufgaben verschiedene Schusswaffen, unter anderem zur Bekämpfung von Wildtieren, die Schäden auf ihren Feldern anrichten.

Bis zu 10.000 Dollar für teurere Waffen

In der ersten Phase erhalten Waffenbesitzer zwischen 450 und 1000 australische Dollar (rund 280 bis 630 Euro) pro abgegebener Waffe. Für bestimmte teurere Waffen sollen später bis zu 10.000 australische Dollar gezahlt werden. Betroffene Waffenhändler können unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Zuschüsse von bis zu 25.000 Dollar erhalten.

Die konservative Opposition lehnt zentrale Teile der Regelung ab. Oppositionsführerin Kellie Sloane kündigte an, die neuen Obergrenzen für Landwirte und Sportschützen nach einem Wahlsieg wieder abzuschaffen. Mike Newman von der Partei One Nation fordert, das gesamte Rückkaufprogramm zu streichen.

Die Labor-Regierung von Ministerpräsident Chris Minns verteidigt die Maßnahmen. Nach Ansicht der Regierung verringert sich mit weniger Schusswaffen im Umlauf das Risiko, dass sie gestohlen oder missbraucht werden.

Rückkauf kostet Hunderte Millionen Dollar

Der Bundesstaat New South Wales und die australische Bundesregierung teilen sich die Kosten des Rückkaufprogramms. Nach Angaben eines Regierungssprechers übernimmt der Bund die Hälfte der Verwaltungskosten und sämtliche Kosten für die Vernichtung der Waffen.



Minns hatte die Gesamtkosten im August auf Hunderte Millionen australische Dollar geschätzt. Die genaue Summe hänge davon ab, wie viele Waffen zurückgegeben würden.

Waffenrückkauf nach Port Arthur als Vorbild

Als Vorbild dient das Rückkaufprogramm nach dem Massaker von Port Arthur im Jahr 1996, bei dem ein Täter 35 Menschen tötete. Zwischen Oktober 1996 und September 1997 wurden mehr als 650.000 Schusswaffen abgegeben. Die Kosten betrugen rund 304 Millionen australische Dollar.

Nach Angaben von ABC News waren im August 2026 in Australien mehr als vier Millionen Schusswaffen registriert und damit mehr als vor dem Massaker von Port Arthur.

Bislang beteiligen sich nur der Bundesstaat New South Wales und das Hauptstadtterritorium Canberra an dem landesweiten Rückkaufprogramm.

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