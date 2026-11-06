Wahl-Schock für Trump: Warum die Golfstaaten auf ein Ende des Iran-Kriegs hoffen

Der Iran-Krieg hat Trump die Mehrheiten gekostet: Neue Angriffe könnten für ihn jetzt schwieriger werden. Ist der Frieden nah?

Für die Golfregion ist der überwältigende Wahlsieg der Demokraten in den US-Zwischenwahlen vor allem ein Votum gegen jenen Krieg, der die Region in ein Schlachtfeld verwandelt hat. Dass Washington nicht länger nach Belieben eskalieren kann, ist für die Golfstaaten die beste Garantie, dass die Angriffe auf kritische Infrastruktur ein Ende finden.

Präsident Trump räumte ein, dass der Iran eine Rolle bei der Niederlage seiner Partei gespielt habe, verteidigte zugleich aber den Krieg selbst. Vizepräsident JD Vance hingegen stellte sich nicht hinter den Einsatz. Das zeigt, dass Trump mit seiner Haltung zunehmend allein dasteht. Hinzu kommt, dass die Demokraten ab Januar im Kongress die Kontrolle über den Haushalt und die wichtigen Aufsichtsausschüsse übernehmen werden. Kurz gesagt: Nachdem der Konflikt einen derart hohen politischen Preis an den Wahlurnen gefordert hat, ist es unwahrscheinlich, dass Trump eine neue Angriffswelle starten kann. Für die Ölmärkte und die Golfregion ist das eine sehr gute Nachricht.

Gleichzeitig dürfte der bereits vor den Wahlen eingeleitete diplomatische Prozess für mehr Stabilität sorgen. Die Mitglieder des Verteidigungspakts von Mekka (Saudi-Arabien, Pakistan und die Türkei) haben Teheran besucht. Das verschafft Riad zugleich einen Platz am Verhandlungstisch, wenn es darum geht, die Nachkriegsordnung mitzugestalten. Am wahrscheinlichsten ist eine ausgehandelte Einigung oder zumindest ein Ende der US-Angriffe. Damit dürfte die Kriegsrisikoprämie auf Vermögenswerte in der Golfregion sinken, von Staatsanleihen bis hin zu Aktien. Das wäre ein erheblicher Rückenwind. Allerdings zeichnet sich auch Gegenwind ab.

Ein gestärkter Iran als strategisches Risiko

Die erste Herausforderung ist der Iran selbst. Zwar liegt seine Wirtschaft am Boden und das Land dürfte geschwächt aus dem Krieg hervorgehen. Doch außenpolitisch steht Teheran solide da und kann weiterhin auf die Unterstützung Russlands und Chinas zählen. Mit anderen Worten: Das Regime in Teheran ist durch die Ergebnisse der Zwischenwahlen unverhofft gestärkt worden. Wie deutlich das ausfiel, zeigte sich daran, dass der Parlamentspräsident das Ergebnis als Bestätigung des eigenen Kurses darstellte.

Ein gestärkter Iran wird aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Sein wichtigster Trumpf ist dabei die Straße von Hormus. Der Iran hat bereits gezeigt, dass er die Durchfahrt durch die Meerenge jederzeit gefährlich machen kann. Bei den Verhandlungen hat er zudem darauf gedrängt, Schiffe für die Passage zur Kasse bitten zu dürfen. Damit könnte die Golfregion am Ende einen Nachbarn haben, der erkannt hat, wie viel Einfluss ihm die Kontrolle über die Meerenge verschafft, und der allen Grund hat, diesen Hebel auch bei künftigen Konflikten einzusetzen.

Die Golfstaaten suchen nach Alternativen zur Straße von Hormus

Deshalb wird das Ende des Krieges nicht bedeuten, dass die Golfregion zu den Verhältnissen der Vorkriegszeit zurückkehrt. Die Exportländer haben gelernt, dass die Abhängigkeit von einem einzigen, von einem feindlich gesinnten Nachbarn kontrollierten Nadelöhr eine strategische Schwachstelle darstellt und keineswegs nur ein logistisches Ärgernis ist.

Der Krieg hat die Pläne, die Straße von Hormus zu umgehen, bereits beschleunigt. Saudi-Arabien baut seine Exportkapazitäten am Roten Meer aus, die Vereinigten Arabischen Emirate errichten zusätzliche Pipelinekapazitäten in Richtung Fudschaira am Golf von Oman und der Irak belebt den Transport über Land wieder. Länder ohne entsprechende Alternativen, etwa Kuwait, Katar und Bahrain, werden ebenfalls Lösungen finden müssen.

Wenn der Iran sieht, wie die Golfstaaten ihre Abhängigkeit von der Straße von Hormus verringern wollen, könnte er seinerseits Pipelines und Terminals angreifen, um zu demonstrieren, dass solche Bemühungen zur Risikominderung vergeblich sind. Zumindest im Fall Saudi-Arabiens könnten die Huthi-Rebellen solche Angriffe auch selbst verüben. Neue Transportrouten müssen daher durch Luftabwehr, Lagerkapazitäten und Reparaturmöglichkeiten abgesichert werden. Das macht sie noch kostspieliger.

Milliardeninvestitionen in Wiederaufbau und Sicherheit

All dies dürfte zusätzlich zu den enormen Kosten für den Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Infrastruktur einen Investitionsboom in der Golfregion auslösen. Die Instandsetzung beschädigter Energieanlagen, der Bau neuer Pipelines und Exportterminals sowie zusätzlicher Lagerkapazitäten und der Schutz dieser Infrastruktur werden über Jahre hinweg einen erheblichen Teil des Kapitals der Region binden. Die Golfregion dürfte sich zu einem der weltweit aktivsten Märkte für Großprojekte entwickeln.

Die Kehrseite dieses Booms: Für Investitionen im übrigen Teil der Welt wird weniger Kapital aus der Golfregion zur Verfügung stehen. Bislang haben die Staatsfonds der Region trotz des Krieges weiterhin in großem Umfang im Ausland investiert. Möglich war dies auch dank der sehr hohen Ölpreise, selbst wenn die Exportmengen zurückgingen.

Mit dem Frieden entfällt nun die Preisstütze, während die Unsicherheit über die künftigen Exportmengen fortbesteht. Denn das Risiko, dass der Iran die Straße von Hormus unter seine Kontrolle bringt, ist keineswegs gebannt, ganz zu schweigen von einer möglichen Reaktion der Huthi-Rebellen. Zugleich ist die alternative Infrastruktur noch längst nicht vollständig ausgebaut.

Hinzu kommt, dass China, der größte Abnehmer von Öl aus der Golfregion, seine Importe aus der Region deutlich reduziert hat. Vieles deutet darauf hin, dass es sich dabei um einen strukturellen und nicht nur um einen konjunkturellen Rückgang handelt. Das verschärft die Lage zusätzlich. Die Regierungen der Golfstaaten könnten also mit sinkenden Einnahmen konfrontiert sein, während der Bedarf an Investitionen im eigenen Land gerade seinen Höhepunkt erreicht.

Die Golfregion wird vom Kapitalgeber zum Investitionsziel

Für globale Investoren verändert sich damit die Rolle der Golfregion. In weiten Teilen des vergangenen Jahrzehnts war sie eine der verlässlichsten Kapitalquellen der Welt – von Investitionen in westliche Private-Equity-Fonds und Infrastrukturprojekte bis hin zu Technologieunternehmen in Asien. In den kommenden Jahren dürfte die Region jedoch weniger als Kapitalgeber denn als Ziel für Investitionen in Erscheinung treten. Und bei all diesen neuen Projekten wird der Schatten des Iran weiterhin präsent sein.

Der Wahlsieg der Demokraten macht ein Ende des Krieges wahrscheinlicher und das ist eine gute Nachricht für die Golfregion. Doch ein gestärkter Iran, der an der Straße von Hormus sitzt, bedeutet, dass die Region künftig nicht nur für den Wiederaufbau und alternative Exportwege, sondern auch für ihre eigene Sicherheit hohe Kosten tragen muss. Für Investitionen aus der Golfregion in den Rest der Welt wird damit deutlich weniger Kapital übrig bleiben.

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