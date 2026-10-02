In Spandau hat eine Wahlpanne konkrete Folgen. Das neue Abgeordnetenhaus wird doch weniger Sitze haben als gedacht.

Ein Wahlzettel wird in eine Urne gesteckt. Am 20. September fand in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt.

Bei einer Überprüfung des Wahlergebnisses in Spandau ist ein Fehler aufgetreten. Nach Angaben der Bezirkswahlleiterin hat im Spandauer Wahlkreis 1 nicht die CDU-Kandidatin Bettina Meißner das Direktmandat gewonnen, sondern der AfD-Kandidat Tommy Tabor gewonnen.



Dies teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Das geänderte Direktmandat hat Folgen für die Ausgleichs- und Überhangmandate. Deshalb wird das neue Abgeordnetenhaus laut Landeswahlleiter Stephan Bröchler nicht 158 Sitze haben, sondern nur noch 153.

Landeswahlleiter: Grund für Fehler noch unklar

Weil die CDU-Kandidatin kein Direktmandat bekommen habe, falle ein Überhangmandat weg. Damit muss Bröchler zufolge auch die Zahl der Ausgleichsmandate neu berechnet werden. Fünf Abgeordnete, die bisher davon ausgingen, vertreten zu sein, seien es nun doch nicht. Welche dies sind, müsse noch ermittelt werden.

Grund für die Nachzählung war Bröchler zufolge, dass die per Telefon übermittelte Schnellmeldung des Ergebnisses nicht mit dem in der Niederschrift des Wahlvorstands übereinstimmte. Dort sei die korrekte Zahl festgehalten worden, nach der Tabor mit 34 Stimmen vorn liegt und nicht Meißner mit 80 Stimmen. „Woran das lag, kann ich im Augenblick nicht sagen.“

So ging die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus aus

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September wurde die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Die CDU des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner kam mit 18,8 Prozent auf Platz zwei. Auf Platz drei folgte die AfD mit 16,3 Prozent. Die Grünen folgten mit 14,3 Prozent.



Für die SPD, die derzeit noch in einer Koalition mit der CDU regiert, reichte es mit 12,1 Prozent nur für Platz fünf. Sowohl das BSW (4,7 Prozent) als auch die FDP (2,5 Prozent) reichte es nicht für den Einzug ins Parlament.



Den vorherigen Berechnungen zufolge hat die Linke 47 Sitze, die CDU 34 Sitze und die AfD 29 Sitze. Die Grünen kommen auf 26 Plätze im Parlament, die SPD auf 22. Wie sich die Zahl der Sitze und die Verteilung ändern wird, ist noch unklar.

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