Der Tod des Buckelwals bewegte im Frühjahr ganz Deutschland. Jetzt zeigen neue Untersuchungen, wie stark das Tier geschwächt war und was während des Transports geschah.

Der Tod des Ostsee-Wals „Timmy“, dessen Schicksal im Frühjahr Millionen Menschen in Deutschland bewegte, bekommt durch neue Erkenntnisse eine tragische Wendung. Der Buckelwal hatte nach Einschätzung des dänischen Pathologen Tim Kåre Jensen über Monate keine Nahrung mehr aufgenommen. Zudem legen interne Aufnahmen und Nachrichten nahe, dass das Tier während seiner letzten Fahrt in Richtung Nordsee erhebliche Verletzungen erlitt.



Wie die Wochenzeitung Die Zeit berichtet, war der Magen des Wals bei der Obduktion vollständig leer. „Sie hatte seit Monaten nichts mehr gefressen“, sagte Jensen der Zeitung. Die Untersuchungen ergaben außerdem, dass es sich bei dem als „Timmy“ bekannt gewordenen Buckelwal um ein Weibchen handelte.



Eine eindeutige Todesursache konnte der Pathologe nicht feststellen. Er geht jedoch davon aus, dass das völlig entkräftete Tier schließlich ertrank, weil es sich nicht mehr an der Wasseroberfläche halten konnte. Hinweise auf eine tödliche Erkrankung fanden die Untersuchenden demnach nicht. Der vollständige Obduktionsbericht der dänischen Behörden ist bislang nicht öffentlich zugänglich.

Buckelwal „Timmy“ schleppte offenbar 150 Meter langes Fischernetz mit sich

Die Recherchen liefern auch neue Hinweise darauf, warum der Wal bereits bei seiner Ankunft in der deutschen Ostsee stark geschwächt war. Demnach hatte sich das Tier wahrscheinlich zuvor in einem Stellnetz verfangen, wie es für die Dorschfischerei im Kattegat und Skagerrak zwischen Dänemark und Schweden verwendet wird.



Zwei Fachleute untersuchten für die Zeit Überreste des Netzes und kamen zu dem Ergebnis, dass es nicht aus der Ostseefischerei stammte.

Der Fischereibiologe Daniel Stepputtis vermutet, dass die Walkuh das Netz aus seiner Verankerung gerissen und anschließend ein etwa 150 Meter langes und drei Meter breites Netzteil hinter sich hergezogen hatte. Der Wasserwiderstand dürfte erheblich gewesen sein. Zudem könnten die im Maul festsitzenden Netzteile verhindert haben, dass das Tier ausreichend Nahrung aufnehmen konnte.



Wann genau sich der Wal verfing, lässt sich nicht rekonstruieren. Der Zusammenhang zwischen dem Netz und der fehlenden Nahrungsaufnahme ist deshalb eine fachliche Einschätzung, kein abschließend bewiesener Ablauf.



Bereits Anfang März 2026 war das Tier in der Wismarer Bucht mit Resten eines Fischernetzes gesichtet worden. Später strandete der Buckelwal mehrfach, zunächst vor dem Timmendorfer Strand und schließlich vor der Insel Poel.



Wochenlang verfolgten Menschen in ganz Deutschland, wie Helfer versuchten, den Meeressäuger aus dem flachen Wasser zu befreien.

„Der knallt gegen Metall“: Schwere Vorwürfe gegen privates Rettungsteam

Besonders brisant sind die neuen Erkenntnisse zum Transport des Wals. Ende April hatte eine private Initiative das geschwächte Tier auf einen gefluteten Lastkahn gebracht, um es zurück in die Nordsee zu transportieren. Die Aktion wurde unter anderem von der Unternehmerin Karin Walter-Mommert und dem MediaMarkt-Mitgründer Walter Gunz finanziert.



Doch nach Recherchen der Zeit verlief die Fahrt offenbar dramatischer, als es die Öffentlichkeit damals erfuhr.

Der Buckelwal „Timmy“ liegt während des Transports in die Nordsee auf einem gefluteten Lastkahn. Neue Recherchen werfen dem privaten Rettungsteam vor, dass das geschwächte Tier dabei mehrfach gegen Stahlwände prallte und verletzt wurde. © Philip Dulian/dpa

Interne Sprachnachrichten, Fotos und Videos sollen dokumentieren, dass der tonnenschwere Wal bei starkem Seegang wiederholt gegen die Stahlwände des Transportbeckens geschleudert wurde. „Der knallt gegen Metall“, warnte ein Beteiligter laut einer von der Zeitung ausgewerteten Sprachnachricht. Der Mann befürchtete, dass das Tier den Transport nicht überstehen könnte.



Auch Walter-Mommert soll in einer Nachricht erhebliche Sorgen geäußert haben. Sie verglich die Situation des Wals mit einer Waschmaschine und warnte davor, dass sich das Tier durch die Bewegungen des Schiffes weiter verletzen könnte.

Auf Fotos, die der Zeit vorliegen, ist demnach eine große offene Wunde am Maul des Buckelwals zu erkennen. Sie könnte während des Transports entstanden sein. Die Unterlagen vermitteln zudem das Bild einer intern zerstrittenen Rettungsgruppe. Mehrere Beteiligte verfügten nach eigenen Angaben über keine Erfahrung mit großen Meeressäugern.



Walter-Mommert wies den Vorwurf zurück, dass das Wohl des Tieres durch den Einsatz verletzt worden sei. Auch die Rettungsinitiative erklärte, die Darstellung ihrer Arbeit als tierschädigend zurückzuweisen.



Ob die beim Transport mutmaßlich erlittenen Verletzungen zum späteren Tod des Wals beitrugen, ist nicht nachgewiesen.

Umweltminister Backhaus würde Rettungsteam keinen Wal mehr anvertrauen

Die neuen Erkenntnisse bringen auch Mecklenburg-Vorpommerns damaligen Umweltminister Till Backhaus (SPD) erneut unter Druck. Mehrere Meeresbiologen hatten vor dem Transport davor gewarnt, dass die Belastungen für den bereits stark geschwächten Wal zu groß sein könnten.



Backhaus entschied schließlich, die private Rettungsaktion zu dulden. Eine förmliche Genehmigung war nach Darstellung seines Ministeriums rechtlich nicht erforderlich. Die Behörden hätten den Einsatz nur untersagen können, wenn dessen Rechtswidrigkeit eindeutig festgestanden hätte. Diese Position hatte Backhaus bereits im August bei einer Sondersitzung des Landtags verteidigt.



Nach den jüngsten Enthüllungen zeigte sich der Minister gegenüber der Zeit jedoch erschüttert. Von den Verletzungen während des Transports habe er zuvor nichts gewusst. Auf die Frage, ob er dem privaten Rettungsteam erneut einen Buckelwal anvertrauen würde, antwortete Backhaus: „Ganz klar: Nein!“



Die Landesregierung hatte schon zuvor angekündigt, aus dem Fall Konsequenzen für den Umgang mit gestrandeten Großwalen ziehen zu wollen.

Wal „Timmy“ starb wenige Tage nach seiner Freilassung

Am 2. Mai 2026 wurde der Buckelwal rund 70 Kilometer vor der dänischen Küste im Skagerrak freigelassen. Zunächst schwamm das Tier davon. Nach Auswertung der Senderdaten bewegte es sich später jedoch wieder in Richtung Ostsee.



Am 14. Mai wurde der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt entdeckt. Zwei Tage später bestätigten die dänischen Behörden anhand des am Kadaver gefundenen Ortungssenders, dass es sich um das zuvor vor Poel gestrandete Tier handelte.



Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern bestätigte die Identifizierung am 16. Mai.

Die Ermittlungsbehörden beschäftigten sich bereits im Frühjahr mit zahlreichen Anzeigen und Hinweisen zum Umgang mit dem Buckelwal. Einige richteten sich gegen den Transport, andere gegen vorherige Entscheidungen der Behörden. Ob daraus strafrechtliche Konsequenzen entstehen, lässt sich aus den bisher veröffentlichten Informationen nicht ableiten.

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