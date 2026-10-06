Waldai-Forum und „Prayer Breakfast“: Zukunft als Miteinander der Zivilisationen

Das 23. Jahrestreffen des russischen Waldai-Diskussionsclubs, auch Waldai-Forum genannt, fand um den Monatswechsel unweit von Moskau statt. Wer den geopolitischen Verschiebungen auf den Zahn fühlen will, erlebte dort die Befindlichkeiten der – in allen Abstufungen von Distanz – nichtwestlichen Welt.

Der Gastgeber, Russland, befindet sich im unerklärten Kriegszustand mit dem Globalen Westen. Dasselbe trifft auf den Iran zu. Die größte ausländische Delegation kam aus China; dort positioniert man sich dem Westen gegenüber zwischen Rivalität und Gegnerschaft. Nicht weniger hörbar sind die großen Demokratien in Südamerika, Süd- und Südostasien. Sie halten auf Äquidistanz und Gleichgewicht.

Der Krieg war präsent wie nie zuvor, dabei weniger als Diskussionsgegenstand denn als Stimmungsverdunkler. Das Waldai-Forum ist keine Sicherheitskonferenz, erst recht keine Verhandlungsplattform. Diskutiert werden die großen Linien, und die großen Linien bündeln sich in einem gefährlichen Eskalationspotential.

Mit einem Anflug von Humor fragte ein Teilnehmer, wo wir uns in der Chronologie des Sommers 1914 gegenwärtig befänden: noch vor oder schon nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand? Zuversicht besaß Seltenheitswert.

Reale Labilität und Bedrohung

Dieselbe Stimmung beförderte einen willkommenen Realismus. Propagandistische oder undifferenzierte Auftritte blieben ebenso aus wie antiwestliche oder antiamerikanische Rhetorik. Der russische Haudegen und Politologe Sergej Karaganow, der seit langem mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine kokettiert, blieb zwar nicht stumm, war aber der Einzige, der sich verbaler Leichtfertigkeit bediente.

Vielleicht war die Ernsthaftigkeit auch nur ein Ausdruck realer Labilität und Bedrohung. Spürbar war jedenfalls, dass die nichtwestliche Welt – wie gesagt in allen Schattierungen von „nichtwestlich“ – zu begreifen beginnt, dass der Weltgeist sie jetzt in die Verantwortung nimmt. Schließlich zeigen die Kriege gegen die Ukraine und den Iran den Machtverlust der einstigen Herren dieser Welt. Der Abgang des Alten ist besiegelt – doch das Neue, das Kommende, ist noch lange in Nebel gehüllt.

Das spiegelte sich schon im Motto der Veranstaltung: „Verantwortung für die Zukunft: Grenzen des Möglichen oder grenzenlose Möglichkeiten?“ Ungewissheit barg auch die Ortswahl: im Moskauer Umland statt wie in den Vorjahren in den Bergen oberhalb des südrussischen Sotschi. Mag sein, dass die Entscheidung logistische Vorteile für die rund 140 Teilnehmer aus 40 Ländern mit sich bringt. Zugleich weckte sie den Verdacht, dass das Imperium, oder was von ihm geblieben ist, die Sicherheit an seiner Peripherie nicht mehr garantieren kann.

Da war der Titel des Waldai-Jahresberichts nur angemessen: „Keep Calm“. Bleib ruhig. Die Worte zitieren ein Motivationsposter, das die britische Regierung in den Monaten vor dem deutschen Einmarsch in Polen 1939 millionenfach drucken ließ. „Keep calm“ ist reinste Vorkriegsstimmung, Beschwörung stoischer Ruhe vor dem Zusammenprall.

Ob und wie dieser Zusammenprall vermeidbar ist, war die thematische Klammer der vier Tage am Rand des Istra-Stausees außerhalb Moskaus. Immer wieder erklang die Warnung vor apokalyptischen Abgründen. Eine jahrzehntelang weitgehend stabile Ordnung – nach 1945 entstanden auf den Ruinen zweier großer Kriege – hat ihr Haltbarkeitsdatum erreicht. Doch damit geht die Welt nicht unter. Die globale Instabilität ist Teil einer organischen Transformation, einer neuen Stufe, mit der Jahrhunderte europäischer Dominanz – wissenschaftlich, technisch, militärisch, politisch, intellektuell – endgültig zu Ende gehen.

Bemerkenswert war die Aussage eines iranischen Wissenschaftlers am Rande. „Wir wollen Modernität“, sagte er, „aber keinen Modernismus.“ Die Ablehnung jedes „-ismus“, einer außerhalb Europas und den USA als wesensfremd empfundenen Abstrahierung und Ideologisierung von Denkinhalten, ist charakteristisch für viele Intellektuelle der nichtwestlichen Welt. Internationalität wird begrüßt – Internationalismus oder gar Universalismus werden als Ausdruck europäischer Dominanz abgelehnt.

Mit der Internationalität kehrt der Nationalstaat als zentraler und eigentlicher Akteur zurück. Multilateralismus, ein weiterer „-ismus“, war einmal. Nur starke Regierungen sind in der Lage, ihre Staatsbürger vor Risiken zu schützen – seien es Risiken ausländischer Übermacht, Risiken neuer Technologien oder Risiken unkontrollierter Zuwanderung.

Die nichtwestliche Diskussion der Weltzukunft, die im Waldai-Forum wie in einem Brennglas gebündelt ist, steht auf mehreren strategischen Säulen. Da ist die „Weltmehrheit“ des Globalen Südens und dessen Emanzipation von westlich-europäischen Definitionen von Ordnung. Intensiv diskutiert wurden die Brics und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, zwei Strukturen des 21. Jahrhunderts, die das Unbehagen ihrer Mitglieder angesichts des Stands der Dinge in konkrete Forderungen und stabile Netzwerke ummünzen.

Bedeutung der Konnektivität

Dazu gehört die Frage, wie eine multipolare Welt abseits einfacher Blockkonfrontationen überhaupt funktionieren soll. Wer von echter Multipolarität spricht, will keine fixe bi- oder tripolare Ordnung, die sich um die jeweils Stärksten arrangiert. Im Fokus steht vielmehr die Rolle der Mittelmächte wie Saudi-Arabien, die strategische Autonomie anstreben und je nach Thema – Energie, Sicherheit, Technologie – zu flexiblen Allianzen neigen.

Die Voraussetzung solcher Flexibilität ist Konnektivität. Auf der einen Seite verkörpert Eurasien als Kontinent zwischen Atlantik und Pazifik, zudem mit Afrika in unmittelbarer Proximität, die Gleichzeitigkeit des zivilisatorisch-kulturell Verschiedenen. Andererseits ist der Riesenkontinent ein eng geknüpftes, logistisches und digitales Gewebe. Die Transportkorridore Ost-West und Nord-Süd, der neu erschlossene Seeweg durch das Arktische Meer, Energiepipelines und die maritime Infrastruktur sind das Rückgrat eurasischen Wohlstands.

Das unterstreicht die enorme Bedeutung der Geoökonomie im strategischen Dreieck mit Geopolitik und nationaler Sicherheit. In diesem Kontext werden Lieferketten, Sanktionen und technologische Souveränität, etwa bei Halbleitern und Daten, sowie der Aufbau unabhängiger Finanz- und Zahlungssysteme diskutiert.

Die neun thematischen Foren der Moskauer Veranstaltung waren konkreten Risiken gewidmet, von den ethischen Herausforderungen der KI und der modernen Kriegsführung bis zu der Frage, ob nukleare Aufrüstung heute noch Abschreckung ist oder schon Provokation.

Kein Zurück hinter 2022

Traditionelle Höhepunkte des Waldai-Jahrestreffens sind die Fragerunden mit dem russischen Außenminister und dem russischen Präsidenten. Sergei Lawrow hatte gut eineinhalb Stunden mitgebracht, Wladimir Putin deutlich mehr als drei. Beide begannen mit einem Vortrag. Die anschließenden Fragen waren weder vorgefiltert noch orchestriert. Gut 15 Prozent der Teilnehmer stammten aus dem Globalen Westen; sie wussten, welche Fragen weh tun. Manche davon wurden auch gestellt.

Im Ergebnis macht es keinen Unterschied. Putins und Lawrows Botschaft war eindeutig: Die Welt von vor 2022 wird nicht wiederkehren. Der Westen wird Russland keine strategische Niederlage beibringen, die Ukraine wird nicht zum antirussischen Instrument, und Russland hat jenseits Europas genügend Optionen, seine Zukunft zu gestalten.

Man muss diese Sicht nicht teilen. Kriege sind immerhin zu einem gut: Sie schaffen neue Verhältnisse. Vielleicht bewerkstelligen ja die Ukrainer das Unwahrscheinliche. Wenn nicht, hält Russland an seiner Forderung nach einer neuen europäischen oder eurasischen Sicherheitsarchitektur fest – dem, was aus russischer Sicht vor gut 30 Jahren sträflich versäumt wurde.

Derweil kennt Westeuropa nur seinen Plan A: die Wiederherstellung des Status quo ante. Am liebsten die Wiederkehr von 1991, dem Jahr des westlichen Triumphs. Die liberale Ordnung hatte gesiegt, wie es schien, auf ewig.

Der Globale Süden hat sich von dieser Sicht verabschiedet. Auf die Impotenz der Amerikaner im Iran und der Russen in der Ukraine reagiert er mit stillem Selbstbewusstsein. Von wegen Francis Fukuyama, von wegen Ende der Geschichte – eine neue Stufe ist erreicht; das war beim Waldai-Forum unüberhörbar.

Was jetzt beginnt, ist das multipolare Ringen der unterschiedlichen Zivilisationsräume um Augenhöhe. Nichts vergegenwärtigte das besser als das unmittelbar nach dem Waldai-Forum in Eriwan stattfindende zweitägige „Republic of Armenia Prayer Breakfast“ – mit starker US-Präsenz und zwei engagierten Auftritten des armenischen Premierministers politisch durchaus relevant.

Glaube und Geopolitik Hand in Hand

„Prayer Breakfasts“ sind eine Erfindung der Nachkriegszeit, maßgeblich von evangelikalen Christen in den USA geprägt. Dass sie im Ausland veranstaltet werden, wirft ein Schlaglicht auf die neue Rolle zivilisatorisch-religiöser Identität. Aus US-Sicht gehen Glaube und Geopolitik Hand in Hand. „Prayer Breakfasts“ gibt es auch in der Ukraine und anderswo. Wird das Friedens- und Freiheitsideal der Evangelikalen jetzt zum Substitut des gescheiterten, neokonservativen Demokratie-Exports?

Armenien ist das dem Persischen Golf nächstliegende christliche Land und ein Schlüssel zum Mittleren Osten. Die Dimensionen der US-Botschaft in Eriwan, auf neun Hektar Grund die weltweit zweitgrößte nach Bagdad, lassen wenig Zweifel an der Ambition. Zugleich sichern sich die USA einen Fuß in der Tür der eurasischen Konnektivität. Erinnert sei an den 34 Kilometer langen Trump-Korridor entlang der armenisch-iranischen Grenze.

Armenien wirft auch ein Schlaglicht auf den schwindenden Einfluss der Europäer in Eurasien, egal ob Russen oder Europäer aus dem Westen. Russland verbeißt sich in einen jahrelangen Krieg, die Westeuropäer wissen nicht, was sie wollen – oder wenn sie es wissen, wollen sie zu wenig. In allem Wesentlichen überlassen sie den Südkaukasus den USA. Gleichzeitig lassen sie den Russen freie Hand bei deren Soft-Power-Marketing im Globalen Süden. Das völlige Fehlen westlicher Mainstream-Positionen auf dem Waldai-Forum war das beste Beispiel. Wer nicht mitspielt, kann auch nicht gewinnen. Erfolgreiche Politik geht anders.

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