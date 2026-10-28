Demonstranten mit Stirnbändern mit der Aufschrift „Prabowo hat versagt“ protestieren in Jakarta gegen die Regierung und deren Umgang mit den schweren Waldbränden.

In Indonesien haben am Mittwoch Studenten und Aktivisten in mehreren Städten gegen den Umgang der Regierung mit den seit Wochen wütenden Waldbränden protestiert. In Jakarta, Bandung und Makassar verlangten sie von der Regierung unter Präsident Prabowo Subianto, den nationalen Katastrophenfall auszurufen.



In der Hauptstadt kam es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Giftiger Rauch belastet auch Nachbarländer

Die diesjährigen Wald- und Torfbrände verursachen die schwerste Rauchbelastung seit elf Jahren. Begünstigt werden sie durch das Wetterphänomen „El Niño“, das die Böden austrocknet. Die Brände wüten vor allem auf den Inseln Sumatra und Borneo. In den ausgedehnten Torfmoorgebieten schwelen die Feuer unter der Oberfläche weiter und brechen immer wieder neu aus.

Durch den Rauch haben Atemwegserkrankungen stark zugenommen. Auch in den Nachbarländern Malaysia und Singapur ist die Luft belastet. In Indonesien mussten deshalb bereits Schulen geschlossen werden, zudem wurde der Flugverkehr beeinträchtigt.

Am Hotel Indonesia im Zentrum Jakartas versammelten sich nach Angaben des Nachrichtenportals Tirto Tausende Demonstranten. Einige trugen Gasmasken und zeigten Plakate mit Orang-Utans, deren Bestand durch die Brände stark gefährdet ist.



Die Demonstranten forderten zudem, Unternehmen für die Brände zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Teil der Wald- und Torfbrände in Indonesien wird gezielt gelegt, um billig Flächen für Ölpalmenplantagen und andere landwirtschaftliche Nutzungen zu gewinnen. Auch Kleinbauern nutzen Feuer zur Rodung.

Kritik an Prabowos Ausgabenpolitik

Die Proteste richteten sich nicht allein gegen die Umweltpolitik. Die Studenten forderten, die Ausgaben für Prabowos Schulessenprogramm und weitere als populistisch kritisierte Regierungsprojekte zu stoppen. Zugleich verlangten sie niedrigere Bildungskosten, besseren Zugang zur medizinischen Grundversorgung und mehr gute Arbeitsplätze.



Weitere Forderungen betrafen die Bekämpfung von Korruption, die Meinungsfreiheit und den Einfluss des Militärs auf das öffentliche Leben.

Die Regierung erklärte, sie respektiere die Proteste und werde die Kritik berücksichtigen. Nach eigenen Angaben bekämpfen mehr als 72.000 Einsatzkräfte in sechs Provinzen die Brände, auch aus der Luft. Zudem versuche man, künstlich Regen auszulösen.

Gegen Unternehmen, die für die Feuer verantwortlich sein sollen, werde ermittelt. Nach Regierungsangaben vom Mittwoch stehen inzwischen 14 Unternehmen im Verdacht, für Brände verantwortlich zu sein.



Nach Angaben der Regierung wurden mehr als 2100 medizinische Helfer eingesetzt und 5,3 Millionen Schutzmasken verteilt. Für die Behandlung der vom Rauch Betroffenen stünden rund 1700 Gesundheitszentren und 360 Krankenhäuser bereit. Zudem habe die Regierung Mittel für Brandbekämpfung und Gesundheitsschutz an die betroffenen Regionen ausgezahlt.

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