Rotfront am Heiligensee: Elif Eralp wird gefürchtet wie einst die PDS und heute die AfD

Waldemar Hartmann hat ein Problem mit dem Namen Elif Eralp. Unser Kolumnist gerät in Versuchung, sich schützend vor die Berliner Linke zu werfen.

Allein der Name! Er hätte „einfach ein Problem damit“, gibt Ex-Sportmoderator Waldemar Hartmann bekannt, wenn die Hauptstadtvorsteherin Elif Eralp hieße. Hm. Wie wäre dem Manne zu helfen? Die Amtsanwärterin möge erwägen, ob das Pseudonym Erika Ebert zu seiner Entspannung beitrüge. Aber auch ich habe ein Problem. Nach Attacken wie dieser bin ich versucht, mich schützend vor die Berliner Linke zu werfen. Erneut, wie vor 25 Jahren.

Auch damals war das Abgeordnetenhaus frisch gewählt. Die Partei nannte sich noch PDS und wollte Juniorpartnerin von Wowereits SPD werden. Ihretwegen wurde ähnlich hyperventiliert wie heute. Im Osten hatten Gysis Genossen fast die Hälfte der Stimmen geholt, im Westen knapp sieben Prozent. Dort war fast jeder Dritte einer CDU treu geblieben, die dank parteispendengeschmierter Kreditvergaben die Stadtkasse ruiniert hatte.

Reinickendorf 2001 und die Angst vor der PDS

Ich war Reporter bei der Morgenpost, die im Hause Springer erschien und meist im Westen gekauft wurde. Das Publikum schob Panik. Rotfront vor den Toren. Manche schwankten, ob sie eine neue Mauer eher fürchten oder ersehnen sollten. Ich mahnte zur Pulskontrolle. Die meisten vermeintlichen Kommunisten, schrieb ich, wollten weniger die Marktwirtschaft beseitigen als daran teilhaben. Überschrift: „Warum wählt Reinickendorf eigentlich noch CDU?“

Die Reinickendorfer CDU reagierte. Eine Ortsgruppe bat mich zum Gespräch in ein Restaurant am Heiligensee. Gutbürgerlich, oh ja. Dieses Ambiente stand also, gefühlt, auf dem Spiel. Mehrmals fiel dort, flackernden Blicks, der Name Wagenknecht. Eine ganz Gefährliche in jenen Tagen. Ich versicherte den Zuhörern, dass PDS-Anhänger oft so konservativ seien wie sie selbst. Mindestens. Die verlangten weder ein Westfernsehverbot noch einen Stasi-Knast auf der Insel Hasselwerder. Hinterher bildete ich mir ein, die deutsche Einheit befördert zu haben.

Warum der Kolumnist die Linke nicht mehr wählt

Was ich im Feindesland verschwieg: Ich wählte die Linke. Bis vor gut zehn Jahren. Dann erklärte sie jeden Massenmigrationsskeptiker zum Rassisten. Zudem wuchs in mir der Wahn, dass Geld vor der Verteilung zu erwirtschaften wäre. Der Genderkomplex gab unserer Beziehung den Rest. Und nun bekommt meine Verflossene die Gott-sei-bei-uns-Behandlung, die bislang der AfD vorbehalten war.

Bin ich schadenfroh? Ach. Ich wurde älter, sie jünger. Ich milder, sie wilder. In Teilen Kreuzbergs und Neuköllns ist ihr Stimmenanteil doppelt so hoch wie in Marzahn. Sage noch jemand, nur der Osten wolle den Sozialismus wiederhaben. Mich befremdet, wer jetzt alles auf die Wahlsiegerin eindrischt. Eine dicke Lippe riskieren da Leute, die mit dafür gesorgt haben, dass Berlin in seinem Zustand ist. Für Clankriminalität braucht es nicht die Linke, geschweige denn dafür, dass man Davidsterne besser verdeckt trägt.

Rot-rote Überraschungen unter Wowereit

Anfang 2002 kam es zum doppelroten Senat. Die Koalition hielt fast zehn Jahre. Bei ihrem Start gab es Sorgen, sie würde jedes Tiergarten-Kaninchen verstaatlichen. Sie privatisierte zehntausende Kommunalwohnungen. Nach ihrem Ende hieß es, sie habe die Stadt kaputtgespart. Äußerst unwahrscheinlich, aber möglich, dass auch unter Elif Eralp alles ganz anders käme. Die gesteht immerhin intern, sich vor einigen ihrer Wähler zu fürchten. Tja. Das Problem hätte sie mit mir nicht. Nur, ich bin inzwischen raus. Zu weit weg, um wieder die Verteidigung zu übernehmen.

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