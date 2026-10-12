Warum ein Waldschutzprofessor um sein Lebenswerk ringt

Der Geruch von Fichtenholz und feuchtem Laub liegt über dem Campus in Tharandt. Es ist ein kleiner Ort am Rand des Tharandter Waldes, in dem seit über zweihundert Jahren Forstleute ausgebildet werden. Auf dem Gang vor dem Büro von Michael Müller stehen Vitrinen mit Insektenpräparaten. An der Wand hängt ein Schaubild mit Kiefernspinnern und ihren natürlichen Feinden, exotische Pflanzen stehen auf der Balustrade. Müller, Professor für Waldschutz an der TU Dresden, greift nach einem Glasröhrchen, hält es ins Licht. Darin: ein Ameisenbuntkäfer, kaum einen Zentimeter groß. „Die krabbeln sehr aufmerksam auf den Stämmen herum und jagen die Borkenkäfer“, erklärt er. Dies ist Müllers Reich, hier hat er ganze Generationen von Studenten für sein Thema begeistern können: den Wald.

Seit dem 1. März 1999 arbeitet er in Tharandt. Seine Arbeit verbindet Forschung mit konkreten Entscheidungen im Wald – beim Schutz von Menschen, beim Umgang mit Feuer und Schadinsekten sowie beim Aufbau widerstandsfähigerer Waldbestände. Wenn er 2028 ausscheidet, werden es knapp 30 Jahre gewesen sein. Fast die gesamte Zeit ist er zwischen Tharandt und seinem Zuhause im brandenburgischen Zossen gependelt – gut 200 Kilometer, eine Richtung. Für seine Studenten hat er den langen Weg jede Woche auf sich genommen.

Vom Waldhaushalt zur Professur

Geboren 1962 in Lieberose, einer kleinen Stadt in der Lausitz, wuchs Müller im letzten Haus am Ortsrand von Jamlitz auf. Die Liebe zur Natur wurde ihm in die Wiege gelegt: Sein Vater war Förster, die Mutter Geflügelzüchterin. „Mein älterer Bruder und ich hatten eine sehr glückliche, geborgene Kindheit mit sehr viel Verbindung zum Wald“, erinnert sich Müller. Diese Verbindung hat ihn nie losgelassen. Im mecklenburgischen Bad Doberan, nahe der Ostsee, absolvierte er eine Berufsausbildung mit Abitur zum Forstfacharbeiter – die einzige Schule in der DDR, an der dieser Abschluss möglich war. „Bäume fällen, Trecker fahren, Rückefahrzeuge bedienen“, zählt er auf. „Das mache ich auch heute noch.“ Müller ist ein Mann aus der Praxis, und bis heute ist es ihm ein wichtiges Anliegen, seinen Studenten aufzuzeigen, was Waldarbeit bedeutet.

Der Waldschutz steht als eigenständige Fachrichtung in Tharandt vor dem Aus. © Silas Bahr

Nach dem Studium im sächsischen Tharandt blieb er als wissenschaftlicher Mitarbeiter, forschte konkret zu dem Thema, wie der Große Braune Rüsselkäfer angelockt und abgeschreckt werden kann. Dann kam die Wende, seine Assistentenstelle lief 1992 aus. Existenzangst machte sich breit. Wie sollte es weitergehen für ihn und seine Familie mit zwei kleinen Kindern daheim? Wovon sollten sie leben? Er bewarb sich bei verschiedenen Waldverwaltungen, fand schließlich eine Anstellung im Landesforstamt Brandenburg, stieg dort auf bis zum Referatsleiter im Ministerium – zuständig für Waldökologie, Waldbau, Waldschutz, Naturschutz und Forstplanung. „Ein vergleichsweise großes Ressort.“

Diese Arbeit habe ihn in besonderer Weise geprägt, erzählt Müller: die Verantwortung für über 90.000 Hektar Waldfläche, auf der in den Jahren 1993 bis 1996 nadelfressende Insekten ihr Unwesen trieben und die bekämpft werden mussten. „Das war nicht lustig.“ Und doch nahm er diese Erfahrungen Jahre später mit in seine nächste berufliche Station: in die Wissenschaft.

Als 1997 die Professur in Tharandt ausgeschrieben wurde, bewarb er sich. Der Wechsel 1999 war dann allerdings gar nicht so einfach, denn Müller musste dafür etwas aufgeben, das ihm viel bedeutete. „Ich war zwar glücklich, dass ich die Laufbahn in der Waldwissenschaft einschlagen konnte. Andererseits war es schade, dass ich die Walduniform – Symbolik, mein Berufsziel erreicht zu haben – ausziehen musste.“ Die habe er sehr gern getragen. Er macht eine kurze Pause. „Sie hängt zu Hause noch im Schrank – aber sie passt nicht mehr“, sagt er und lacht.

Neue Methode: Schädlinge um 80 Prozent reduziert

In den vergangenen drei Jahrzehnten widmeten sich Müller, seine Kollegen und mehrere Studentengenerationen dem Thema Waldschutz. Ein immer wichtigerer Aspekt sind Waldbrände. Müller entwickelt das Konzept der „waldstrukturellen Waldbrandvorbeugung“. Dabei werden Waldstrukturen so gestaltet, dass ein intensives Feuer beim Erreichen dieser Bereiche zu einem schwächeren Bodenfeuer wird. Das soll der Feuerwehr ermöglichen, den Brand von einer sicheren Position aus aufzuhalten – besonders wichtig an kampfmittelverdächtigen Flächen, die Einsatzkräfte nicht betreten dürfen. Für solche schwierigen Fälle sieht Müller weiteren Forschungsbedarf. Das zeigte der Waldbrand Anfang August in der Nähe eines Truppenübungsplatzes im brandenburgischen Jüterbog, der sich auf eine Fläche von 300 Hektar ausbreitete – der Boden voller alter Munition.

Der seit über 30 Jahren stattfindende Waldumbau müsse fortgeführt werden und es sei wichtig, so der Waldexperte, dass die nächste Waldgeneration möglichst schon unter den älteren Beständen heranwächst, was durch sein Prinzip der zielorientierten Jagd unterstützt werde. Werden alte Bäume etwa durch Borkenkäfer geschädigt, bleibt so nicht zwangsläufig eine Kahlfläche zurück. Apropos Borkenkäfer: Ein weiterer Aspekt des Waldschutzes umfasst die Regulation von Insekten.

Müllers Forschung in Tharandt dreht sich unter anderem um eine Idee, die er 2004 erstmals beschrieb: allochthone Kairomone, art- und ortsfremde Botenstoffe. Dahinter steckt ein Prinzip, das er mit der Begeisterung eines Erfinders erklärt, der nach zwanzig Jahren immer noch nicht fassen kann, dass es funktioniert. „Wir können die natürlichen Feinde von Schädlingen gezielt dorthin locken, wo wir sie brauchen – ohne die Schädlinge selbst anzuziehen.“ Bei bestimmten Borkenkäfern – es gibt nämlich viele Arten – erreichten Müller und sein Team mit dieser Methode eine Reduktion der Schädlinge um gut 80 Prozent.

Möglichst anschaulich soll es sein: Vor Müllers Büro befindet sich eine Galerie mit allerlei Schaukästen und Infotafeln. © Silas Bahr für Ostdeutsche Allgemeine

Der Wald, erklärt er, sei eine chemische Fabrik. Eine Fichte riecht nach Fichte, eine Rotbuche nach Rotbuche. Insekten finden ihre Brutbäume über diese Signale. „Lassen wir einen Fichtenholzstapel nach Rotbuche riechen, dann werden die Borkenkäfer der Fichte irritiert.“ Er spricht von Non-Host-Volatiles und Non-Habitat-Duftstoffen, von Schlupfwespen, die ganze Massenvermehrungen zunichtemachen können, und von Zwergwespen, die man züchten müsste wie Grippeimpfstoffe – auf Vorrat, auch wenn man sie gerade nicht braucht. „Profitabel ist das allerdings nicht.“ Und genau deshalb setzt sich diese Methode in der Waldwirtschaft noch nicht durch.

„Wir haben einen guten Job gemacht“

Was Müller auch umtreibt, ist nicht nur die Wissenschaft, sondern die wachsende Kluft zwischen Fachwissen und öffentlicher Wahrnehmung. Er erzählt von Umfragen, in denen Menschen glaubten, Insektizide würden auf 80 Prozent der deutschen Waldfläche eingesetzt. „Es sind aber nur 0,1 Prozent.“ Wenn ein Hubschrauber zur Insektenbekämpfung über den Wäldern fliegt, stehe das in der Zeitung. Aber Müller hält dagegen: „Wenn der Landwirt mit dem Trecker und dem Ausleger über das Rapsfeld fährt – regt sich da jemand drüber auf?“

Ein Mann der Praxis: Als gelernter Forstarbeiter fällte er Bäume und fuhr Trecker. Das lässt er sich auch heute nicht nehmen, wenn er neben Forschung und Lehre Zeit dafür findet. © Silas Bahr für Ostdeutsche Allgemieine

Er vergleicht die Situation mit dem Friseurbesuch: „Ich sage zur Friseurin: sieben Millimeter bitte, und das war’s. Ich sage nicht, welche Maschine sie nehmen soll. Sie macht das schon, weil sie Ahnung davon hat. Ich wünschte mir, dass man wieder mehr Vertrauen hat in die Menschen, die sich in ihren Fachgebieten intensiv damit beschäftigen.“

Den Effekt seiner Arbeit sieht Müller allerdings nicht nur in den Forschungsergebnissen und Vorträgen aus seiner Professur, sogar auf Weltkongressen in Orlando, Helsinki, Stockholm oder Kyoto. „Für mich stehen unsere Absolventen im Fokus. Schließlich sind sie auch unsere wichtigsten Botschafter.“ Wenn er ehemalige Studenten oder Doktoranden in der Praxis erlebe, die dort einen guten Job machen, sei er auch zufrieden mit seinem Job.

Nun steht der Abschied bevor – eine Veränderung für ihn selbst, aber auch für sein Fachgebiet. Die Professur für Waldschutz wird schon bald ihre Eigenständigkeit verlieren und in die Forstzoologie integriert. Und das, obwohl die Deutsche Vereinigung der Forstlichen Versuchsanstalten das Tharandter Lehrkonzept im Waldschutz als den anderen Standorten überlegen gelobt und gefordert hat, es zu erhalten. Ob das etwas nützt? Müller klingt resigniert. „Ich entscheide darüber leider nicht.“ Doch was er sieht: Tharandt wird Kompetenzen verlieren, schon jetzt sind seine engsten Mitarbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen und einer fehlenden Anschlussfinanzierung konfrontiert.

Holzschädlinge und ihre natürlichen Feinde: Dazu forschten die Wissenschaftler in Tharandt erfolgreich. © Silas Bahr für Ostdeutsche Allgemeine

Müller macht kein Geheimnis daraus, dass ihn diese Entwicklung sehr bewegt und sich wie ein Scheitern anfühlt. Dann richtet er sich auf, er wählt seine Worte sorgfältig: „Ich versuche dennoch, damit im Frieden zu sein und zu sagen: Wir haben hier einen guten Job gemacht.“ Er schweigt einen Moment. Im Flur klopft jemand an die Tür – eine Studentin mit einer Frage zur Pflanzenschutzsachkunde-Prüfung. Müller winkt sie herein, hört aufmerksam zu und beginnt zu erklären. Seine Arbeit geht weiter, solange er hier ist.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema