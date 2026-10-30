Wie brasilianische Choreografen in der Volksbühne Gewalt in Rhythmus verwandeln

Kann man gegen Gewalt antanzen, ohne dabei sagenhaft naiv oder ignorant zu sein? Den beiden brasilianischen Choreografen Wallace Ferreira und Davi Pontes, die zugleich ihre eigenen Darsteller sind, ist das in der Volksbühne durchaus geglückt.



Dafür haben sie mit ihrem Stück „Mata Leão“, mit dem sie am vergangenen Donnerstag gleich ein ganzes Workshop-Wochenende zu Gewalt und Choreografie als „School of Self-Defense“ auf allen Spielstätten des Hauses eröffneten, kein groß zusammengezimmertes Bühnenkunstwerk geschaffen. Zudem klingt klingt der übersetzte Titel „Töte den Löwen“ ziemlich martialisch – gemeint ist ein Jiu-Jitsu-Würgegriff. Und doch gelingt an diesem kurzen, intensiven Abend etwas sehr Interessantes: Er dreht alle gewaltschwangeren Perspektiven und Energien ganz einfach ins Nichts.