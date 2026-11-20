In Berlin beginnt am Montag offiziell die Vorweihnachtszeit. Kirchen und Handel schalten in der Friedrichstraße gemeinsam die Weihnachtsbeleuchtung an.

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Vertreter der Kirchen und des Handels wollen am Montagnachmittag in Berlin mit dem symbolischen Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung offiziell die Adventszeit eröffnen. Der gemeinsame Termin folgt einer langjährigen Absprache zwischen beiden Seiten.

Zu dem Auftakt beim Kulturkaufhaus Dussmann in der Friedrichstraße werden der evangelische Bischof Christian Stäblein, der Präsident des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Björn Fromm, sowie der Leiter des Katholischen Büros Berlin-Brandenburg, Gregor Engelbreth, erwartet. Das teilten die evangelische und die katholische Kirche am Freitag mit. Nach einer Andacht soll mit einer symbolischen Geste die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen.

Rücksicht auf stille Novembersonntage

Kirchen und Handelsverband in Berlin und Brandenburg haben sich den Angaben zufolge traditionell auf den Montag nach dem Totensonntag, der auch Ewigkeitssonntag genannt wird, für das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung verständigt. Damit solle der Charakter der eher stillen Novembersonntage nicht vorzeitig von adventlich-weihnachtlicher Vorfreude überlagert werden, hieß es von den Kirchen. (mit epd)

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