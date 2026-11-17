Der Zwiebellook verspricht Wärme und einen stylischen Auftritt. Für unsere Autorin bedeutet er vor allem: einen schlechten Morgen.

Was bis vor wenigen Jahren noch besser unter dem Namen Lagenlook bekannt war, heißt heute Layering und hat meiner Meinung nach einen viel zu guten Ruf.



Seit sich die Temperaturen in Berlin im einstelligen Bereich bewegen, verlasse ich meine Wohnung morgens nicht selten, ohne ein mittelschweres Chaos vor dem Kleiderschrank zu hinterlassen, das jedem Teenagerzimmer ernsthafte Konkurrenz machen würde.

Das liegt daran, dass ich Tag für Tag an der Aufgabe zu verzweifeln drohe, einen Zwiebellook zu finden, der mich warm hält, aber nicht zu Schweißausbrüchen in der Bahn führt. Und dann sollte er natürlich auch noch halbwegs gekonnt aussehen und keine Klaustrophobie verursachen. Die missglückten Versuche landen aufgrund des Zeitmangels auf dem Boden oder wahlweise dem Bett. Leider ist Outfitkrise schließlich noch kein akzeptabler Grund, um zu spät auf der Arbeit zu erscheinen.

Das T-Shirt lugt gekonnt unter dem Pullover hervor, darüber eine Lederjacke: Layering sieht so lange einfach aus, bis man es selber versucht. © IMAGO/imageBROKER/Igor Zakirov

In den Kurzvideos der Modeinfluencer, die den Lagenlook dieser Tage wieder zuhauf als nischigen Modetipp vermarkten, sieht das alles so einfach aus. Erst das T-Shirt, dann eine Bluse, darüber ein Pullover, darüber lässig einen Mantel geworfen. Zum Abschluss ein gewinnender Blick in die Kamera.

Natürlich wirkt das Ergebnis in diesen Videos immer mühelos. Jede Lage schaut genau weit genug unter der nächsten hervor, um als Absicht durchzugehen. Wenn man versucht, es den digitalen Vorbildern gleichzutun, fällt einem jedoch schnell auf: Hinter dem beiläufigen Look steckt Arbeit – Zentimeterarbeit. Bei mir schaut das Schichten meistens schludrig aus – als wäre das ausgeleierte Feinripp-Unterhemd unschön aus dem Hosenbund gerutscht.

Ein Outfit, tausend Puzzleteile

Für mich fühlt sich Layering ungefähr so an, als müsste ich zu viel zu früher Stunde und unter Zeitdruck ein hochkomplexes Puzzle lösen. Tausende kleine Entscheidungen, die einzeln harmlos wirken und zusammen meinen gesamten Morgen in Anspruch nehmen. Und es muss vorausgedacht werden. Schon während ich also überlege, welche Hose es denn werden soll, muss ich mir bereits Gedanken machen, welche Jacke ich später anziehen will. Und das ist ja noch längst nicht alles.

Heidi Klum beim Shopping-Bummel in New York: Das Model setzt auf einen XXL-Fellmantel. © IMAGO/Dylan Travis/ABACA

Da wären noch Mütze, Schal und Handschuhe: drei Dinge, die ich zusätzlich auswählen, finden und mitnehmen soll. Ich bin schon froh, wenn ich die Wohnung mit meinem Haustürschlüssel verlasse.

Am meisten Zeit verbringe ich allerdings mit der Frage, was unter den Pullover gehört. Am liebsten würde ich tagtäglich eine Pro-und-Contra-Liste anlegen: Verlangt dieser Pullover aus 30 Prozent Mohair, 60 Prozent Baumwolle und 10 Prozent Elasthan bei mindestens zwei und maximal sieben Grad Außentemperatur nach einem Langarmshirt? Oder ist ein T-Shirt ausreichend?

Also stehe ich manchmal minutenlang vor dem offenen Kleiderschrank und warte auf eine Eingebung. Ich starre auf meine Sachen, in der Hoffnung, sie könnten sich ganz ohne mein Zutun untereinander einigen.

Streetstyle aus Mailand: Ein Gast der Modewoche hat Schal, Mütze und Handschuhe perfekt aufeinander abgestimmt. © IMAGO/Luca Ponti / ipa-agency.net

Der Praxistest beginnt in der Bahn

Habe ich schließlich alles an, beginnt schon fast wieder das Ausziehen. Noch bevor die Bahn die zweite Station erreicht, ist mir zu warm und ein Oberlippenschweißbart droht sich anzukündigen. Ich ziehe den Schal ab und überlege, ob ich meine Jacke einigermaßen würdevoll ablegen kann, ohne die Person neben mir mit dem Ellbogen zu treffen. Beim Aussteigen dann wieder alle sieben Sachen hektisch einsammeln.

Bevor meine eigentliche Arbeit begonnen hat, bin ich schon völlig überstimuliert und mit den Nerven am Ende. Deshalb sollten wir bitte aufhören, den Lagenlook als Teil von „Sweater Weather“ und „Cozy Season“ zu romantisieren. Er ist nicht weniger als eine Zumutung!



Ich jedenfalls werde morgen, so viel ist klar, wieder vor meinem Kleiderschrank stehen und versuchen, die richtige Formel zu finden. Ich hoffe, es gelingt mir, bevor es Frühling wird. Sollte dies der Fall sein, werde ich es Sie wissen lassen.

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