Warmes Bier, kalter Leberkäse: Dieses Berliner Oktoberfest ist eine Zumutung

Der Alexanderplatz muss jeden Tag aufs Neue einiges ertragen. Dauerbaustellen, Kaufhaus-Tristesse, Drogendealer, Taschendiebe, Taubenschwärme und eine Weltzeituhr, vor der zu jeder Tageszeit mindestens drei Reisegruppen gleichzeitig versuchen, ein Foto zu machen. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, wird hier seit 1999 jährlich auch noch Oktoberfest gespielt.