Der Alexanderplatz muss jeden Tag aufs Neue einiges ertragen. Dauerbaustellen, Kaufhaus-Tristesse, Drogendealer, Taschendiebe, Taubenschwärme und eine Weltzeituhr, vor der zu jeder Tageszeit mindestens drei Reisegruppen gleichzeitig versuchen, ein Foto zu machen. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, wird hier seit 1999 jährlich auch noch Oktoberfest gespielt.
Brutal Berlin
Warmes Bier, kalter Leberkäse: Dieses Berliner Oktoberfest ist eine Zumutung
Am Alexanderplatz soll bayerische Gemütlichkeit aufkommen. Stattdessen gibt es Glühwein, J.Lo und ratlose Mitarbeiter. Ein Selbstversuch zwischen Weltzeituhr und kulinarischen Zumutungen.
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Bayerische Gemütlichkeit am Alexanderplatz? Beim Berliner Oktoberfest liegen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander.
© Fotoillustration: Berliner Zeitung am Wochenende. Fotos: Imago, Unsplash, Wikimedia Commons