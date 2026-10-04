Brutal Berlin

Warmes Bier, kalter Leberkäse: Dieses Berliner Oktoberfest ist eine Zumutung

Am Alexanderplatz soll bayerische Gemütlichkeit aufkommen. Stattdessen gibt es Glühwein, J.Lo und ratlose Mitarbeiter. Ein Selbstversuch zwischen Weltzeituhr und kulinarischen Zumutungen.

Foto von Autor/Autorin: Sophie-Marie Schulz
Sophie-Marie Schulz
7 Min
Bayerische Gemütlichkeit am Alexanderplatz? Beim Berliner Oktoberfest liegen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander.

Bayerische Gemütlichkeit am Alexanderplatz? Beim Berliner Oktoberfest liegen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander.

© Fotoillustration: Berliner Zeitung am Wochenende. Fotos: Imago, Unsplash, Wikimedia Commons

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Der Alexanderplatz muss jeden Tag aufs Neue einiges ertragen. Dauerbaustellen, Kaufhaus-Tristesse, Drogendealer, Taschendiebe, Taubenschwärme und eine Weltzeituhr, vor der zu jeder Tageszeit mindestens drei Reisegruppen gleichzeitig versuchen, ein Foto zu machen. Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, wird hier seit 1999 jährlich auch noch Oktoberfest gespielt.

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