Zu Gast beim Kriegsgipfel in Warschau: Wie die Nato den Sieg über Russland verkündet

Zweifelsfrei war der Auftritt des amerikanischen Oberkommandierenden der Nato in Europa, Alexus Grynkewich, einer der Höhepunkte der zweitägigen Konferenz in der polnischen Hauptstadt. Dass der General just dieses Forum in Polen für die erstmalige Vorstellung der „Theorie des Sieges“ der Nato über Russland – das er nicht ausdrücklich nannte – vorstellte, zeigt den Rang, den das der Münchner Sicherheitskonferenz nachempfundene Warsaw Security Forum (WSF) seit seiner ersten Auflage im Jahr 2014 inzwischen erlangt hat.

Man könnte aber auch mutmaßen: Der von US-Präsident Donald Trump für das Nato-Oberkommando in Europa nominierte General wählte für seine Präsentation jenen Staat, der bei einem etwaigen Ausgießen oder einer weiteren Eskalation des Krieges Russlands gegen die Ukraine als einer der ersten potenziellen Kampfgebiete gelten könnte.

Grynkewich referierte in seinem Vortrag die offenbar erst kürzlich fertiggestellte Strategie eines Sieges über Russland, sollte es einen Nato-Staat angreifen. Freilich stellte er voran, dass die Nato lediglich ein Verteidigungsbündnis sei und nicht das Ziel habe, einen anderen Staat selbst anzugreifen. Die Allianz aus 32 Staaten, so Grynkewich, sei Russland bereits heute in vielerlei Hinsicht deutlich überlegen, vor allem, weil es „über eine unglaubliche Menge an Daten“ verfüge, die durch entsprechende Dienste der Mitgliedstaaten geliefert würden.

„Wir werden einen Angriff sehen, bevor er kommt“, sagte er. Die „Theorie des Sieges“ sei dabei mehr als ein Plan, sondern eine „gemeinsame Vision, wie wir in der Abschreckung und Verteidigung gewinnen“. Sie fuße auf den „Lektionen der modernen Kriegsführung in der Ukraine und im Nahen Osten“ und umfasse ein exaktes Vorgehen, das sich einfach zusammenfassen lasse. „Wir werden den ersten Angriff abblocken. Wenn dieser andauert, werden wir ihn abstumpfen und, wenn notwendig, die gegnerischen Kräfte brechen.“ Im Englischen: „block, blunt and break“, damit es auch rhetorisch griffig klingt.

Grynkewich legte im Folgenden die Kampfschritte etwas detaillierter dar, blieb aber freilich vage.

Denn der Kern seiner Ausführungen war nicht, militärisches Vorgehen exakt vorzuzeichnen – es wäre absurd, dies bei einer öffentlichen Veranstaltung zu machen. Vielmehr, so der General, habe er die Kernidee der „Siegtheorie“ angesichts der aktuellen Situation publik gemacht, die durch eine wachsende Zahl an Sabotageakten und dadurch verunsicherte Bevölkerungen in den Nato-Mitgliedstaaten gekennzeichnet sei. „Ich möchte die eine Milliarde Menschen in den Ländern des Bündnisses versichern: Wir haben es. Wir wissen, was zu tun ist und wie wir es tun sollen.“

Bündnis aus Politik und Wirtschaft

Das Warsaw Security Forum wird vom polnischen Thinktank Casimir-Pulaski-Stiftung organisiert, zu deren Partnern etwa das polnische Außen- und Verteidigungsministerium, aber auch internationale Organisationen aus Politik, Wirtschaft und Rüstungsindustrie gehören – etwa die Nato, die CDU-nahe Konrad-Adenauer- und die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung sowie Rüstungskonzerne aus Europa und den USA. „Strategischer technologischer Partner“ ist zudem der US-Tech-Konzern Palantir.

Bereits die Foren der Vorjahre waren durch eine Agenda der angestrebten Kriegstüchtigkeit geprägt. Über der diesjährigen Edition, die das Motto „United we stand“ (Wir stehen vereint) hatte und von Polens Premier Donald Tusk eröffnet wurde, schwebte ein noch düsterer Geist: ein Krieg gegen Russland als nahezu unausweichliches, kommendes Ereignis. Tusk setzte bei seiner Eröffnungsrede auch den Ton, der sich im Folgenden durch die wichtigsten Panels zog. „Wir hier in Polen, in Europa, im gesamten Westen dürfen uns keine Illusionen machen“, so der 69-Jährige.

Ministerpräsident Donald Tusk eröffnete das Warschauer Sicherheitsforum. © Artur Widak/imago

„Wir dürfen uns nicht den geringsten Anflug von Unwahrheit in der Einschätzung dessen leisten, was heute in der Ukraine geschieht und wie die Konfrontation in der Weltpolitik heute aussieht. Ich nenne es ganz schlicht: Es ist eine Konfrontation zwischen dem Bösen und dem Guten.“ Dass solche Worte aus dem Mund eines ernsthaften Politikers fallen und hingenommen werden, sagt einiges über den Zeitgeist aus.

Wie sehr die politischen Akteure in diesem Zeitgeist sowie in einer scheinbar alternativlosen Kriegslogik denken, offenbarte etwa der seit Juli dieses Jahres amtierende litauische Premierminister Mindaugas Sinkevičius, der gemeinsam mit Norwegens Premier Jonas Gahr Store Redner beim Panel zu „Europas strategischen Moment in einer geteilten Welt“ war. Auf die Frage, was EU-Mitgliedstaaten, in denen im kommenden Jahr Wahlen stattfinden, gegen russische Cyber-Einflussnahme tun sollten, antwortete er mit Verweis auf die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die russischen Yandex-Rechenzentren.

„Die Ukraine sollte mehr russische Datencenter bombardieren“, woraufhin ein Großteil des Publikums applaudierte. Zuvor hatte der Litauer erklärt, warum das Parlament in Vilnius zuletzt eine Klausel aus der litauischen Verfassung gestrichen hatte, die dem Staat den Besitz oder die Stationierung von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen verbietet. Es gehe nicht darum, dass Litauen nun anstrebe, Atomwaffen zu besitzen. Doch damit werde etwa ermöglicht, dass künftig alliierte Kampfjets, mit Atombomben bestückt, sein Land überfliegen oder dort starten und landen könnten. Diesmal gab es keine Reaktion aus dem Publikum, nicht einmal ein Raunen, kein Nachhaken des Moderators. Offensichtlich empfinden die Anwesenden eine solche Perspektive, scharf gestellte Atomwaffen auf Kampfjets, inzwischen als das Normalste der Welt.

Das Forum war geprägt von dem Prinzip der „einen unkritischen Masse“, jegliche andere Interpretationen des Kriegsgeschehens und seiner Ursache gelten als Desinformation. Auf den wichtigsten der gut zwei Dutzend Podien des ersten Tages gab es in den Gesprächen zwischen den geladenen Gästen keinen Disput. Ganz im Gegenteil: gegenseitiges Schulterklopfen, das mitunter an Selbstbeweihräucherung grenzte.

Die niederländische Verteidigungsministerin Dilan Yesilgöz-Zegerius etwa wiederholte, wie sehr ihr Land die Ukraine unterstütze, auch wenn es inzwischen schwierig sei, die Menschen in ihrem Land von dem Kurs zu überzeugen, gegen „russische Desinformation“ vorzugehen und „unser Narrativ“ zu verstärken. Moderatorin Kasia Madera, Anchorfrau der britischen BBC, richtete sich daraufhin an den ebenfalls anwesenden, neuen ungarischen Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi. „Herr Minister, geben Sie doch Ihrer Kollegin Hinweise, wie man das Narrativ ändern kann.“ Lacher im Publikum.

Ukraine-Krieg wird zu einem Industrie- und Logistikkrieg

Die meisten Schulterklopfer erhielt die Ukraine – und Dank dafür, dass die westlichen Nato-Staaten von der Ukraine „viel lernen“, wie nicht nur Nato-General Alexus Grynkewich, sondern etwa auch der US-General Keith Kellogg betonte. Kellogg hatte im Jahr 2024, noch vor dem erneuten Wahlsieg von Donald Trump, in dessen Auftrag an einem Konzept zur Beendigung des Krieges mitgewirkt, das damals von der Ukraine relativ weitreichende Zugeständnisse forderte.

Inzwischen ist Kellogg ganz auf Kriegslinie. Sein eindringlicher Appell an Wolodymyr Selenskyj in Warschau war, Russlands kritische Infrastruktur weiter zu bombardieren. Der US-General David Petraeus, ehemaliger CIA-Direktor, pflichtete ihm bei. Petraeus, der nach seiner Armeekarriere unter anderem bei der Investmentfirma KKR anheuerte, die auch in Rüstungs-Start-ups investiert, bezeichnete den Krieg in der Ukraine als ein „Labor für die Kriege der Zukunft“. Kiew selbst, so Petraeus, solle von seinen westlichen Unterstützern alle möglichen Hilfen erhalten.

Zustimmung wird geprüft...

Freilich waren beim diesjährigen Forum in Warschau keine ukrainischen Soldaten, Kriegsveteranen oder Kriegsversehrte – die eigentlichen Protagonisten, und zugleich Opfer des Krieges – anwesend, zumindest nicht auf den Podien. Sie waren auch nicht diejenigen, an die der in Warschau so häufig gerichtete Dank gerichtet war. Vielmehr waren es die ukrainische Armeeführung, die Erkenntnisse vom Front- und Hinterlandeinsatz alter und neuer Waffensysteme und die technologischen Neuerungen, die ukrainischen Rüstungs-Start-ups entsprießen und die von Interesse für die Vertreter von Politik und Wirtschaft der westlichen Staaten sind.

Der norwegische Verteidigungsminister Tore Sandvik sagte bei einem der Panels entsprechend, der Krieg in der Ukraine sei nicht nur ein kinetischer Krieg, sondern „ein Industrie- und Logistikkrieg“. Auch hieraus lerne man von der Ukraine. Selbst offenbar in Vorkriegsstimmung getaucht, ergänzte Sandvik, seine Landsleute liebten zwar den Frieden. „Doch wenn wir Norweger vor die Wahl gestellt werden: Frieden oder Freiheit, dann wählen wir die Freiheit.“

Solche unterkomplexen, hollywoodhaften Aussagen dominierten einen Großteil des Forums. Schlagworte, die griffig und schlüssig klingen, verdecken die notwendige Analyse. Was für eine Freiheit ist gemeint? Sandvik, wie auch andere hochrangige Gäste des Forums, buchstabierten es nicht aus, doch aus seinen sowie vielen ähnlichen Aussagen ließ sich schließen: Auch die Ukraine, die nun zerstört wird, habe „die Freiheit“ gewählt.

Worin vor 2008 (dem Bukarester Nato-Gipfel), 2014 oder vor 2022 exakt die ukrainische Unfreiheit bestanden haben soll, wurde nicht erwähnt. Denn dann müsste man erläutern, dass Realpolitik, die Frieden als Kernziel anstrebt, keine absolute Souveränität aller formell souveräner Staaten kennt – und nicht jedes Land in seinen internationalen Beziehungen alles tun kann, was es will, oder was seine Unterstützer wollen.

Sieht man die politische Welt in Schwarz und Weiß, oder, wie Polens Premier, in „Gut und Böse“, kann man sich lästige Fragen und selbstkritische Analysen sparen und damit auch den Dialog und Verhandlungen mit der Gegenseite. Ein ukrainischer Gast sagte in einem Statement, er glaube immer noch daran, dass die USA in der Welt eine „force for good“ seien, eine „Kraft für das Gute“.

Über dem Warschauer Forum schwebte auch sonst dieser amerikanische Geist. Während Putins Russland auf den Podien als das Reich des Bösen verurteilt wurde, gab es keine Kritik am völkerrechtswidrigen Krieg der USA gegen den Iran, oder an der Unterstützung der USA und anderer westlicher Staaten für Israels Krieg in Gaza.

Keine Kritik bedeutet in diesem Fall: keine Selbstkritik. Keine einzige der rund 50 Diskussions- und Vortragsrunden der zweitägigen Konferenz befasste sich explizit mit den Todesopfern, den psychischen und gesellschaftlichen Folgen für die Menschen in der Ukraine – oder damit, wie der Westen diese Mammutaufgabe, die psychischen und physischen Folgen für die Überlebenden, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unterstützen will.

In der Empfangshalle der Konferenz, in der sich einige polnische und ausländische Waffenschmieden, wie etwa die US-Konzerne RTX und Palantir, präsentierten, war in den Gesprächen der Gäste eine Stimmung zu spüren, die kaum daran denken ließ, dass es sich hier um Fragen von Krieg und Frieden handelte – und das damit verbundene tägliche Leid.

Die großen Unternehmensberatungen PwC, KPMG und Deloitte offerierten in gewohnter Konzern-PR-Sprache ihre Dienste. Am Stand des International Center for Ukrainian Victory (ICUV), einer Koalition ukrainischer Organisationen und westlicher Partner, prangte ein Schild mit Sprüchen wie „Make Russia Small Again“. In dem Außenbereich des Veranstaltungshotels feierte eine internationale Gruppe bei Torte und Champagner ihre Kooperation. Krieg – ein Projekt wie jedes andere. Und ein Geschäft wie kein anderes.

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