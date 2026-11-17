KFC an der Skipiste: Olympia-Ort Cortina und Madonna di Campiglio wehren sich gegen Fast Food in den Dolomiten. Was ab 5. Dezember 2026 geplant ist.

Frittiertes Hähnchen von KFC: In einer Hütte am Monte Faloria in Cortina d’Ampezzo gibt es ab dem 5. Dezember sechs Produkte der US-Kette. Ein eigenes Restaurant an der Skipiste ist nach Protesten vom Tisch. (Symbolbild)

Im Februar fuhren hier die besten Skifahrerinnen der Welt um olympische Medaillen. Neun Monate später streitet Cortina d’Ampezzo über frittiertes Hähnchen.



Die US-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) wollte in diesem Winter erstmals direkt an Italiens Skipisten eröffnen, in Cortina und in Madonna di Campiglio. Daraus wurde ein Kulturkampf, der bis ins Kabinett in Rom reichte.

KFC in Cortina und Madonna di Campiglio: Das war geplant

Anfang November kündigte KFC Italia zwei Schnellrestaurants an. Eines im Faloria Mountain Club auf 2123 Metern über Cortina, das andere auf der Piana di Nambino in Madonna di Campiglio, rund 1700 Meter hoch. Partner ist der Après-Ski-Betreiber Super G.



Geöffnet werden sollte ab dem 5. Dezember, unter der Woche von 12 bis 17 Uhr und am Wochenende bis 19.30 Uhr. So meldete es die Trentiner Zeitung „L’Adige“.



KFC-Marketingchefin Marzia Farè erklärte dem Blatt, man wolle Orte erreichen, an denen niemand mit der Kette rechne. Auf einen Bürgermeister, zwei Minister und einen wütenden Großaktionär war sie offenbar nicht vorbereitet.

Petition und Bauernverband: Der Aufstand gegen das Brathähnchen

Innerhalb von zwei Tagen unterschrieben mehr als 1000 Menschen eine Petition gegen KFC in den Bergen. Das berichtete die Tageszeitung „Avvenire“. Der mächtige Bauernverband Coldiretti sprach von einem „inakzeptablen Affront“ gegen die Esskultur der Täler.



Cortinas Bürgermeister Gianluca Lorenzi fand, das laufe der Strategie seiner Gemeinde zuwider. Umweltschützer von Mountain Wilderness setzten Polenta und Luganega dagegen, eine Wurst aus der Region.

Lollobrigida und Mazzi: Jetzt mischt sich Rom ein

Dann kam das Kabinett. Agrarminister Francesco Lollobrigida nannte das Brathähnchen ein standardisiertes Produkt, das nicht zu dem passe, was Touristen in den Bergen suchten. Tourismusminister Gianmarco Mazzi warnte, ikonische Orte dürften nicht aussehen wie alle anderen, berichtet das Portal Open.



Eataly-Gründer Oscar Farinetti setzte noch einen drauf. Er forderte ein Gesetz, das die klassische Osteria zum Erbe der Menschheit erklärt.

„Sushi-Schutzhütte“: Der Spott des Alpenvereins

Carlo Alberto Zanella, Präsident des Alpenvereins CAI in Südtirol, griff zur Ironie. Bei den vielen Gästen aus China, Korea und Japan warte man nun auf eine Art Sushi-Schutzhütte, zitiert ihn die „Tiroler Tageszeitung“ nach italienischen Medienberichten.



Nicht jeder Bergsteiger zog mit. Cristian Ferrari, Chef des Trentiner Alpenvereins SAT, fragte laut dem Portal, ob das wirklich das drängendste Problem sei. Er verwies auf Pools und Wellnessbereiche auf 2000 Metern nach einem Sommer mit Wasserknappheit.

Das Bild, das den Streit eskalieren ließ

Richtig hochgekocht ist die Sache wegen einer Visualisierung. Sie zeigte das historische Rifugio Faloria im KFC-Look, mit Logo an der Fassade.



Alberico Zardini, größter Aktionär der Liftgesellschaft Faloria Spa, schrieb an die Firmenleitung und drohte mit rechtlichen Schritten. Das berichtet das Reiseportal Travel Tomorrow unter Berufung auf „Il Messaggero“.



Der Verwaltungsrat von Faloria Spa ruderte zurück. Das Bild sei nie abgesegnet worden, ein eigenes KFC-Restaurant werde es nicht geben. Die Hütte behält ihr Aussehen.

KFC an der Piste: Was Skiurlauber ab Dezember bekommen

Ganz vom Berg verschwindet das Brathähnchen trotzdem nicht. Super-G-Gründer Andrea Baccuini kündigte an, im Café im Erdgeschoss der Faloria-Hütte ab dem 5. Dezember sechs KFC-Produkte zu verkaufen, neben der normalen Karte.



In Madonna di Campiglio will Super G die KFC-Auswahl in seinem Lokal auf der Piana di Nambino anbieten. Wie das dort genau aussieht, ist noch offen.



Wer also im Winter über den Brenner nach Cortina fährt, bekommt auf dem Faloria weiter seine Polenta. Die Wings gibt es an der Bar, ohne rotes Logo über der Tür.



Gerettet hat der große Aufstand damit die Fassade. Das Hähnchen hat er nicht aufgehalten.

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