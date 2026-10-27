Wartungszentrum für Patriot-Raketen: Polen setzt sich gegen Deutschland und weitere Länder durch

Patriot-Raketen sollen künftig auch in Europa gewartet werden können. Polen bestätigt, als Standort für ein Wartungszentrum ausgewählt worden zu sein.

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Ein gefechtsbereites Flugabwehrraketensystem vom Typ Patriot des Flugabwehrraketengeschwaders 1 der Bundeswehr steht auf dem Flugfeld eines Militärflughafens.

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Polen wird Standort eines europäischen Service-Zentrums für PAC-3-Raketen des US-Luftabwehrsystems Patriot. Das teilte die polnische Vizeministerin für Verteidigung, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, am Dienstag auf der Plattform X mit. Die Investition soll rund eine Milliarde Złoty (etwa 227 Millionen Euro) kosten, wie der polnische Sender TVP World berichtet. Die Vizeministerin erklärte dem Bericht zufolge, das Zentrum werde das einzige seiner Art außerhalb der USA sein.

Das US-Verteidigungsministerium bestätigte am Dienstag die Auswahl Polens als Standort. Das Projekt solle auf einer engen transatlantischen Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie aufbauen, hieß es in einer Erklärung. Das Ministerium sprach dabei von einer „führenden Rolle“ Deutschlands, der Niederlande und Schwedens bei der Einbindung wichtiger Lieferketten.

Polen setzt sich gegen drei Konkurrenten durch

„Vier Länder konkurrierten um den europäischen Standort dieser Investition: neben Polen Deutschland, die Niederlande und Norwegen. Dieser Erfolg war keine Selbstverständlichkeit“, schrieb Sobkowiak-Czarnecka laut Reuters. Die Entscheidung sei das Ergebnis monatelanger Verhandlungen.

Eine Vereinbarung, die Möglichkeiten für ein europäisches Wartungszentrum zu prüfen, hatten die USA, Polen, Deutschland, die Niederlande und Schweden im Juli gemeinsam mit dem PAC-3-Hersteller Lockheed Martin unterzeichnet, wie TVP World berichtet. Bislang werden die Raketen zur Wartung in die USA geschickt.



Das Zentrum in Europa soll laut TVP World die Wartungszeiten verkürzen. Nach Angaben des polnischen Senders RMF24 dauert es derzeit mehrere Monate, bis die Raketen transportiert, gewartet und nach Europa zurückgebracht werden.

Standort noch nicht bekannt

Wo das Zentrum entstehen soll, ist bislang offen. Als möglicher Standort gilt laut TVP World ein Elektronikwerk des polnischen Unternehmens WZE in Zielonka nordöstlich von Warschau. Eine Entscheidung für diesen Standort wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Das Wartungszentrum soll der technischen Betreuung, der Überprüfung und der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft von Raketen dienen, die von Ländern der Region genutzt werden, wie RMF24 berichtet. Eine Produktion der Raketen selbst ist damit zunächst nicht verbunden. Warschau hofft laut TVP World allerdings, dass die Ansiedlung langfristig den Weg für eine eigene Herstellung von Patriot-Raketen in Polen ebnen könnte.

Die PAC-3-Raketen gehören dem Bericht zufolge zu den gefragtesten Flugabwehrmunitionen weltweit. Sie sind unter anderem für die ukrainische Luftverteidigung wichtig, da sie anfliegende ballistische Raketen abfangen können.

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