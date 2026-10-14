Kaiserring für Gabriele Stötzer: Warum braucht es so lange, Ost-Kunst anzuerkennen?

Die Erfurterin Gabriele Stötzer hat den Goslarer Kaiserring hoch verdient. Doch die Ehrung verweist auch auf die Ignoranz des Kunstbetriebs seit 1990. Ein Kommentar

Für über 45 Jahre Kunst und Mut: die Erfurterin Gabriele Stötzer bekam in der histosischen Kaiserpfalz den renommoerten Goslarer Kaiserring angesteckt

Preise, könnte man in Ergänzung von Karl Valentins Sentenz zur „Kunst“ sagen, sind schön, machen aber viel Arbeit.



Mag sein, dass es in der wiedervereinten Bundesrepublik eine große Gießkanne voller Kunstpreise aller Arten gibt: staatliche, städtische, private. Wenn sie trifft, der erhält Anerkennung, bekommt Ruhm und vielleicht Erfolg.

Ausreise war keine Option

Eine Künstlerin wie die Erfurterin Gabriele Stötzer machte ihre Kunst nie für Preise. Sie zahlte eher einen hohen Preis für ihren Mut, ihren kreativen Widerstand gegen Dogmen und Unfreiheit. Sie wurde dafür zu DDR-Zeit eingesperrt. Doch auszureisen, wie viele desillusionierte Gefährten, kam für sie nicht infrage.



Bleibe im Lande und wehre dich täglich. Ihre Bilder, experimentellen Filme, Aktionen, Texte, (im Berliner Gropius Bau zu sehen), erzählen davon. Bis heute macht sie keine Pause, hinterfragt mit moralischem Kompass kritisch wie eh gesellschaftliche, politische Strukturen, Rollenbilder.

Hoch verdient hat sie den wohl renommiertesten deutschen Kunstpreis, den Goslarer Kaiserring. Den bekamen schon Berühmtheiten wie Henry Moore, Max Ernst, Beuys, Christo, Cindy Sherman oder Olafur Eliasson. Längst auch aus der DDR in den Westen Geflüchtete wie Gerhard Richter, Georg Baselitz, Günther Uecker.

Die attraktivsten Ausstellungen gelten den Dissidenten

Stötzer ist die Erste aus dem Osten. Die hohe Ehrung ist zwar undotiert, dafür aber symbolmächtig. Wie sehr, das machte sie in ihrer Dankesrede in der Kaiserpfalz deutlich: Sie sprach von der noch immer zähen Ignoranz des westlich geprägten Kunstbetriebs gegenüber ostdeutscher Kunst. In den 36 Jahren der Einheit tobte bekanntlich ein oft diffamierender ideologischer Kunststreit West versus Ost: avantgardistisch wertvoll gegen sozialistisch kontaminiert.

Mittlerweile schlägt die Qualität der Kunst aus dem kleinen Land, das es nicht mehr gibt, mehr und mehr durch. Immer häufiger stellen Museen und Galerien der alten Bundesländer Kunst der ehemaligen DDR aus. Sammler, die Stiftung Berliner Volksbank, Berlinische Galerie und Nationalgalerie schafften „Ostkunst“ an.

Freilich gelten die attraktivsten Ausstellungen jenen, die ohnehin prominent waren und bereits Sammler im Westen hatten. Oder denen, die ausreisten, beziehungsweise in subversiven Gruppen durchhielten, von der Stasi observiert, gar verfolgt. Ausstellungshäuser und Jurys üben sich mittlerweile für dissidentische Ostkünstler in Wiedergutmachung. Das ist wichtig und notwendig.



Ignorieren kann der Kunstbetrieb aber nicht, dass zwischen Kap Arkona und Fichtelberg Tausende Künstler arbeiteten, die das Regime des vormundschaftlichen Staates schweigend ertrugen, ängstlich oder angepasst. Auch deren Ateliers sind voller Kunst. Das Aufarbeiten muss weitergehen.

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