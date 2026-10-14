Machen Sie sich nackig! Warum der BH das neue T-Shirt ist

So präsent wie in den Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2027 war Unterwäsche auf den Laufstegen noch nie. Doch um nackte Haut geht es dabei nur auf den ersten Blick.

Lange galt ein hervorblitzender BH-Träger als kleines Malheur, das man diskret unter die Bluse zurückschob. Diese Zeit ist vorbei. Auf den Laufstegen für Frühjahr/Sommer 2027 hat das intimste Kleidungsstück der Garderobe die Seiten gewechselt, vom Verborgenen ins Rampenlicht.



Neu ist die Idee nicht; das Bra-Top begleitet die Mode schon seit einigen Jahren. So selbstverständlich, vielfältig und konsequent wie in dieser Saison wurde es aber selten gezeigt. Mal schimmerte es kaum wahrnehmbar unter transparenten Lagen, mal stand es ganz für sich. Eines steht nach dieser Modewoche fest: Die Lingerie-Schublade gehört jetzt offiziell zur Garderobe – wie offensichtlich das bleibt jedem selbst überlassen.

Die Königin des Bra-Tops

Aus der Feder von Miuccia Prada: Bra Tops dominierten sowohl bei Miu Miu (links) als auch bei Prada (rechts). © Imago

Niemand beherrscht dieses Spiel so souverän wie Miuccia Prada. Gemeinsam mit Raf Simons eröffnete sie die Mailänder Modewoche mit einer Kollektion, die sich einem einzigen Kleidungsstück verschrieb, dem knielangen Rock. Er kam in allen 63 Looks vor, und fast die Hälfte davon kombinierte ihn mit nichts weiter als einem BH. Manchmal lag eine Jacke oder ein Hemd halb darüber, meist wurde er aber solo getragen. Und obendrauf gab es Handtaschen in BH-Form.



Auch bei Miu Miu, Pradas jüngerer Schwester, kam der BH nach außen, hier allerdings in sportlicher Gestalt. Die Models wirkten, als kämen sie direkt vom Training: vom Schwimmen, aus der Schulturnhalle oder von einem halb abgebrochenen Tennismatch.



Es gab sportliche Bra-Tops, über und über mit Kristallen besetzt. Der Sport-BH verließ das Fitnessstudio und wurde unter maßgeschneiderten Blazern getragen oder mit eleganten Röcken kombiniert. Manchmal lag er sogar über dem Hemd statt darunter.

Auch Fendi-Designerin Maria Grazia Chiuri widmete dem BH gleich eine ganze Show. BHs, durchscheinende Boxershorts, Slips und Camisoles bildeten das Fundament ihrer Kollektion. © Imago

Die Kunst der Andeutung

In Paris ging es weiter: Jonathan Anderson ließ bei Dior BHs beiläufig unter offenen Jacken hervorblitzen, Hemden waren bewusst schief geknöpft. Eine schwarze Pyjama-Jacke mit weißer Paspel fiel offen über einen sichtbaren BH und einen kurzen cremefarbenen Rock.

Matthieu Blazy zeigte bei Chanel, wie elegant Zurückhaltung sein kann. Dass gerade dieses Haus beim Thema Unterwäsche anknüpft, hat Geschichte. Bevor Gabrielle Chanel ihr eigenes Label gründete, entwarf sie Lingerie. Aus Jersey, damals vor allem für Herrenunterwäsche verwendet, machte sie lockere, befreiende Kleider.



Blazy griff das gleich zu Beginn auf. Ein Model eröffnete die Show in einem durchscheinenden Slip in Elfenbein mit gefiederter Blüte an der Brust und trug Gabrielle Chanels eigene 2.55-Tasche aus dem Hausarchiv. Auch weitere Looks gaben den Blick durch transparente Stoffe und Spitze auf den BH frei.

Chanel (links) und Dior (rechts) sorgten für die subtilen BH-Momente der Modewochen für Frühling/Sommer 2027. © Imago

Der Wunsch nach Intimität

Designer sind seit jeher Seismografen. Sie spüren Sehnsüchte und gesellschaftliche Bedürfnisse auf, lange bevor wir sie selbst benennen können. Bei Unterwäsche als Oberbekleidung denken viele zuerst an die frühen Neunziger. Gaultiers spitze Korsage, die Madonna 1990 auf ihrer Blond Ambition Tour trug, war Rüstung und Provokation zugleich: laut, sexuell aufgeladen, kämpferisch. Der BH auf den Laufstegen von heute spricht eine andere Sprache. Er wirkt elegant, intim, beinahe verletzlich.

Auch Sandy Liang und Givenchy räumten dem Bra-Top seinen Moment ein. © Imago

Das neue „Nackt-Machen“ trifft einen Nerv, denn Nähe ist knapp geworden. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation aus dem Sommer 2025 ist weltweit jeder sechste Mensch von Einsamkeit betroffen. Sie trägt demnach zu mehr als 870.000 Todesfällen pro Jahr bei, rund 100 in jeder Stunde.

Bei der Vorstellung des Berichts erinnerte Vivek Murthy, Co-Vorsitzender der WHO-Kommission und früherer oberster Gesundheitsbeamter der USA, daran, dass Menschen seit Jahrtausenden nicht nur über Worte kommunizieren, sondern auch über Mimik, Körpersprache, Stimme und Schweigen. Genau das gehe verloren, wenn wir ständig über Handys und soziale Medien kommunizieren.



Vor diesem Hintergrund sagt der sichtbare BH heute weniger „Sieh her, ich bin begehrenswert“ als „Sieh her, das bin ich, ungeschützt“. Es geht um das sprichwörtliche Sich-nackt-Machen, das grundmenschliche Bedürfnis nach Intimität in allen ihren Facetten. Das geht im Übrigen auch, wenn der BH-Look nichts für einen ist.

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