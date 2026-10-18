Warum Hertha-Trainer Leitl in der Kiel-Krise Partei für Walter ergreift

Hertha BSC spielt nur 0:0 bei Holstein Kiel. Doch der große Gewinner war Trainer Stefan Leitl, weil er sich für seinen Kollegen stark machte.

Hertha BSC kommt bei Holstein Kiel nicht über ein 0:0 hinaus. Doch nach dem Spiel wird Trainer Stefan Leitl zum moralischen Gewinner im harten Fußballgeschäft. Seinem unter Druck stehenden Kieler Kollegen Tim Walter stärkte der 49-jährige Coach den Rücken. Die Unterstützung hat einen persönlichen Hintergrund.

Das 0:0 von Hertha BSC bei Holstein Kiel war vorbei. Für Gesprächsstoff sorgten stattdessen die deutlichen Worte von Hertha-Trainer Stefan Leitl über seinen Kieler Kollegen Tim Walter. Während die Debatte über die Zukunft des 50-Jährigen an der Förde weiter anhält, stellte sich Leitl demonstrativ hinter den Chefcoach der Gastgeber.

Leitl: „Ich hoffe, dass Tim weiter Kiel-Trainer bleibt“

Bereits vor dem Anpfiff bezog der Hertha-Trainer klar Stellung. „Tim Walter ist der richtige Trainer hier für Kiel und er hat es im letzten Jahr bewiesen, was er mit einer Mannschaft erreichen kann, was er bei einer Mannschaft bewirken kann. Er wird es hier auch schaffen“, sagte Leitl.

Auch nach dem Schlusspfiff blieb er bei seiner Einschätzung und warb erneut für Geduld mit dem Kieler Trainer: „Ich hoffe, dass er Trainer bleibt, weil man gesehen hat, dass er absolut die Mannschaft erreicht. Von daher spricht nichts dagegen. Wir haben den achten Spieltag, da gibt es noch viele Punkte und deswegen drücke ich ihm die Daumen und hoffe auch, dass er weiterhin hier Trainer bleibt.“

Auf den ersten Blick wirkt das wie eine solidarische Geste unter Kollegen. Leitl weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell sich das Trainergeschäft drehen kann. Im Dezember 2024 wurde er selbst bei Hannover 96 freigestellt. Doch seine Unterstützung für Walter hat noch einen weiteren, sehr persönlichen Hintergrund.

Tim Walter und Stefan Leitl vor sieben Jahren beim Spiel zwischen Holstein Kiel und Greuther Fürth.1 © Sportfoto Zink / WoZi

Leitl und Walter machten gemeinsam ihre Trainerlizenz

Die Verbindung der beiden reicht über zehn Jahre zurück. In der Saison 2016/17 absolvierten sie gemeinsam den DFB-Trainerlehrgang. Während Leitl damals die U23 des FC Ingolstadt betreute, arbeitete Walter als Nachwuchstrainer beim FC Bayern München. Aus dieser Zeit entwickelte sich ein regelmäßiger Austausch, der bis heute Bestand hat. „Es war nicht nur der Lehrgang, wir waren auch schon im Nachwuchsbereich bei den Fortbildungen zusammen gewesen. Es ist wirklich eine lange Verbindung“, erklärte Leitl.

Dass die gegenseitige Wertschätzung über das übliche Verhältnis von Trainerkollegen hinausgeht, war auch im Holstein-Stadion zu beobachten. Vor der Partie begrüßten sich beide herzlich, nach dem Schlusspfiff wiederholte sich die Szene. Trotz der schwierigen sportlichen Situation in Kiel blieb der Umgang respektvoll und freundschaftlich.

Leitl lobte dabei erneut die Arbeit seines langjährigen Weggefährten. „Tim hat natürlich eine Philosophie, Fußball spielen zu lassen, die dich schon vor Herausforderungen stellt“, sagte der Hertha-Coach. Bemerkenswert ist das auch mit Blick auf die persönliche Bilanz der beiden Trainer. In elf direkten Duellen gelang Leitl bislang lediglich ein Sieg, dazu kommen zwei Unentschieden und acht Niederlagen. Auswirkungen auf sein Verhältnis zu Walter habe das jedoch nie gehabt. „Ich glaube, dass die Spiele immer schon auf Augenhöhe waren. Ich habe es Tim immer gegönnt, wenn er gewonnen hat“, sagte Leitl.

Walters Zukunft in Kiel bleibt offen

Diesmal durfte Walter allerdings nicht über einen Sieg gegen seinen Freund jubeln. Stattdessen richteten sich die Fragen erneut auf seine Zukunft bei Holstein Kiel. Auf die Nachfrage von Sky-Experte Torsten Mattuschka, wie es nun weitergehe, verwies Walter auf die Vereinsführung. „Das musst du Olaf fragen oder die Verantwortlichen. Ich bin der falsche Ansprechpartner, weil ich kann das nicht entscheiden“, sagte der Kieler Trainer mit Blick auf Sportchef Olaf Rebbe.

Eine klare Rückendeckung gab es von Vereinsseite zunächst nicht. Rebbe äußerte sich zurückhaltend: „Wir behalten erstmal einen kühlen Kopf, analysieren das wieder wie immer und schauen dann. Es wird eine lange Woche bis zum Spiel gegen Dresden. Wir müssen uns das anschauen, wie wir da rauskommen gemeinsam. Aber ich habe heute viel Gutes gesehen. Ein Punkt ist erstmal cool. Aber für das große Ganze eigentlich trotzdem zu wenig. Wir hätten gerne den Sieg eingefahren, haben wir aber nicht.“

Kölns Ex-Trainer Kwasniok in Kiel

Für zusätzliche Spekulationen sorgte derweil ein prominenter Zuschauer auf der Tribüne. Ex-Köln-Trainer Lukas Kwasniok verfolgte die Partie im Stadion. Schnell wurde über mögliche Zusammenhänge mit der Trainerdiskussion in Kiel spekuliert. Walter räumte die Mutmaßungen jedoch umgehend aus. „Ja, weil er mich vorher gefragt hat, ob er vorbeikommen kann“, sagte er. Nach seinen Angaben hatte er Kwasniok selbst eingeladen.

Die Szene passte zu dem Bild, das Leitl und Walter an diesem Nachmittag vermittelten: Konkurrenz auf dem Platz, Respekt daneben. In einer Branche, die häufig von schnellen Urteilen und kurzfristigen Entscheidungen geprägt ist, erinnerte der Auftritt der beiden Trainer daran, dass im Profifußball auch langjährige Beziehungen und gegenseitige Loyalität ihren Platz haben.

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