Ein eindringliches Miauen vor dem Futternapf, ein langer Blick zur Küchentür oder lautstarker Protest, wenn etwas nicht nach Wunsch läuft: Katzenhalter kennen solche Situationen. Doch wollen uns die Tiere tatsächlich etwas mitteilen? Oder miauen sie einfach, weil sie hungrig oder frustriert sind? Eine neue wissenschaftliche Untersuchung liefert darauf eine überraschende Antwort.



Forscherinnen der Universität São Paulo in Brasilien haben festgestellt, dass Katzen in einer bestimmten Futtersituation mehr als viermal so viele Miaulaute von sich gaben, wenn ihr Mensch anwesend war. Waren sie allein, blieben sie deutlich häufiger still. Zudem kombinierten viele Tiere ihre Laute mit gezieltem Blickkontakt.



Die Ergebnisse der im Fachjournal Animal Behaviour veröffentlichten Studie legen nahe, dass Katzen das Miauen nicht nur einsetzen, um Gefühle auszudrücken. Es könnte auch dazu dienen, die Aufmerksamkeit von Menschen auf ein Problem zu lenken.

Katzenexperiment: 86 Miaulaute mit Mensch, nur 20 ohne

Für die Untersuchung beobachtete das Forschungsteam um Naila Fukimoto insgesamt 38 Hauskatzen. Die Tiere wurden gezielt ausgewählt, weil sie nach Angaben ihrer Halter beim Füttern besonders häufig miauten.



Das Experiment fand nicht in einem Labor, sondern in der vertrauten Umgebung der Katzen statt. Wie die Forscherin dem Wissenschaftsportal der Universität São Paulo erklärte, können fremde Räume bei Katzen Unsicherheit auslösen und ihr Verhalten verändern.



Für den Versuch stellten die Halter ihren Tieren eine durchsichtige Kunststoffbox mit deren Lieblingsfutter hin. Die Katzen konnten die Nahrung sehen und riechen, den verschlossenen Behälter aber nicht öffnen.

Anschließend beobachteten die Forscherinnen zwei Situationen: Zunächst blieb die Bezugsperson schweigend im Raum und richtete ihre Aufmerksamkeit auf die Katze. Beim zweiten Versuch verließ sie das Zimmer. Jeder Durchgang dauerte eine Minute und wurde auf Video aufgezeichnet.



Das Ergebnis: Mit anwesendem Menschen registrierten die Forscherinnen insgesamt 86 Miaulaute. Waren die Tiere allein, waren es lediglich 20.



In der statistischen Auswertung war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze miaute, bei Anwesenheit ihres Halters sogar etwa 16-mal höher.

Warum Katzen beim Miauen ihre Besitzer ansehen

Besonders interessant war für die Wissenschaftlerinnen nicht nur, wie häufig die Katzen miauten, sondern auch, wohin sie dabei blickten.



Rund 56 Prozent der Miaulaute bei anwesendem Halter erfolgten, während die Tiere den Menschen ansahen. Einige Katzen blickten wiederholt zwischen der verschlossenen Futterbox und ihrem Besitzer hin und her.



In der Verhaltensforschung gilt ein solcher Blickwechsel als möglicher Hinweis darauf, dass ein Tier die Aufmerksamkeit eines anderen Lebewesens auf etwas Bestimmtes lenken möchte.

Waren die Katzen allein, veränderte sich ihr Verhalten. Sie standen häufiger still und blickten zu der Tür, durch die ihre Bezugsperson das Zimmer verlassen hatte.



Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die Tiere ihre Kommunikation an die Anwesenheit eines Menschen anpassen.



Für Fukimoto ist besonders bemerkenswert, wie Tiere mit Menschen als Angehörigen einer anderen Spezies kommunizieren. Im Interview mit der Universität São Paulo bezeichnete sie die dafür erforderlichen geistigen Fähigkeiten als besonders interessant.

Manipulieren Katzen ihre Menschen ganz bewusst?

Die Ergebnisse dürften viele Katzenhalter in ihren Erfahrungen bestätigen. Wer schon einmal von einer Katze vor einen leeren Futternapf geführt wurde, kennt die Kombination aus Blickkontakt und aufforderndem Miauen.



Doch beweist die Studie tatsächlich, dass Katzen ihre Besitzer gezielt manipulieren?



So weit gehen die Forscherinnen nicht. Zwar deutet das Verhalten auf eine kommunikative Funktion des Miauens hin. Welche Vorstellungen oder Absichten die Tiere dabei haben, lässt sich aus den Beobachtungen jedoch nicht sicher ableiten.

Fukimoto warnt ausdrücklich davor, Katzen menschliche Gedanken zuzuschreiben. Menschen neigten dazu, das Verhalten ihrer Haustiere durch die eigene Erfahrungswelt zu interpretieren.



Die Untersuchung hat zudem Grenzen. Alle 38 Katzen waren bereits vorab als besonders gesprächig in Futtersituationen aufgefallen. Ob weniger lautstarke Tiere genauso reagieren, ist nicht geklärt.



Auch untersuchten die Forscherinnen nur eine einzige Aufgabe. Daraus lässt sich nicht unmittelbar ableiten, wie Katzen in anderen Alltagssituationen kommunizieren.

Katzen verstehen: Warum Miauen allein oft nicht reicht

Dass Katzen verschiedene Signale miteinander kombinieren, zeigen auch frühere Untersuchungen. Eine 2024 im Fachjournal Applied Animal Behaviour Science veröffentlichte Studie untersuchte, wie gut Menschen die Kommunikation von Katzen verstehen.



630 Teilnehmer sollten anhand kurzer Aufnahmen den Zustand der Tiere einschätzen. Konnten sie sowohl die Laute als auch die Körpersprache wahrnehmen, lagen sie in 91,8 Prozent der Fälle richtig.



Standen ausschließlich die Geräusche zur Verfügung, sank die Trefferquote auf 72,2 Prozent. Bei Aufnahmen ohne Ton waren es 87,3 Prozent.



Das deutet darauf hin, dass die Kombination verschiedener Signale für das Verständnis der Tiere besonders wichtig ist.

Bereits 2009 hatten Wissenschaftler der Universität Sussex außerdem eine spezielle Form des Schnurrens untersucht. Sie stellten fest, dass Katzen beim Betteln um Futter teilweise einen hochfrequenten Laut in ihr gewöhnliches Schnurren einbauen. Menschen empfanden diese Geräusche als besonders dringlich.

Was Katzenhalter aus der neuen Studie lernen können

Die brasilianische Untersuchung zeigt vor allem, dass ein Miauen nicht isoliert betrachtet werden sollte. Entscheidend ist auch, was die Katze gerade tut und wohin sie blickt.



Wer beispielsweise vor einer geschlossenen Tür miaut und dabei wiederholt zwischen der Tür und seinem Menschen hin und her schaut, könnte versuchen, auf ein konkretes Problem aufmerksam zu machen.



Ähnliches gilt für den Futternapf oder ein unerreichbares Spielzeug. Ob die Katze tatsächlich Hilfe erwartet, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die neue Studie liefert aber Hinweise darauf, dass sie ihr Verhalten an die Anwesenheit eines möglichen Helfers anpasst.



Das vermeintlich beiläufige Miauen könnte deshalb häufiger eine Botschaft enthalten, als Menschen bisher angenommen haben.