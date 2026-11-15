Warum sich viele Berliner in ihrer Stadt nicht mehr zu Hause fühlen

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„Ich habe Glück“, sagt sie. „Ich muss noch kein Schutzgeld zahlen.“ Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ihre Angst ist echt. Seit 50 Jahren führt sie ihr Geschäft in Charlottenburg. Die meisten in ihrer Straße zahlen längst, glaubt sie, und hinter manchem Lokal vermutet sie Geldwäsche.

Was sie sicher weiß, erlebt sie jeden Tag. Kunden lassen sich beraten, fotografieren die Ware und bestellen sie online, billiger. Manchmal noch im Laden, vor ihren Augen. Wo früher Geschäft an Geschäft lag, reiht sich heute Restaurant an Restaurant. Ihre Tochter will den Laden übernehmen. Dass das Geschäft irgendwann schließen wird, bezweifeln beide nicht. Offen ist nur, wann.

Sie klingt nicht wütend. Sie klingt erschöpft.

Am selben Wochenende, in Kreuzberg. Ein Mann im Fahrradladen, Sohn von Einwanderern, seit 60 Jahren im Viertel. Einen Zusammenhalt gebe es hier nicht mehr, sagt er. Spekulanten kauften die Häuser auf, und dann solle die Miete steigen. Auch er erkennt seine Nachbarschaft kaum wieder. Dabei haben Menschen wie seine Eltern das Kreuzberg, um das er heute trauert, selbst mitgeprägt. Auch sie waren einmal die Neuen.

Er ist Kreuzberger, sie ist Charlottenburgerin. Und beide fühlen sich in ihrer Nachbarschaft nicht mehr ganz zu Hause. Zwei Stadtteile, zwei Lebensgeschichten, dieselbe Frage: Ist das noch meine Stadt?

Die Stadt, in die ich mich verliebte

Ich habe mich zweimal für Berlin entschieden. 2002, als ich aus London kam, und 2019, als ich nach fünf Jahren in Brüssel zurückkehrte. Damals, 2002, lag der Mauerfall gerade einmal dreizehn Jahre zurück. Berlin war arm und unfertig, voller Einschusslöcher und Kohleöfen, „arm, aber sexy“, wie Klaus Wowereit es bald nennen sollte. Was mich anzog, war das Gefühl, dass diese Stadt noch nicht fertig war und man an ihrer Zukunft teilhaben konnte.

Ich will das Berlin von damals nicht zurück. Aber dieses Gefühl vermisse ich.

Vielleicht war es für mich leicht, so zu denken. Ich kam freiwillig, aus London, und hätte jederzeit wieder gehen können. Für Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, deren Existenz an einem Geschäft, einer Straße oder einem Viertel hängt, sieht Veränderung anders aus. Aber vielleicht vermissen wir etwas Ähnliches: nicht unbedingt die Stadt, wie sie einmal war, sondern das Gefühl, dass wir mitentscheiden können, was aus ihr wird.

Nachbarschaftsgespräch in der Regensburger Straße in Berlin-Schöneberg © Karsten Thielker/Imago

Wenn Wandel einem nur noch passiert

Städte verändern sich. Das ist normal. Neu ist das Gefühl vieler Berlinerinnen und Berliner, dass sie auf diese Veränderungen keinen Einfluss mehr haben. Wenn die Miete steigt, vertraute Geschäfte verschwinden oder Regeln nicht mehr durchgesetzt werden, geht es irgendwann nicht mehr nur um Wandel. Dann geht es um Vertrauen.

Seit der Wahl im September ist absehbar, wer Berlin künftig regieren wird. Die Sorgen, die ich an jenem Wochenende in den beiden Läden hörte, sprechen die Parteien durchaus an. Nur: Zuversicht hat das in der Stadt bislang nicht ausgelöst.

Ich weiß nicht, wen die beiden wählen. Vielleicht haben sie mit den politischen Rändern überhaupt nichts zu tun. Und keiner der beiden hat von Demokratie gesprochen. Das ist meine Deutung. Aber ihre Geschichten werfen eine Frage auf, die in der Debatte über Polarisierung oft zu kurz kommt: Was passiert mit einer Demokratie, wenn Menschen nicht mehr daran glauben, dass Politik ihren Alltag verbessern kann?

Ich selbst darf das Berliner Abgeordnetenhaus nicht wählen. Als Schweizer und Niederländer lebe ich seit fast einem Vierteljahrhundert in dieser Stadt, ohne über ihre Landespolitik abstimmen zu dürfen.

Die Ladenbesitzerin in Charlottenburg darf wählen. Und doch klingt sie, als hätte sie längst aufgehört, daran zu glauben, dass ihre Stimme etwas verändert.

Das ist vielleicht die eigentliche Gefahr: nicht nur, dass Menschen wütend werden, sondern dass sie aufhören, etwas zu erwarten. Und trotzdem gibt es in diesen beiden Begegnungen etwas, das mich zuversichtlich stimmt.

Eine Stadt, die ihren Menschen wieder etwas zutraut

Die Tochter will den Laden ihrer Mutter weiterführen, obwohl beide an seiner Zukunft zweifeln. Der Fahrradhändler ist nach 60 Jahren noch immer in seinem Viertel. Beide erleben Veränderungen, die ihnen Sorgen machen. Beide sind geblieben. Vielleicht ist das auch Gewohnheit. Aber es ist vor allem Bindung. Und ohne diese Bindung verliert eine Stadt mehr als ihre Geschäfte.

Politik kann den Wandel nicht aufhalten. Sie sollte es auch nicht versuchen. Aber sie kann dafür sorgen, dass Menschen ihm nicht hilflos ausgeliefert sind. Dass Wohnraum bezahlbar bleibt. Dass eine Verwaltung funktioniert. Dass Regeln gelten. Dass gewachsene Nachbarschaften und kleine Geschäfte nicht nur als Hindernisse für die nächste Investition betrachtet werden. Vor allem muss sie zeigen, dass die Menschen, die hier leben, nicht nur Zuschauer der Entwicklung ihrer eigenen Stadt sind.

Seit Anfang November verhandeln Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und die SPD über die nächste Regierung dieser Stadt. Sie müssen das Rad dabei nicht neu erfinden. Viele Antworten auf die Sorgen aus Charlottenburg und Kreuzberg gibt es längst, nur eben nicht in Berlin.

Für Läden wie den in Charlottenburg lohnt der Blick nach Paris. Dort kauft die Stadt über ihre Gesellschaft Paris Commerces seit 2004 Ladenlokale auf und vermietet sie zu bezahlbaren Konditionen an unabhängige Händler. Rund 650 Geschäfte konnten so erhalten oder neu angesiedelt werden.

Gegen Geldwäsche lohnt der Blick in die Niederlande. Dort können Kommunen eingreifen, bevor kriminelle Netzwerke ein Geschäft als Fassade nutzen, und Genehmigungen verweigern oder entziehen

Rosenthaler Platz, Brunnenstraße 10: Der Satz unterm Dach begleitet den Autor seit seinen ersten Jahren in Berlin. © Rolf Zöllner/Imago

Hinschauen, was anderswo funktioniert

Und gegen die Spekulation, über die der Fahrradhändler klagt, lohnt der Blick nach Zürich. Dort haben die Stimmberechtigten 2011 beschlossen, dass bis 2050 ein Drittel aller Mietwohnungen gemeinnützig sein soll. Heute gehört bereits mehr als ein Viertel aller Wohnungen gemeinnützigen Bauträgern.

Das ist keine Ideologie. Das ist hinschauen, was anderswo funktioniert, und es dann einfach tun. Mein Wunsch an die Verhandelnden: Schauen Sie über die Stadtgrenze. Und fragen Sie bei jedem Kapitel, ob es der Frau in Charlottenburg und dem Mann in Kreuzberg das Gefühl zurückgibt, dass ihre Stadt ihnen nicht einfach passiert.

Am Rosenthaler Platz steht an einer Hausfassade ein Satz, der mich seit meinen ersten Jahren in Berlin begleitet: „Menschlicher Wille kann alles versetzen.“ 1989 hat Berlin erlebt, wie etwas, das unverrückbar schien, tatsächlich überwunden wurde. Vielleicht hat mich gerade das an dieser Stadt immer fasziniert: ihre Fähigkeit, sich zu verändern, ohne dass ihre Zukunft bereits feststand.

Ich glaube noch immer daran, dass Berlin das kann. Die eigentliche Frage ist, ob die Frau in Charlottenburg und der Mann in Kreuzberg irgendwann wieder sagen können: Ja, das ist noch meine Stadt.



Sacha de Wijs ist in der Geschäftsführung von Crisis Action, einer internationalen Organisation, die sich für den Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten einsetzt. Er lebt in Berlin.



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