Der neue James Bond ist vergeben. Doch bevor Suki Waterhouse in Robert Pattinsons Leben trat, gab es einige prominente Vorgängerinnen. Wie tickt 007 privat?

Das Warten hat ein Ende. Rund ein halbes Jahr lang wurde intensiv nach einem Nachfolger für Daniel Craig in der Rolle des wohl berühmtesten Geheimagenten gesucht.



Viel länger brodelte die Gerüchteküche: Bereits 2012 gab es die ersten Spekulationen über einen neuen Bond – rund drei Jahre vor Craigs tatsächlichem Abschied. Damals wurden Christian Bale, Michael Fassbender und Idris Elba als mögliche Kandidaten gehandelt.

Seit Montagmittag (16. November) steht nun allerdings fest: Robert Pattinson wird der neue 007. Von den einen als vielseitiger Schauspieler und passender Bond-Nachfolger gefeiert, sehen andere in ihm immer noch vor allem das Gesicht des Vampirs Edward Cullen aus „Twilight“.

Warum der neue Bond sein Privatleben geheim hält

Doch wer Pattinson im Jahr 2026 noch auf seine Rolle als glitzernder Vampir reduziert, dürfte in den vergangenen Jahren so einiges verpasst haben. Nach dem Ende der „Twilight“-Saga schlug der 40-jährige Brite bewusst andere Wege ein, übernahm anspruchsvolle Rollen in Independent-Filmen und arbeitete mit namhaften Regisseuren wie Christopher Nolan und Robert Eggers zusammen.



Spätestens mit seiner Besetzung als Batman bewies er, dass er auch in besonders namhafte Hollywood-Rollen schlüpfen kann.

Wann der nunmehr siebte 007-Darsteller erstmals als James Bond zu sehen sein wird, ist noch unklar. Schon jetzt steht jedoch fest, wer abseits der Leinwand sein Bond-Girl ist – auch wenn er sein Bestes gibt, sein Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Wie Pattinson selbst sagt, ist die Musikerin und Schauspielerin Suki Waterhouse seine große Liebe.

Der neue 007 und sein wahres Bond-Girl: Robert Pattinson und Suki Waterhouse © Xavier Collin/Imago

Kennengelernt haben sich die beiden vor sechs Jahren auf einer Party, auf der sie gemeinsam das Gesellschaftsspiel „Werwolf“ spielten, wie Pattinson einmal in einem Interview mit der New York Times erzählte. „Suki und ich haben uns immer wieder gegenseitig zum Lachen gebracht, bis zu dem Punkt, an dem uns ein Mitspieler sagte, wir würden das Spiel nicht ernst genug nehmen.“ Das sei ein „sehr, sehr süßer Moment“ gewesen, so Pattinson vor zwei Jahren.

Doch Anekdoten wie diese sind vom neuen Bond-Darsteller selten zu hören. Bewusst hält Pattinson sein Liebesleben aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit der Sunday Times erklärte er 2019: „Sobald Du Leute [in die Beziehung] hineinlässt, entwertet es das, was Liebe ist.“ Für ihn sei es befremdlich, wenn fremde Menschen auf der Straße nach seiner Beziehung fragen könnten. Schließlich würde man eine solche Frage auch im privaten Umfeld als unhöflich empfinden.

Aber wer ist diese Frau mit dem so einzigartigen Namen? Die 1992 in London geborene Britin wurde bereits mit 16 Jahren als Model entdeckt und arbeitete später unter anderem für Burberry, H&M und Balenciaga.



Auch als Schauspielerin machte sie sich einen Namen: 2023 war sie in der Musikserie „Daisy Jones & The Six“ als Keyboarderin zu sehen. Daneben verfolgt sie eine Musikkarriere und veröffentlichte bislang zwei Studioalben.

Gemeinsam vor der Kamera, dann in der Klatschpresse

Vor Waterhouse war Pattinsons Liebesleben allerdings deutlich stärker Gegenstand öffentlicher Spekulationen. Besonders seine Beziehung zur Schauspielerin Kristen Stewart sorgte jahrelang für Schlagzeilen.



Die beiden lernten sich 2008 bei den Dreharbeiten zum ersten „Twilight“-Film kennen, in dem sie auch auf der Leinwand ein Paar waren. 2009 wurden sie schließlich erstmals privat miteinander in Verbindung gebracht. Aus ihnen wurde eines der meistbeachteten Liebespaare Hollywoods.

Kristen Stewart und Robert Pattinson waren eines der meistbeachteten Liebespaare Hollywoods. © CAP/NFS/Imago

Die Beziehung hielt rund vier Jahre, verlief allerdings nicht ohne Turbulenzen. 2012 wurden Fotos bekannt, die Stewart beim Küssen mit Rupert Sanders zeigten, dem damals verheirateten Regisseur ihres Films „Snow White and the Huntsman“. Die Schauspielerin entschuldigte sich öffentlich bei Pattinson. Nach zwischenzeitlicher Versöhnung trennten sich die beiden 2013 endgültig.



Noch Jahre später wurde ihre Beziehung in Interviews thematisiert. Stewart bezeichnete Pattinson 2019 gegenüber der „Harper’s Bazaar“ als ihre erste große Liebe.

Nach der Trennung fand Pattinson in der britischen Musikerin FKA Twigs, bürgerlich Tahliah Barnett, eine neue Partnerin. Die beiden kamen 2014 zusammen und verlobten sich bereits nach rund sechs Monaten Beziehung. Dass die Verlobung tatsächlich bestand, bestätigte Pattinson 2017 auf etwas ungewöhnliche Weise in der Radiosendung von Howard Stern.

Vor Suki Waterhouse und nach Kristen Stewart war FKA Twigs an Pattinons Seite © Imago

Auf die Frage, ob er verlobt sei, antwortete er: „Ja, sowas in der Art.“ Im selben Gespräch schwärmte er von der Sängerin: Sie sei „unglaublich“ und „super talentiert“. Wenige Monate später, im Oktober 2017, wurde das Ende der Beziehung bekannt. Nach rund drei gemeinsamen Jahren gingen die beiden getrennte Wege.