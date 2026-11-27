Lotto-König Chico aus Dortmund gewinnt schon wieder: Seine Tippgemeinschaft räumt beim Eurojackpot ab. Was der Lotto-Millionär mit dem Gewinn macht.

Siegerpose: Lotto-König Chico aus Dortmund hat schon wieder gewonnen. Was er mit dem Geld vorhat, verrät er auch.

Es gibt Menschen, die gewinnen nie im Lotto. Und dann gibt es Chico.



Der Dortmunder Kürsat Yildirim, bundesweit bekannt als Lotto-König Chico, hat schon wieder gewonnen. Diesmal keine Millionen, sondern knapp 1700 Euro. Das erzählte er „Der Westen“, als ihn das Portal am Donnerstag auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt traf.



Was er mit dem Geld vorhat? Er kauft Lottoscheine. Was sonst.

Eurojackpot: Fünf Richtige, null Eurozahlen

Chico spielt inzwischen in einer Tippgemeinschaft. Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag, 24. November, hatte die Gruppe fünf Hauptzahlen richtig. Von den beiden Eurozahlen traf sie keine.



Das reichte für die dritte Gewinnklasse. Laut dem Portal flossen dafür 231.003,40 Euro, dazu kamen kleinere Treffer über 906,90 Euro. Klingt nach einem ordentlichen Batzen Geld. Bis man nachzählt, wer alles mitgespielt hat.

350 Mitspieler wollen ihren Anteil

Rund 350 Leute gehören zur Tippgemeinschaft, verteilt wird nach Einsatz. Für Chico bleiben nach eigenen Angaben knapp 1700 Euro. Für einen Mann, der sich einst eine Rolex für eine halbe Million Euro gekauft hat, ist das eher Kleingeld.



Wer die richtigen Zahlen angekreuzt hat, Chico selbst oder ein anderes Mitglied, ist nicht bekannt.

Seit 2022 verfolgt ihn das Lotto-Glück

Angefangen hat alles am 24. September 2022. Damals knackte Chico den Jackpot bei Lotto 6aus49 und gewann 9.927.511,60 Euro. Die Chance darauf liegt bei rund 1 zu 140 Millionen.



Nur sechs Wochen später schlug das Glück erneut zu: 1700 Euro mit einem Systemschein. Ja, fast exakt dieselbe Summe wie jetzt. Das Lotto scheint bei Chico einen Lieblingsbetrag zu haben.



Im März 2023 folgten fünf Richtige und 2684,90 Euro. Die behielt er nicht, er überließ sie dem Freund, der ihm den Schein geschenkt hatte.

Ferrari, Porsche, Rolex: Ein Monat im Kaufrausch

Wer Millionen gewinnt, taucht normalerweise ab. Chico machte das Gegenteil, er ging an die Öffentlichkeit und ließ es krachen.



Ein Ferrari 488 Pista Spider für rund 730.000 Euro, ein Porsche 911 Turbo S für etwa 300.000 Euro, die Rolex für rund 500.000 Euro und Designerkleidung für mehr als 50.000 Euro. Innerhalb eines Monats sollen so rund 1,5 Millionen Euro weg gewesen sein.



Viele sahen das Ende seines Reichtums schon kommen. Es kam anders.

Vom Luxusleben zum Immobilien-Investor

Chico steckte sein Geld in Immobilien und vermehrte sein Vermögen laut dem Bericht seitdem. Im September 2024 verkaufte er sogar den Ferrari, um noch mehr in Immobilien zu investieren.



Der Lotto-König ist also vernünftiger geworden. Nur vom Lottoschein kann er einfach nicht lassen.

„Natürlich nicht alles auf einmal“

Bei den 1700 Euro hört die Vernunft dann wieder auf. „Ich werde das Geld wieder in Lotto-Scheine stecken – natürlich nicht alles auf einmal“, sagte Chico dem Portal. Er könne kaum fassen, wie viel Glück er habe.



Kann man unvernünftig finden. Aber bei kaum jemandem in Deutschland ist die Bilanz am Lottoschalter so gut wie bei ihm.

Hilfe bei Glücksspielsucht

Glücksspiel kann süchtig machen. Wer merkt, dass das Spielen außer Kontrolle gerät, bekommt beim Beratungstelefon des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit unter 0800 1 37 27 00 kostenlos und anonym Hilfe. Einen Selbsttest gibt es auf check-dein-spiel.de.

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