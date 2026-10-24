Plötzlich war die Stimme weg. Papageno bekam kaum noch einen Ton heraus – ausgerechnet eine der tragenden Figuren in Mozarts „Zauberflöte“. Die Premiere geriet akut in Gefahr, die Komische Oper Berlin wandte sich an die Charité. Deren Spezialisten befanden sich auf einem Kongress. Ein junger Hals-Nasen-Ohren-Arzt sprang ein. Er behandelte die Stimmbänder wieder und wieder und mit Erfolg. Die Premiere fand statt.



Hans Behrbohm war damals der junge Arzt. Er hat dieser Tage von jenem Einsatz Anfang der 80er-Jahre erzählt. Der 71 Jahre alte Professor hat auf sein Berufsleben zurückgeblickt, auf fünf Jahrzehnte, in denen sich das Gesundheitswesen stark veränderte. Behrbohm begann seine Karriere an der Charité im staatlich gelenkten System der DDR. Er erlebte die Wende, den Bruch, dem unter anderem die Polikliniken zum Opfer fielen.



Behrbohm gehörte zur Belegschaft der ersten Neugründung eines Krankenhauses in der wiedervereinigten Stadt, als es den Betrieb aufnahm – der Park-Klinik Weißensee. Er sollte dort Chefarzt und später ärztlicher Direktor werden.

Das Bettenhochhaus der Charité in Berlin-Mitte im September 1987 © Christian Thiel/imago

In einer Praxis am Kurfürstendamm

Seine Arbeit parallel in einer Praxis am Kurfürstendamm eröffnete wertvolle Einblicke: in die Unterschiede zwischen stationärer und ambulanter Versorgung, zwischen Ost und West. „Die Mauer existierte nach dem 9. November 1989 erst einmal weiter in den Köpfen vieler Menschen“, sagt Hans Behrbohm. „Ich wollte einen Beitrag leisten, damit beide Teile der Stadt zusammenwachsen.“



Acht Jahre lang hielt er eine Sprechstunde in Charlottenburg ab, überwies Patienten zur Weiterbehandlung auch nach Weißensee. Wenn jemand über die Entwicklungen im Berliner Gesundheitswesen zuverlässig Auskunft geben kann, dann ist es Hans Behrbohm.



Die Episode an der Komischen Oper ist nur ein kleiner Teil seines Berufslebens, aber typisch für ihn. So wie seine anderen Einsätze als Bühnenarzt. Behrbohm begleitete unter anderem Udo Lindenberg auf Konzertreisen. Auf der Suche nach einem metaphorischen Einstieg für eines seiner HNO-Fachbücher war er auf ein Bild gestoßen, das Lindenberg gemalt hatte. Später lernten sich die beiden persönlich kennen, der Kontakt hält bis heute.

Hans Behrbohm praktizierte an der Park-Klinik ganzheitliche Medizin. © Stephanie Steinkopf

Die bildende Kunst: Sie ist so etwas wie eine Klammer im Berufsleben von Hans Behrbohm. Nicht nur, weil er selbst malt, auch wegen des Konzepts, das die Park-Klinik seit ihrem Beginn 1997 verfolgt. „Ein Neubau mit Hotelcharakter“, wie der Professor sagt. „Von Anfang an wurde die bildende Kunst zusammen mit der Kunsthochschule Weißensee in die medizinische Versorgung einbezogen.“ Vor allem in der Behandlung chronischer, neurologischer und onkologischer Erkrankungen spielte sie eine wichtige Rolle. „Ganzheitliche Medizin“ nennt Behrbohm diesen Ansatz.



Seit dem Frühjahr 2023 ist er nicht mehr ärztlicher Direktor der Klinik an der Schönstraße. Als sie Insolvenz anmelden musste, im Herbst 2025, war er schon lange nicht mehr in verantwortlicher Position. Das Haus mit seinen rund 350 Betten versorgte etwa 17.000 Patienten pro Jahr, 13.000 davon vollstationär. Es passte zu den Ansprüchen der Krankenhausreform, mit seinen sechs zertifizierten Zentren: für Darm- und Hernienchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, für Endoprothetik sowie Tumorbehandlungen der Brust und der Bauchspeicheldrüse.



Die Reform favorisiert solche Zentren, nach ihrer ursprünglichen Idee zumindest. Spezialisierung ist das Ziel, nicht mehr jede Klinik soll alles machen. „Wir hatten die ambulanten Leistungen weitgehend ausgegliedert“, sagt Behrbohm. Auch das geschah ganz im Sinne der Politik.

Die Park-Klinik Weißensee gehört jetzt zum Sana-Konzern. © Lem/imago

Sana-Konzern übernimmt Park-Klinik Weißensee

Zum 1. Juni dieses Jahres hat der Sana-Konzern die Klinik offiziell übernommen. Über die neue Konstellation möchte sich Behrbohm aus der Distanz nicht äußern. Er hat nicht grundsätzlich etwas gegen private Träger im Gesundheitswesen. Auch die Park-Klinik war von Beginn an privat geführt, als Partnerhaus der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg. Die ging ebenfalls in Insolvenz und stellte im Januar den medizinischen Betrieb ein.



Die beiden Kliniken sind keine Einzelfälle. Zuletzt musste das Jüdische Krankenhaus in Wedding Insolvenz anmelden. Es befindet sich mittlerweile im Besitz einer privaten türkischen Klinikkette. In der Hauptstadt läuft ein kalter Strukturwandel. Er begann, bevor der Senat einen Rahmen festgelegt hat, in dem die Krankenhausreform geordnet umgesetzt werden kann.



Die diversen Berliner Landesregierungen der Vergangenheit sind nicht unschuldig an der angespannten Lage; die meisten Kliniken schreiben rote Zahlen. Der Senat ist für die Investitionen in alle Krankenhäuser zuständig, kam dieser gesetzlichen Verpflichtung nur unzureichend nach. Die weiterhin prekäre Haushaltslage lässt kaum Besserung erwarten.

Hans Behrbohm in seiner Zeit als Chefarzt an der Park-Klinik Weißensee © Berlinfoto/imago

Trotz aller Herausforderungen, sagt Behrbohm, sei die Park-Klinik finanziell über die Runden gekommen. Es blieb stets Geld für Investitionen übrig. „Doch dann kam die Corona-Pandemie, das war der Knackpunkt.“ Die Ausgaben stiegen, und sie erhöhten sich mit dem Beginn des Ukraine-Krieges noch einmal deutlich. Energie verteuerte sich, die Inflation schlug sich in den Bilanzen nieder. Verbrauchsmaterialien kosteten mit einem Mal deutlich mehr, seien es Schutzkleidung für die Beschäftigten oder Desinfektionsmittel für die Stationen. So erging es allen Krankenhäusern.



Die Ausgaben für Personal zogen an, die Tarife in der Pflege wurden attraktiver. Den dennoch bestehenden Bedarf an Fachkräften decken die Häuser auch über Leiharbeit, für die Geld vorgehalten werden muss. Eine hohe Teilzeitquote tut ihr Übriges. Fast die Hälfte des Pflegepersonals und mehr als ein Drittel der Ärzte arbeiten verkürzt, wegen hoher Belastung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.



Ein seit Jahren wachsender Kostenfaktor im Gesundheitswesen sind die Medikamente. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums stiegen die Ausgaben dafür 2024 um 9,9 Prozent und 2025 nochmals um 5,9 Prozent. Patentgeschützte neue Arzneimittel, etwa zur Behandlung von Krebs, schlagen am stärksten zu Buche.

Wettbewerb als neuer Begriff

„Ich wurde nie wirtschaftlich reglementiert“, sagt Behrbohm über seine Zeit an der Park-Klinik. „Ich habe allerdings immer geschaut, ob es für ein teures Medikament eine günstigere Alternative mit gleicher Wirksamkeit gibt.“



Dass Wirtschaftlichkeit eine so zentrale Rolle spielt, war ungewohnt damals, im gerade vereinigten Gesundheitswesen, und Wettbewerb war ein neuer Begriff für einen Arzt aus dem Ostteil der Stadt. „Der Grundgedanke war schon positiv, dass es in der DDR nur eine Krankenversicherung gab und alle die gleichen Leistungen in Anspruch nehmen konnten“, sagt Behrbohm mit Blick auf die mehr als 90 Krankenkassen heute im Land und die gegenwärtigen Debatten um das duale System aus gesetzlicher und privater Versicherung. Kritiker sprechen von einer Zwei-Klassen-Medizin. Sie schlagen vor, die jeweiligen Vorteile zu einem System zu vereinen.



„Es gab aber in der stationären medizinischen Versorgung der DDR auch durchaus Probleme. Spitzenmedizin fand eigentlich nur in Berlin statt, an der Charité.“ Behrbohm arbeitete anderthalb Jahrzehnte an dem renommierten Uniklinikum.

Wirtschaftliche Anreize findet der Professor nicht verwerflich, in einer Marktwirtschaft sind sie nun mal ein Instrument zur Steuerung. Doch beobachtet er besorgt eine zunehmende Ökonomisierung mit der Folge, dass sich Klinikkonzerne an den Interessen ihrer Aktionäre ausrichten und auf die Rendite schauen müssen – und dass Belange von Patienten dahinter zurückzutreten drohen. „Allerdings kann man die heutige Zeit nicht mit der Vergangenheit vergleichen“, sagt der ehemalige Chefarzt. „Klar, der wirtschaftliche Druck ist stark gestiegen.“ Die Medizin entwickle sich ständig weiter, auch der Fortschritt müsse finanziert werden. „Die Menschen werden älter und irgendwann krank. Es fehlen Fachkräfte. Wir stehen vor Problemen, die man früher so nicht kannte.“



Immerhin attestiert Behrbohm der Politik eine gewisse Lernfähigkeit: Finanzielle Fehlanreize durch sogenannte Fallpauschalen wurden erkannt. 2004 eingeführt, sollen sie in Teilen abgeschafft werden. In ökonomisch schwer kalkulierbaren Bereichen wie der Geburtshilfe sollen künftig die Vorhaltekosten für Personal und Technik auskömmlich finanziert werden.



Und auch die Schnittstelle zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern, die in der DDR gut funktionierte, soll unter dem Schlagwort „Ambulantisierung“ gestärkt, das Sektorendenken soll überwunden werden. Die Poliklinik feiert ein Comeback. Nur heißt sie jetzt Ärztehaus oder Medizinisches Versorgungszentrum, kurz MVZ.

Udo Lindenberg grüßt per Video

„Man müsste einen Mittelweg finden zwischen einem staatlich gelenkten und einem ökonomisierten System“, sagt Behrbohm. „Aber wie könnte der aussehen?“ An dieser Frage scheiden sich die Geister.



„Keine Panik“, würde vermutlich Udo Lindenberg auf seine unnachahmliche Art sagen. Behrbohm hat ein Video auf seinem Smartphone gespeichert, Lindenberg ist darin zu sehen. Er sitzt auf einem Sofa, der markante Hut, die typischen Gesten. Ein Gruß an seinen ehemaligen Bühnenarzt: Keine Panik also. Dazu besteht für Hans Behrbohm auch gar kein Grund.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema