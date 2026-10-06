Was der Fliegenpilz plötzlich alles können soll – und was gern verschwiegen wird

Lange war der Fliegenpilz als Giftpilz bekannt. Inzwischen wird er von Influencern als Heilmittel gefeiert – obwohl seine Gefahren längst bekannt sind.

In Deutschland und Teilen Europas gilt er neben Hufeisen und Kleeblatt als Glücksbringer schlechthin, zugleich ist er für viele der Inbegriff eines Giftpilzes. Schon seit Jahrhunderten steht der Fliegenpilz für ziemlich gegensätzliche Dinge. Während bis heute nicht genau geklärt ist, wann sich der rote Pilz mit den weißen Punkten zum „Glückspilz“ gemausert hat, steht dagegen längst fest: Er ist giftig.



Und trotzdem preisen einige Influencer aktuell in den sozialen Medien immer wieder die angeblich heilende Wirkung des Fliegenpilzes an. Einige empfehlen ihn als Tinktur – andere raten, ihn zu konsumieren.

Influencerin: „Richtig, keiner ist daran gestorben“

„Diesen Pilz kennt die ganze Welt als hochgiftig. Und trotzdem lässt er Super Mario groß werden“, leitet beispielsweise die Naturinfluencerin und Selbstversorgerin Mara Lermann ihr Video auf Instagram ein, während sie ein Gefäß mit getrockneten Fliegenpilzen in die Kamera hält. „Und wie viele Menschen sind schon daran gestorben?“, fragt sie sich anschließend selbst und antwortet prompt: „Richtig, keiner!“



Stattdessen sei der Fliegenpilz sogar ein „sehr wertvoller Heilpilz“ und habe eine „sehr heilende Wirkung“, die einen in einen „meditativen, angenehmen, entspannten, aber auch sehr alltagstauglichen Zustand“ bringe. Man müsste schon fünf Kilo des Pilzes zu sich nehmen, um vom Zeitlichen gesegnet zu werden, schlussfolgert die Influencerin.

Zustimmung wird geprüft...

Aber entspricht das den Tatsachen? Ist der Fliegenpilz wirklich so harmlos? Zwar endet der Verzehr eines einzelnen Fliegenpilzhutes typischerweise tatsächlich nicht tödlich – und doch sind Todesfälle durchaus dokumentiert. Im Jahr 2022 erschien in der Fachzeitschrift Wilderness & Environmental Medicine etwa ein Fallbericht, der auf einen tödlichen Verlauf nach Fliegenpilz-Konsum hinweist.



Demnach musste ein 44-jähriger Mann nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand infolge des Verzehrs von vier bis fünf getrockneten Fliegenpilzhüten in die Notaufnahme eingeliefert werden, wo er zwar erfolgreich reanimiert werden konnte, aber neun Tage später verstarb. Ein weiterer 75-jähriger Mann musste ebenfalls in die Notaufnahme eingeliefert werden, konnte sich aber wieder erholen.

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Ein anderer Pilz-Influencer hebt die angeblichen Heilkräfte des Fliegenpilzes bei Muskelverspannungen, Gelenkschmerzen und rheumatischen Beschwerden hervor und legt seinen mehr als 26.000 Followern eine selbstgemachte Tinktur nahe.



Dabei betont er zwar, dass eine medizinische Wirksamkeit nicht belegt ist und die Mischung lediglich zur äußerlichen Anwendung gedacht ist. Und doch wirkt der Content-Creator mit dem Namen Sporenreich in seinem Video überzeugt.

Von Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma

Anderen Influencern stehen die Haare zu Berge, wenn sie derartige Videos und Empfehlungen sehen. „Sehr viele Content-Creator hauen hier völlige Fehlinformationen raus und verbreiten Nonsens“, sagt Suna, die nach eigenen Angaben selbst einen Doktortitel in Chemie hat. Sie hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie eines Tages einmal auf die Gefahren des Fliegenpilzes hinweisen müsse.

„Der Fliegenpilz ist einfach gefährlich“, leitet die Influencerin ihr Video ein und erklärt, dass die beiden Wirkstoffe Ibotensäure und Muscimol vor allem auf die Gehirnaktivität einwirken. „Der Pilz kann starke neuropsychiatrische Symptome auslösen“, führt sie aus und warnt nicht nur vor Verwirrtheit, Halluzinationen, Unruhe, starker Müdigkeit und Bewusstseinsstörungen, sondern auch davor, dass man davon ins Koma fallen kann.

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„Nur weil das nicht am laufenden Band passiert, heißt das nicht, dass der Fliegenpilz ungefährlich ist“, stellt Suna in ihrem Video klar. Ihr Ratschlag: „Vertraut keinen Influencern, die einzig ihre persönlichen Erfahrungsberichte teilen“ – das habe nichts mit wissenschaftlicher Evidenz zu tun. „Er ist und bleibt giftig.“



Eine Nachfrage dieser Zeitung bei der Berliner Charité, wie gefährlich sie den Verzehr von Fliegenpilzen einschätzt, blieb übrigens bislang unbeantwortet.

Aber wie kam eigentlich ausgerechnet ein Giftpilz zu seinem Ruf als Glücksbringer? Auch hier vermischen sich bis heute Fakten und Spekulationen. Zwar ist vereinzelt davon zu lesen, dass die Menschen ihn in der Vergangenheit aufgrund seiner berauschenden Wirkung für einen Glücksbringer hielten. Doch das ist nicht zweifelsfrei belegt.



Plausibler scheint hingegen eine wesentlich banalere Erklärung zu sein: Der Fliegenpilz sieht einfach auffällig und positiv aus und macht gute Laune – weshalb er sich hervorragend als Symbol für Postkarten, Dekoration und Silvester-Kitsch eignet. Für viel mehr aber auch nicht.

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