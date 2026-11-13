Was für ein Käse! Cottage Cheese macht auch abseits der Fitnessküche eine gute Figur

Früher nur die Notlösung auf Brot, ist der Hüttenkäse zum proteinreichen Superfood avanciert. Wir haben drei Rezepte mit dem körnigen Käse für Sie – von süß bis salzig.

Wer sagt, dass Hüttenkäse nur aufs Brot gehört? In Pancakes kann er zur fluffigen Hauptzutat werden.

Hüttenkäse war in meiner Kindheit ein ziemlich einfaches Produkt. Er kam auf eine Scheibe Brot mit etwas Schnittlauch, Salz und Pfeffer, dazu etwas Tomate und fertig. Ich mochte ihn schon immer sehr.



Nur wäre ich damals nicht auf die Idee gekommen, ihn für etwas anderes zu verwenden. Inzwischen begegnet er mir bei jedem Supermarktbesuch gleich mehrfach. Neben dem vertrauten Becher stehen Bio-Varianten, neue Geschmacksrichtungen und Verpackungen, auf denen „High Protein“ so groß gedruckt ist, als wäre Eiweiß gerade erst entdeckt worden.

Schmackhafte und coole Ergebnisse

Auch im Internet hat der körnige Frischkäse eine erstaunliche Karriere hingelegt. Auf Instagram und TikTok wird er zum Frühstück gelöffelt, in Pfannkuchenteige gerührt, zu Dips püriert oder als proteinreiche Zwischenmahlzeit angepriesen.



Bei solchen Trends bin ich immer eher vorsichtig, aber die neue Begeisterung hat mich doch irgendwie neugierig gemacht, und ich habe angefangen, mit Hüttenkäse herumzuprobieren und ihn nicht nur als Brotaufstrich zu benutzen. Dabei habe ich ein paar schmackhafte und coole Ergebnisse erzielt – dazu später mehr.

Der Klassiker: Gerade unter Fitnessfans fungiert Cottage Cheese gerne mal als Brotaufstrich – je dicker, desto besser. © unsplash

Ich finde, schon der Name ist es wert, einen Blick in die Geschichte dieses Käses zu werfen. „Cottage Cheese“ bedeutet wörtlich einfach Hüttenkäse, wobei das englische Cottage eher ein kleines Landhaus bezeichnet als eine Almhütte. Solche einfachen Frischkäse entstanden früher dort, wo Milch übrig blieb, etwa nach der Butterherstellung. Statt sie verderben zu lassen, ließ man sie gerinnen und trennte den festen Bruch von der Molke. Das Prinzip ist uralt und keineswegs auf ein einziges Land zurückzuführen. Die Bezeichnung „Cottage Cheese“ hingegen lässt sich in Nordamerika bereits 1831 schriftlich nachweisen.

Dort wurde aus der häuslichen Resteverwertung erst ein standardisiertes Molkereiprodukt und schließlich eine ganze Industrie. Eine typisch amerikanische Erfolgsgeschichte: Aus einer einfachen Idee ein großes Geschäft zu machen, gehört schließlich zum dortigen Pioniergeist. Und das erklärt vielleicht auch, warum er heute oft auch in Europa unter dem englischen Namen angeboten wird.

privat Unser Kolumnist Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.

Auch in Deutschland ist der körnige Frischkäse keine Neuentdeckung. Spätestens in den 70er- und 80er-Jahren passte er bestens zur Trimm-dich-Bewegung und der dazugehörigen Vorliebe für alles, was nach bewusster Ernährung aussieht. Das waren die Jahre, in denen man mit Gymnastik, Kalorientabellen und einem Becher Hüttenkäse gegen die Folgen der Wohlstandsküche antrat. Auch in den Jahren danach blieb er im Kühlregal, ohne sonderlich viel Aufmerksamkeit zu bekommen.



Jetzt ist er zurück, diesmal nicht als Diätkost, sondern als Proteinlieferant mit eigener digitaler Fangemeinde. Der Käse ist derselbe geblieben, aber die heutigen Konsumenten scheinen seine Vorzüge wiederzuerkennen und neu zu interpretieren.

Seine Herstellung ist aufwendiger, als die kleinen weißen Kügelchen vermuten lassen. Meist beginnt sie mit pasteurisierter Magermilch. Milchsäurekulturen, oft unterstützt durch wenig Lab, bringen das Milcheiweiß zum Gerinnen. Die entstandene Masse wird mit einer Käseharfe zerteilt, behutsam erwärmt und gerührt. Dabei geben die Körner Molke ab und werden fester.



Anschließend werden sie gewaschen und gekühlt. Zum Schluss kommt häufig ein wenig Sahne oder ein cremiges Dressing hinzu. Deshalb schwimmen die Körner im Becher in einer weißen, leicht säuerlichen Flüssigkeit. Das ist kein Produktionsfehler, sondern gehört zum gewünschten Mundgefühl.

Angenehm zurückhaltend im Geschmack

Ernährungsphysiologisch hat Hüttenkäse tatsächlich einiges für sich. Je nach Rezeptur liefert er ungefähr zwölf bis vierzehn Gramm Eiweiß pro hundert Gramm, bei meist überschaubarem Fettgehalt. Das Milcheiweiß enthält alle essenziellen Aminosäuren und sättigt gut. Auch Kalzium und Vitamin B12 können zur Nährstoffbilanz beitragen, wobei die Mengen je nach Produkt variieren.



Ein Blick auf die Verpackung lohnt sich also: Fettgehalt, Salz und zugesetzte Zutaten unterscheiden sich je nach Marke. Und aus einem vernünftigen Lebensmittel wird nicht automatisch ein Wundermittel, nur weil jemand beim Verzehr eine Hantel in die Kamera hält.

Eiweißlieferant mit Wandlungstalent: Hüttenkäse passt auch in süße Klassiker wie Cheesecake. © xA_Greex via imago-images.de

Mich beschäftigt inzwischen vor allem, was sich mit seiner Konsistenz anfangen lässt. Wer die Körner in einem Sieb vorsichtig mit kaltem Wasser abspült und gut abtropfen lässt, erhält kleine, milde Käseperlen. Sie machen sich wunderbar in einem Tomatensalat, zwischen Gurken, Kräutern und Olivenöl oder über einer lauwarmen Pasta. Die cremige Flüssigkeit ist dann weg, die Körner bleiben einzeln erkennbar und geben einem Gericht etwas Frisches, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.



Man kann Hüttenkäse aber auch genau andersherum behandeln: im Mixer glatt pürieren. Plötzlich wird aus dem körnigen Käse eine geschmeidige Grundlage für Kräutercremes, leichte Soßen oder süße Desserts mit Früchten und etwas Honig.

Das ist für mich die eigentliche Entdeckung. Ein Produkt, das ich jahrzehntelang ausschließlich mit Schnittlauch auf Brot gegessen habe, lässt sich abspülen, aufschlagen, backen, würzen und mit ganz unterschiedlichen Zutaten kombinieren. Sein Geschmack ist angenehm zurückhaltend, die Arbeit übernehmen die Dinge, die man ihm zugibt. Das alles klingt erfreulich unspektakulär.

Hüttenkäse ist weder Superfood noch die nächste große Ernährungsoffenbarung. Es genügt, dass er gut schmeckt, ernährungsphysiologisch einiges mitbringt und in der Küche mehr kann, als sein etwas braves Äußeres vermuten lässt. Ein paar erste Rezeptideen habe ich deshalb gleich umgesetzt, und siehe da: Sie funktionieren ganz wunderbar, sind leicht und dabei wunderbar gesund. Viel Spaß also beim Nachkochen!

Herzhafte Cottage-Cheese-Muffins mit Spinat und Ei

Kleine Muffins mit ordentlich Eiweiß – dafür sorgen 250 Gramm Cottage Cheese und gleich fünf Eier. © unsplash

Zutaten (für 12 Muffins): 250 g Hüttenkäse (Cottage Cheese), 5 Eier, 150 g frischer Babyspinat, 80 g geriebener Cheddar oder würziger Bergkäse, 60 g Mehl, 1/2 TL Backpulver, 2 Frühlingszwiebeln, 1 EL Olivenöl, 1 Prise frisch geriebene Muskatnuss, Butter zum Einfetten der Muffinform, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und eine Muffinform mit zwölf Mulden sorgfältig ausbuttern. Den Spinat waschen, gut trocknen und in einer Pfanne mit dem Olivenöl kurz zusammenfallen lassen. Anschließend abkühlen lassen, kräftig ausdrücken und grob hacken. Die Frühlingszwiebeln fein schneiden. Die Eier in einer Schüssel verquirlen, den Hüttenkäse unterrühren und anschließend Mehl, Backpulver, geriebenen Käse, Spinat und Frühlingszwiebeln hinzufügen. Kräftig mit Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer würzen und alles gründlich vermengen.



Die Masse gleichmäßig auf die Muffinmulden verteilen, dabei jeweils etwas Platz zum Rand lassen. Im vorgeheizten Ofen etwa 20 bis 25 Minuten backen, bis die Muffins aufgegangen, leicht gebräunt und in der Mitte vollständig gestockt sind. Vor dem Herausnehmen fünf Minuten in der Form ruhen lassen. Die Muffins schmecken warm besonders gut, lassen sich aber auch kalt als Frühstück, als Zwischenmahlzeit oder mit einem Salat als Lunch im Büro genießen.

Cottage Cheese Pancakes

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Hüttenkäse für so ein fluffiges Frühstück sorgen kann? © unsplash

Zutaten (für 4 Personen): 250 g Hüttenkäse (Cottage Cheese), 3 Eier, 100 g Mehl, 1/2 TL Backpulver, 1 EL Zucker, 1 TL Vanilleextrakt, 1/2 Zitrone, 2 EL Milch, Butter zum Ausbacken

Zubereitung: Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Die Eigelbe mit Hüttenkäse, Zucker, Vanilleextrakt, Milch und etwas fein abgeriebener Zitronenschale verrühren. Mehl und Backpulver mischen und unterheben, anschließend den Eischnee vorsichtig unterziehen. Den Teig etwa fünf Minuten ruhen lassen. Eine beschichtete Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen und etwas Butter darin schmelzen. Pro Pancake etwa zwei Esslöffel Teig in die Pfanne geben und leicht verstreichen.



Die Pancakes bei mäßiger Hitze etwa zwei bis drei Minuten backen, bis die Unterseite goldbraun ist und die Oberfläche leicht zu stocken beginnt. Vorsichtig wenden und weitere ein bis zwei Minuten fertig backen. Die Pancakes sollen außen zart gebräunt und innen locker und saftig sein. Am besten sofort servieren, beispielsweise mit frischen marinierten Beeren, etwas griechischem Joghurt und Waldhonig.

Cottage Cheese-Brot mit knuspriger Kruste

Innen saftig, außen knusprig: Cottage Cheese findet sogar im Brotteig seinen Platz. © unsplash

Zutaten (1 Laib, ca. 800 g): 350 g Weizenmehl (Type 550), 150 g Dinkelvollkornmehl, 250 g Hüttenkäse (Cottage Cheese), 150 ml lauwarmes Wasser, 15 g frische Hefe, 1 TL Honig, 2 EL Olivenöl, 10 g Salz

Zubereitung: Die Hefe mit dem Honig im lauwarmen Wasser auflösen und etwa fünf Minuten stehen lassen. Beide Mehlsorten in einer großen Schüssel vermischen, den Hüttenkäse, das Olivenöl und das Hefewasser hinzufügen und alles etwa acht bis zehn Minuten zu einem geschmeidigen, leicht klebrigen Teig verkneten. Dabei das Salz nach den ersten zwei Minuten zugeben. Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort etwa 60 bis 90 Minuten gehen lassen, bis sich sein Volumen deutlich vergrößert hat.



Anschließend auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche vorsichtig zu einem runden Laib formen, dabei die Oberfläche etwas straffen. Mit dem Verschluss nach oben in eine bemehlte Backform legen und weitere 40 bis 50 Minuten gehen lassen. Währenddessen den Backofen auf 230 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Ist der Ofen auf Temperatur, die Backform mit dem Brot hineingeben und eine halbe Tasse Wasser in den Ofen kippen, damit ordentlich Dampf entsteht. Den Ofen schnell schließen und das Brot 10 Minuten backen lassen.



Danach die Klappe öffnen, um den Dampf abzuführen, die Temperatur auf 210 Grad reduzieren und das Brot weitere 25 Minuten backen, bis die Kruste kräftig gebräunt ist. Dann das Brot aus der Form holen, noch einmal ohne Form in den Ofen geben und weitere 10 Minuten backen. So wird es rundum goldbraun und knusprig. Vor dem Anschneiden auf einem Gitter mindestens 45 Minuten auskühlen lassen. Viel Freude beim Genießen!

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