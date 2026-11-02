Rund 100 Milliarden Euro hat Deutschland bislang für die Ukraine aufgebracht – mehr als jedes andere Land in Europa. Doch die Stimmung kippt. Nur noch 41 Prozent der Deutschen befürworten einen EU-Beitritt der Ukraine in den kommenden Jahren, im März 2022 waren es 61 Prozent.
Ukraine-Hilfe
Zahlen und Fakten: Was hat der Ukrainekrieg Deutschland bisher gekostet?
Rund 100 Milliarden Euro hat Deutschland bislang für die Ukraine aufgebracht. Doch die Zustimmung bröckelt. Diese Grafiken zeigen, wie die Stimmung im Land des größten Unterstützers kippt.
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Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Empfang im Präsidentenpalast.
© Kay Nietfeld/dpa