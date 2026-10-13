„Was ist aus ihm geworden“: Til Schweigers Comeback wirft Fragen auf

Nach langer Pause meldet sich der Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger bei Instagram zurück. Viele feiern seine Postings, doch gleichzeitig geht ein irritierender TV-Auftritt viral.

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Es gab Zeiten, da war Til Schweiger omnipräsent im deutschen Promikosmos. Ständig neue Filme, Kassenschlager am laufenden Band, Ausflüge nach Hollywood, dazu Tätigkeiten als Gastronom und Inneneinrichter.



Doch das ist lange her, zuletzt war es sehr still um den 62 Jahre alten Filmemacher. Erst geriet er wegen Negativ-Berichten über die Arbeitsbedingungen und sein Verhalten an Filmsets in die Schlagzeilen, dann folgten gesundheitliche Probleme.

Im Frühjahr 2024 erlitt Schweiger nach einer Wunde am Schienbein eine gefährliche Sepsis auf Mallorca und musste im Krankenhaus behandelt werden. Im Zuge dessen stand auch ein Eingriff am Herzen an, was zu einem langen Rückzug aus der Öffentlichkeit führte.

Schweiger nach Eingriffen sichtlich gezeichnet

Bei vereinzelten Aufnahmen vor zwei Jahren, unter anderem an Flughäfen, wirkte er sichtlich gezeichnet, lief an Krücken und hatte stark an Gewicht verloren.

Inzwischen hat sich sein Zustand aber deutlich verbessert, Schweiger wirkte zuletzt wieder fitter. Im September, als er seine Töchter zur Show „Schlag den Star“ begleitete, gab sich der Regisseur und Schauspieler zu Scherzen aufgelegt.

Zustimmung wird geprüft...

Für sein Comeback in den sozialen Medien setzte der Filmemacher nun zunächst auf zwei Tierfotos: Zum einen setzte Schweiger seinen Chihuahua Yoda in Szene, zum anderen ließ er einen weiteren seiner Hunde fotografisch ein Stück Käsekuchen anbeten.

Die Kommentare ließen viel Verzücken über die Vierbeiner, aber auch Freude an der Rückkehr Schweigers bei Instagram durchblicken. Auf der Plattform hatte der 62-Jährige davor zuletzt im Januar 2025 etwas gepostet. „Schön, mal wieder was von dir zu lesen“, schreiben Follower unter die neuen Beiträge Schweigers. Und: „Hab vor zwei Tagen noch gedacht, was ist aus Til geworden. Schön, dass es mal ein Lebenszeichen von dir gibt.“

„Armour of God“-Reihe: Ein neuer Film mit Jackie Chan

Zuletzt postete Schweiger auch Aufnahmen von sich, die im Rahmen eines Shootings mit Fotograf Jack McBannon entstanden sind. „Die Legende ist zurück“, heißt es in den Kommentaren dazu.

Ähnlich positiv auch die Reaktionen auf die aktuellen Bilder, die Schweiger an der Seite von Actionlegende Jackie Chan zeigen. Entstanden ist das Bild offenbar am Set des Films „Armour of God: Ultimatum“.

Zustimmung wird geprüft...

Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der „Armour of God“-Reihe mit Jackie Chan in der Hauptrolle. Welche Figur Schweiger bei der Produktion spielt, ist bislang nicht bekannt. Seine Beteiligung am internationalen Cast hatte die kasachische Produktionsfirma Salem Entertainment bereits im September öffentlich gemacht. Der Kinostart ist für Februar 2027 geplant.

Es sieht danach aus, dass Schweiger nun aktiv an seinem Comeback arbeitet. Dafür spricht auch seine Teilnahme bei „Wer weiß denn sowas?“, einer beliebten Vorabend-Quizsendung im Ersten. Schweiger riet bereits im März gemeinsam mit seinem Teampartner Wotan Wilke Möhring, wirkte damals allerdings auf viele Zuschauer teilnahmslos, wortkarg und desinteressiert.

Wotan Wilke Möhring musste viele Fragen quasi allein beantworten, während von Schweiger kaum Reaktionen kamen. Mit Schweigers Rückkehr in den sozialen Netzwerken ploppt das Thema nun erneut auf. Kritiker schreiben, Schweiger wirke „sehr desinteressiert, gelangweilt und wortkarg“.

Andere allerdings nehmen den „Keinohrhasen“-Macher in Schutz: „Mein Gott, es war halt nicht sein Tag. Haben die Leute, die ihn kritisieren, keine anderen Probleme?“

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