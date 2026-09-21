Food

Was ist gelb, rund und nervt? Richtig, der Kürbis und der Hype um ihn

Aber: Richtig zubereitet ist der Klops, der eigentlich eine Beere ist, ein wahrer Hochgenuss. Wir haben fünf klasse Rezepte, garantiert ohne Halloween.

Foto von Autor/Autorin: Marcus Weingärtner
Marcus Weingärtner
5 Min
Auch in Brandenburg prominent: der Kürbis in all seinen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen.

Auch in Brandenburg prominent: der Kürbis in all seinen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen.

© Jens Kalaene/dpa

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Seit ein paar Jahren geht es ja im Oktober gefühlt nur noch um zwei Dinge: Halloween und Kürbisse, die ja auch beim Halloween eine tragende Rolle als Fratzen stellen, in die man charmanterweise eine Kerze stellt.

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