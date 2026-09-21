Was ist gelb, rund und nervt? Richtig, der Kürbis und der Hype um ihn

Aber: Richtig zubereitet ist der Klops, der eigentlich eine Beere ist, ein wahrer Hochgenuss. Wir haben fünf klasse Rezepte, garantiert ohne Halloween.

Seit ein paar Jahren geht es ja im Oktober gefühlt nur noch um zwei Dinge: Halloween und Kürbisse, die ja auch beim Halloween eine tragende Rolle als Fratzen stellen, in die man charmanterweise eine Kerze stellt.