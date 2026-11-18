Waschmaschine richtig pflegen: Warum Miele und Siemens die offene Tür empfehlen, wann ein Spalt reicht und wie Sie Gerüche in der Dichtung vermeiden.

Waschmaschinentür nach dem Waschen offen lassen: Laut Miele und Siemens trocknet die Trommel so besser, Scharniere und Dichtung nehmen keinen Schaden. (Symbolbild)

Die Wäsche ist raus, die Hand geht zur Tür – und klappt sie zu. So machen es viele in Deutschland. Dahinter steckt die Sorge, eine offen stehende Tür könne die Scharniere ausleiern oder die Gummidichtung beschädigen. Auch Ratgeberseiten warnen immer wieder davor, die Tür dauerhaft offen zu lassen.



Zwei große Hersteller sehen das deutlich entspannter. Auf Anfrage des Technikportals CHIP haben Miele und Siemens erklärt, was sie wirklich empfehlen.

Miele: Offene Waschmaschinentür ist hygienisch sinnvoll

Miele hält es für völlig unproblematisch, die Tür auch über längere Zeit geöffnet zu lassen. Aus Hygienesicht sei das sogar empfehlenswert, so der Hersteller.



Der Grund ist die Restfeuchtigkeit. Bleibt die Tür zu, entsteht in der Trommel ein feucht-warmes Klima. Dort entwickeln sich mit der Zeit muffige Gerüche, außerdem begünstigt die Nässe Ablagerungen und Biofilme – Beläge aus Mikroorganismen und Waschmittelresten.



Mit offener Tür zirkuliert die Luft. Trommel, Dichtung und Türbereich trocknen schneller.

Scharniere halten mehr aus als gedacht

Auch technisch gibt Miele Entwarnung. Tür und Scharniere seien so gebaut, dass sie das Eigengewicht der geöffneten Tür über viele Jahre tragen.



Mehr noch: Nach den geltenden Anforderungen muss eine im 90-Grad-Winkel geöffnete Tür kurzzeitig zusätzlich 150 Newton aushalten. Das entspricht etwa dem Gewicht von 15 Kilogramm. Damit ist eingerechnet, dass sich Menschen beim Be- und Entladen an der Tür abstützen. Das bloße Offenstehen ist dagegen keine nennenswerte Belastung.

Siemens: Keine Schäden an Scharnieren und Dichtung

Siemens rät ebenfalls, die Tür nach dem Waschgang offen zu lassen. Nach Rücksprache mit dem Produktbereich teilte der Hersteller mit, dass bei seinen Geräten keine Schäden an Scharnieren oder Türmanschette zu erwarten seien.



Eine Ausnahme nennt Siemens aber. Steht die Maschine in direkter Sonne oder in großer Hitze und Trockenheit, kann die Gummimanschette langfristig stärker leiden. Das betrifft vor allem selten genutzte Geräte, etwa in einer Ferienwohnung oder einem Zweitwohnsitz.



Wer seine Waschmaschine an einem sonnigen Fenster oder in einem sehr warmen Raum stehen hat, öffnet die Tür besser nur einen Spalt. Zum Lüften reicht das in der Regel.

Auch die Waschmittelschublade offen lassen

Mit der Tür allein ist es nicht getan. Auch in der Waschmittelschublade sammeln sich Wasser und Waschmittelreste. Ziehen Sie sie nach dem Waschen ein Stück heraus.

Diese Pflegeschritte helfen zusätzlich: Wasserreste aus der Gummimanschette wischen

Haare, Flusen und Fremdkörper aus der Falte der Dichtung entfernen

das Waschmittelfach gelegentlich herausnehmen und reinigen

regelmäßig heißer waschen, sofern die Pflegehinweise das erlauben

Die größte Geruchsquelle ist übrigens die Falte der Dichtung. Wer sie nie auswischt, bekommt trotz offener Tür eine müffelnde Maschine.