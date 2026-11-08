USA brechen mit der Ukraine: Das Ende einer transatlantischen Lebenslüge

Trump setzt auf knallharte Interessen statt Solidarität. Der Ukraine-Krieg entlarvt die Machtlosigkeit Europas und das Ende alter Bündnisse. Eine Kolumne.

Aus ist es mit der Moral, wenn ihr harte Interessen gegenüberstehen. Präsident Trump warf Kiew vor, den Krieg nicht beenden zu wollen.

Ein schwerer Vorwurf steht im transatlantischen Raum, der des Verrats durch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Einen „Verrat an der transatlantischen Wertegemeinschaft“ warf das „Handelsblatt“ am 12. Oktober dem US-Präsidenten wegen dessen Kritik an der ukrainischen Führung vor, der er vorwarf, sie wolle den Krieg nicht beenden.

Doch interessanter, als sich zu echauffieren, dass Trump die Ukraine „verraten“ habe, könnte es sein, sich zu fragen: Was verrät uns der „Verrat“? Dabei hilft ein Blick auf lange verdrängte Tatsachen: Die Ukraine kann den Krieg gegen Russland, das die wirtschaftlichen Ressourcen Chinas nutzen kann, nicht gewinnen.

Die ukrainische Armee wird in den russisch geprägten Städten des Donbass wie Donezk und Mariupol keineswegs ihr Siegesbanner hissen. Daher macht eine Fortsetzung des Krieges, der nur noch Zerstörung bringen kann, für das hoch verschuldete Amerika und seine Steuerzahler keinen Sinn. Dass der Krieg auch für immer mehr europäische Steuerzahler nicht sinnstiftend ist, lässt sich inzwischen an den Wahlergebnissen zwischen Marseille und Mecklenburg ablesen.

Die Grenzen des Durchhaltewillens

Mit Durchhalteparolen für die Ostfront wie denen von Bundeskanzler Friedrich Merz („Wanken wir, dann wankt auch Europa – und dann wankt auch die Ukraine“) sind weder Kriege noch Wahlen zu gewinnen. Was die Fakten angeht, reicht ein Blick in die FAZ, deren Kiew-Korrespondent am 13. Oktober konstatierte: „Ohne Finanzhilfen ist die Ukraine nicht überlebensfähig“ – zumindest nicht als hochgerüsteter Vorposten der vereinten geopolitischen Gegner Russlands. Denn was in der Ukraine pathetisch als Unabhängigkeitskampf gerühmt wird, ist bei buchhalterischer Betrachtung ein verzweifeltes Treiben von Schwerstabhängigen.

Wer aber abhängig ist, kann nur genesen, wenn er nach Nüchternheit strebt. Das Kriegspathos beider Seiten klingt längst hohl. Die Ukraine und Russland werden nach dem Ende des Waffenganges ein neues, pragmatisches Verhältnis zueinander suchen müssen, ähnlich wie Indien und Pakistan, nach Kriegen, die niemand gewinnen konnte.

Werte oder Interessen? Die Logik der Geopolitik

Eine Fortsetzung des Ukraine-Krieges und das Alimentieren des von korrupten Kostgängern durchsetzten Kiewer Machtsystems sind kein gutes Geschäftsmodell. Das scheint der zynische Businessmann Trump kühl kalkulierend eher begriffen zu haben als manch Prediger einer „westlichen Wertegemeinschaft“, welche sich derzeit wie eine Rauchwolke im kalten Herbstnebel auflöst. Denn diese vermeintliche „Wertegemeinschaft“ war stets etwas für Sonntagsreden und Versammlungen transatlantischer Trommler wie der „Atlantikbrücke“, aber nicht für die geopolitische Realität.

Kriege haben die USA nie für „Werte“, sondern stets für Interessen geführt. In Vietnam Kinder mit Napalm zu übergießen, entsprach keinem Wertekanon, sondern dem Versuch, den Einfluss der Sowjetunion und Chinas mit aller Gewalt einzudämmen.

Auch das Bombardieren afghanischer Hochzeitsgesellschaften und armer Dörfler durch Nato-Flieger diente nicht dem Export liberaler Verfassungsideen. Es ging um Geopolitik und auch darum, China militärisch einzukreisen. Dieser Versuch ist gescheitert. Daher ist es nur logisch, dass jetzt der chinesische, der amerikanische und der russische Präsident für Mitte November ein Dreiertreffen planen, ohne dabei Sehnsucht nach der Teilnahme europäischer Politiker zu verspüren.

Europas schwindender Einfluss

Die wesentlichen Staaten der europäischen Ukraine-Unterstützer, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, werden von Politikern geführt, die ihr Amt wohl verlieren würden, wenn am kommenden Sonntag gewählt würde. Diesen Akteuren fehlt nicht nur ein realistisches Konzept zur Beendigung des Krieges. Es mangelt ihnen auch an einem historisch begründeten Vorstellungsvermögen dafür, dass der von ihnen subventionierte Wolodymyr Selenskyj nicht als Sieger in die Geschichte eingehen wird, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach als ein Gescheiterter im Exil.

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