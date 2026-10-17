Trumps strategischer Kurswechsel: Washington hat den Sieg über China abgeschrieben

Zwei Gipfel, ein Kurswechsel: Washington gibt das Ziel auf, China verändern zu wollen. Stattdessen setzen beide Seiten auf strategische Stabilität – getragen von zwei Abhängigkeiten.

Im Mai dieses Jahres empfing Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Beijing US-Präsident Donald Trump zu einem Staatsbesuch. Der letzte Staatsbesuch eines US-Präsidenten in China lag zu diesem Zeitpunkt neun Jahre zurück. Bei diesem Besuch einigten sich die beiden Staatschefs darauf, eine „konstruktive Beziehung mit strategischer Stabilität“ aufzubauen. Im September schloss Staatspräsident Xi Jinping seinen Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten erfolgreich ab.

Dabei entwickelten die beiden Staatschefs die neue Ausrichtung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen inhaltlich weiter: eine „konstruktive Beziehung mit strategischer Stabilität auf der Grundlage von Respekt, Fairness und Gegenseitigkeit“.

Zwar halten viele Analysten in Washington diese neue Ausrichtung im Grunde für eine inhaltsleere Entspannungsformel. Dennoch haben sich China und die Vereinigten Staaten damit erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt auf ein gemeinsames Verständnis der grundlegenden Ausrichtung ihrer bilateralen Beziehungen verständigt, das für beide Seiten akzeptabel ist.

Im Laufe der Jahre haben China und die Vereinigten Staaten unterschiedliche Ansätze zur Definition ihrer bilateralen Beziehungen vorgeschlagen. Im Jahr 2012 schlug China vor, neuartige Beziehungen zwischen Großmächten aufzubauen, die durch „keine Konflikte, keine Konfrontation, gegenseitigen Respekt und Win-win-Kooperation“ gekennzeichnet sein sollten. Eine eindeutige Antwort der US-Seite blieb jedoch aus. Ab 2017 begannen die Vereinigten Staaten, den „strategischen Wettbewerb“ als übergeordneten Rahmen ihrer Chinapolitik zu etablieren.

China vertrat dagegen stets die Auffassung, dass dieser Begriff die chinesisch-amerikanischen Beziehungen nicht in all ihren Facetten angemessen beschreiben könne und erst recht nicht als alleinige Richtschnur für die Gestaltung dieser Beziehungen dienen dürfe. Die Herausbildung der neuen Ausrichtung im Jahr 2026 bedeutet, dass sich beide Länder nun mit Realitäten ihrer bilateralen Beziehungen abfinden, die sie zuvor entweder nicht akzeptieren wollten oder zwar akzeptiert hatten, aber nicht offen anerkennen wollten.

Vom Ende des Engagements zum Ende des Siegeswillens

Nach dem Ende des Kalten Krieges rückte die Frage nach dem Umgang mit China ins Zentrum der außenpolitischen Debatten in den Vereinigten Staaten. Unter der Clinton-Regierung begannen die USA, gegenüber China eine als Engagement bezeichnete Politik zu verfolgen. Deren grundlegende Annahme war, dass wirtschaftliche Beziehungen mit China dessen Integration in die von den Vereinigten Staaten geführte internationale Ordnung fördern und letztlich grundlegende Veränderungen seines inneren Systems und seines außenpolitischen Verhaltens bewirken würden.

Im neuen Jahrhundert verfolgten die Regierungen von George W. Bush und Barack Obama zwar unterschiedliche Strategien im Umgang mit China, wichen insgesamt jedoch nicht vollständig von der Grundrichtung der Engagement-Politik ab. Erst 2015 entbrannte in den USA sowohl in der Wissenschaft als auch unter außenpolitischen Strategen eine breite Debatte über die Chinapolitik. Die meisten amerikanischen Wissenschaftler vertraten dabei die Auffassung, dass die Engagement-Politik gescheitert sei. Der Austausch mit China habe nicht zu den angestrebten Ergebnissen geführt. Weder Chinas politisches System noch sein außenpolitisches Verhalten hätten sich grundlegend verändert.

Darüber hinaus habe Chinas Machtpotenzial rasch zugenommen, die Führungsposition der Kommunistischen Partei Chinas habe sich weiter gefestigt, und Chinas Außenpolitik sei selbstbewusster und bestimmter (assertive) geworden. Die Schlussfolgerung der Debatte lautete daher, die Vereinigten Staaten müssten die Engagement-Politik aufgeben und ein neues Paradigma für ihre Chinapolitik entwickeln.

Chinas Präsident Xi Jinping (l.) und US-Präsident Donald Trump bei einer offiziellen Begrüßungszeremonie in der Großen Halle des Volkes in Peking © Kyodo News/dpa

Schon kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2017 absolvierte Präsident Trump erfolgreich einen Staatsbesuch in China. Die anschließend vom Weißen Haus veröffentlichte Nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten stufte China jedoch als „strategischen Wettbewerber“ und „revisionistischen Staat“ ein. Als Washington 2018 den Handelskrieg gegen China einleitete, verschlechterten sich die chinesisch-amerikanischen Beziehungen rapide. Ab 2020 begann sich die amerikanische Chinapolitik unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie vom strategischen Wettbewerb zur strategischen Konfrontation zu verschieben und nahm sogar zunehmend extreme Züge an.

Der 2021 angetretene US-Präsident Joe Biden führte die grundsätzliche Ausrichtung auf strategischen Wettbewerb mit China fort und formulierte darüber hinaus das Ziel, China im Wettbewerb zu übertreffen (out-compete), also letztlich den Wettbewerb gegen China zu gewinnen. Dafür erhöhte die Biden-Regierung ihre Investitionen in technologisch fortschrittliche Industrienzweige im eigenen Land, stärkte die Beziehungen zu den amerikanischen Verbündeten und verschärfte die gegen China gerichtete Exportkontrollpolitik nach dem Prinzip „kleiner Hof, hoher Zaun“.

Der 2022 ausgebrochene russisch-ukrainische Konflikt brachte jedoch die amerikanische Strategie des Wettbewerbs mit China aus dem Takt. Dass Anfang 2023 ein unbemanntes chinesisches Luftschiff versehentlich in den amerikanischen Luftraum geriet, trug ebenfalls zu anhaltenden Anspannungen in den bilateralen Beziehungen bei. Insgesamt entwickelte sich der strategische Wettbewerb mit China während der vierjährigen Amtszeit Bidens zu einem außenpolitischen Konsens zwischen den beiden amerikanischen Parteien sowie zwischen Regierung und Kongress.

Auch nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jahr 2025 spielte Trump gegenüber China weiterhin die „Zollkarte“. Die von ihm im April unter dem Schlagwort „Liberation Day“ eingeführten Zölle lösten eine neue Runde des Handelskriegs aus, auf die China mit Vergeltungsmaßnahmen reagierte. Glücklicherweise legten die Verhandlungen der Wirtschafts- und Handelsdelegationen beider Länder in Genf, Stockholm und Kuala Lumpur den Handelskrieg vorerst auf Eis. Im Zuge dieses Prozesses trafen sich die beiden Staatschefs im südkoreanischen Busan und leiteten damit eine Entspannung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen ein.

Der kurz darauf veröffentlichten Nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten zufolge hatte sich das Verhältnis zwischen China und den USA von einer Beziehung zwischen einem reichen und einem armen Land zu einem Wettbewerbsverhältnis zwischen zwei annähernd gleich starken Volkswirtschaften (near-peers) gewandelt. In dem Dokument wurde betont, dass die Vereinigten Staaten ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit China neu ausbalancierten, um „Reziprozität“ herzustellen.

Auch die jüngsten Äußerungen des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu China verdienen Beachtung. Greer erklärte, die Trump-Regierung sei zu dem Schluss gekommen, dass die Vereinigten Staaten China nicht durch äußeren Druck zu institutionellen Veränderungen zwingen könnten. Deshalb hätten die USA das Ziel aufgegeben, „Chinas Wirtschaftssystem zu verändern“, und strebten stattdessen eine „gesteuerte Handelsbeziehung“ (managed trade relationship) an. Diese Veränderungen zeigen, dass die Vereinigten Staaten das Ziel aufgegeben haben, im Wettbewerb mit China den Sieg zu erringen, und nun stattdessen sicherzustellen versuchen, dass sie aus diesem Wettbewerb Nutzen ziehen.

Ein selbstbewussteres China

Weitere Veränderungen gingen wiederum von Beijing aus. Als die Vereinigten Staaten 2018 einen Handelskrieg gegen China begannen und eine „Entkopplung“ von China vorantrieben, löste dies bei politischen Entscheidungsträgern, Beobachtern und selbst bei einfachen Bürgern in China große Sorgen und Befürchtungen aus. Schließlich waren die erheblichen Fortschritte Chinas seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik nur durch die stetig wachsende Vernetzung mit der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, möglich geworden. Je stärker die Öffnung nach außen und je intensiver die internationale Zusammenarbeit, desto schneller die wirtschaftliche Entwicklung: Darüber bestand in China ein breiter Konsens.

Die verschiedenen Maßnahmen der Trump-Regierung setzten jedoch die Verbindungen Chinas zur Welt unter Druck. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie führte dazu, dass die Länder der Welt weitgehend voneinander abgeschottet wurden; der russisch-ukrainische Konflikt verstärkte die globale Spaltung und die Bildung von Blöcken zusätzlich. Dies vergrößerte die Sorgen der Menschen in China erheblich. Chinesische Studieninteressierte waren unschlüssig, ob sie zum Studium in die Vereinigten Staaten gehen sollten. Chinesische Unternehmen stießen bei der Bewältigung des amerikanischen Drucks und der Blockademaßnahmen an ihre Grenzen.

Junge Menschen in China standen einem Arbeitsmarkt hilflos gegenüber, auf dem ein zunehmend intensiver Konkurrenzkampf ohne entsprechende Verbesserung der individuellen Chancen herrschte – ein Phänomen, das als „Involution“ bezeichnet wird. Manche Stimmen vertraten sogar die Ansicht, Chinas Entwicklung und Aufstieg seien zum Stillstand gekommen. Sie beschrieben dieses Phänomen als „China Peak“, also als das Erreichen des Höhepunkts von Chinas Aufstieg.

Ein Mann rangiert Container für die Weiterverladung in einer Logistikstation in China. © Lian Zhen/dpa

Doch auch nach acht Jahren mit Unterbrechungen geführt Handels- und Technologiekriege mit den Vereinigten Staaten sind die Fundamentaldaten der chinesischen Wirtschaft stabil geblieben. Nach Angaben des Nationalen Statistikamts Chinas stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 91,9 Billionen Yuan im Jahr 2018 auf 140,2 Billionen Yuan im Jahr 2025. Das entspricht einem kumulierten Anstieg von etwa 52 Prozent über acht Jahre und einer durchschnittlichen BIP-Wachstumsrate von 5,2 Prozent.

Zwar befindet sich Chinas Immobiliensektor weiterhin in Schwierigkeiten, die traditionellen Industrien stehen vor großen Herausforderungen, und der Trend zur Alterung der Bevölkerung lässt sich kaum umkehren.Doch Chinas Hochtechnologiebranchen haben erhebliche Fortschritte erzielt, und die fortschrittliche Fertigungsindustrie, insbesondere die Halbleiterindustrie, ist widerstandsfähiger geworden. Angesichts der amerikanischen Exportkontrollen für Hochtechnologie brachen viele chinesische Unternehmen, die auf amerikanische Chips angewiesen waren, keineswegs zusammen. Stattdessen erhöhten sie ihre Investitionen in die eigenständige Forschung, Entwicklung und Produktion heimischer Alternativen zu US-Chips.

Im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) stiegen chinesische Einhornunternehmen wie DeepSeek und Moonshot AI rasch auf; ihre KI-Modelle gehören zur Weltspitze. Da sie spezielle Rechenverfahren einsetzen, benötigen ihre Modelle nicht die modernsten Chips, was zugleich die Kosten senkt. Wie Nvidia-CEO Jensen Huang erklärte, zielte die amerikanische Exportkontrollpolitik ursprünglich darauf ab, die Entwicklung der chinesischen KI-Industrie zu verhindern, hatte jedoch tatsächlich die gegenteilige Wirkung.

Die Bayan-Obo-Mine für seltene Erden in der Inneren Mongolei in Nordchina. © Ren Junchuan/dpa

Früher waren chinesische Entscheidungsträger und Analysten der Ansicht, dass China in vielen Bereichen noch immer nicht mit den Vereinigten Staaten mithalten könne. Der Rahmen des „strategischen Wettbewerbs“ verwandelte jedoch sämtliche Interaktionen zwischen China und den USA in eine Konfrontation nach dem Muster des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Dies war eindeutig ein strategisches Narrativ, das für China nachteilig war. Nachdem China den „strategischen Wettbewerb“ fast ein Jahrzehnt lang zurückgewiesen und kritisiert hatte, spiegelt die Einführung des Konzepts der „konstruktiven Beziehung mit strategischer Stabilität“ Beijings Neubewertung der jeweiligen Stellung und Rolle beider Länder im internationalen System sowie der neuen Realität der chinesisch-amerikanischen Beziehungen wider.

China betrachtet diese bilateralen Beziehungen inzwischen aus einer gleichberechtigteren Position und mit größerem Selbstvertrauen. Zumindest befürchtet es nicht mehr in gleichem Maße, dass der Wettbewerb seine nationalen Entwicklungsperspektiven beeinträchtigen könnte. Vielmehr ist China davon überzeugt, mittlerweile über die Fähigkeit zu verfügen, den Wettbewerb wirksam unter Kontrolle zu halten und in stabilere Bahnen zu lenken.

Ein neues strategisches Gleichgewicht

Viele Analysten sind der Ansicht, dass der neue Konsens über eine „konstruktive Beziehung mit strategischer Stabilität“ dem persönlichen Willen und der persönlichen Freundschaft von Präsident Trump und Staatspräsident Xi Jinping zu verdanken sei. Insbesondere habe Präsident Trump sich überraschend dafür entschieden, auf stabilere Beziehungen zu China zu setzen. Mit anderen Worten: Wäre nicht Trump zum Präsidenten gewählt worden, gäbe es diesen neuen Konsens nicht. Diese Sichtweise verdeckt jedoch zwei dauerhaftere und stabilere strukturelle Faktoren in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen, die zusammen das neue strategische Gleichgewicht zwischen beiden Ländern bilden.

Der taiwanesische Regierungschef Lai Ching-te winkt während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Taipeh. © Chiang Ying-ying/dpa

Der erste Faktor besteht darin, dass weder China noch die Vereinigten Staaten die katastrophalen Folgen eines militärischen Konflikts verkraften könnten. Dies beruht darauf, dass beide Länder über Nuklearstreitkräfte verfügen, die ausreichen, um die jeweils andere Seite zu vernichten. Der daraus entstehende Zustand der Abschreckung wird als „gegenseitig gesicherte Zerstörung“ (Mutual Assured Destruction, MAD) bezeichnet. Die Taiwan-Frage bleibt das einzige sensible Thema, das einen bewusst herbeigeführten militärischen Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten auslösen könnte. Seit seinem Amtsantritt verfolgt Lai Ching-te, der an der Spitze der politischen Führung Taiwans steht, weiterhin eine Politik, die zur „Unabhängigkeit Taiwans“ tendiert, und lehnt Dialog und Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwan-Straße ab.

Auch die amerikanische Taiwanpolitik ist von großer Unsicherheit geprägt. Einerseits versuchen Hardliner im US-Kongress, aus der Unterstützung Taiwans politischen Nutzen zu ziehen. Im Jahr 2022 setzte sich die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, über Warnungen hinweg und besuchte Taiwan. Dies löste eine starke militärische Reaktion Chinas aus; ihr Vorgehen wurde von zahlreichen Seiten kritisiert. Andererseits unterstützt die amerikanische Regierung Taiwan weiterhin sowohl mit Worten als auch mit Taten. Der ehemalige Präsident Biden erklärte viermal öffentlich, die Vereinigten Staaten würden Taiwan militärisch verteidigen. Das Weiße Haus stellte diese Äußerungen als „verbale Fehltritte“ dar.

Während Bidens Amtszeit genehmigten die USA wiederholt umfangreiche Waffenverkäufe an Taiwan, die aus Beijings Sicht eine „rote Linie“ überschritten. Nach dem Gipfeltreffen im Mai beschloss Präsident Trump, Waffenverkäufe an Taiwan im Wert von 14 Milliarden US-Dollar auszusetzen. Dies gab der Stabilisierung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen neuen Auftrieb. Ob Trump die Waffenverkäufe an Taiwan während seiner verbleibenden Amtszeit wieder aufnehmen wird, bleibt jedoch eine wichtige Variable für die weitere Entwicklung des neuen Konsens zwischen beiden Ländern.

Die damalige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, spricht in Washington über ihre Taiwan-Reise und den Besuch einer US-Kongressdelegation in Asien. © Michael Brochstein/imago

Chips gegen Seltene Erden

Der zweite Faktor besteht darin, dass sowohl China als auch die Vereinigten Staaten in jenen Handelsbereichen, in denen sie eine überlegene Position einnehmen, die Lieferketten der jeweils anderen Seite stören können. Diese Fähigkeit beruht auf ihrer wechselseitigen Abhängigkeit innerhalb der globalen Lieferkettennetzwerke. Die Vereinigten Staaten nutzen ihren technologischen Vorsprung, um Exportkontrollen für Chips nach China zu verhängen. China wiederum nutzt seine Vorteile in den Lieferketten für kritische Mineralien wie Seltene Erden, um Exportkontrollen gegenüber den Vereinigten Staaten einzuführen. Die Erfahrung zeigt, dass die gegenseitigen Störungen der Lieferketten dazu geführt haben, dass beide Seiten wirtschaftliche Kosten tragen mussten, die vermeidbar gewesen wären.

China ist ein wichtiger Absatzmarkt für amerikanischer Halbleiterunternehmen wie Nvidia. Nachdem die amerikanische Regierung im April 2025 eine Genehmigungspflicht für Nvidias Exporte von H20-KI-Chips nach China eingeführt hatte, entgingen dem Unternehmen im ersten Geschäftsquartal Umsätze in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar. Ebenso gingen die Exporte von Seltenerdmagneten nach Einführung einer Genehmigungspflicht für die Ausfuhr Seltener Erden durch die chinesische Regierung innerhalb von zwei Monaten zeitweise um 75 Prozent zurück.

Einige kleine und mittlere chinesische Magnethersteller mussten deshalb ihre Produktion unmittelbar um etwa 15 Prozent drosseln, während sich große Mengen an Seltenerdprodukten in ihren Lagern ansammelten. Beide Länder haben erkannt, dass der Versuch einer Seite, eine erdrückende Überlegenheit zu erlangen, den bilateralen Wettbewerb im Gegenteil verschärfen und beide Länder letztlich dazu zwingen könnte, ein gewisses Maß an gegenseitiger Verwundbarkeit hinzunehmen. Die beste Option ist daher, sich zu verständigen und den Streit beizulegen.

Nvidia-Chef Jensen Huang stellt am 6. Januar 2025 auf der Technikmesse CES in Las Vegas neue KI-Technologien, Grafikchips und Anwendungen für Robotik und autonomes Fahren vor. © Artur Widak/imago

Die Spannungen, die in den vergangenen acht Jahren zwischen China und den Vereinigten Staaten bestanden, scheinen nachzulassen. Das neue strategische Gleichgewicht ebnet den Weg für eine neue, stabilere Normalität ihrer Beziehungen. Zwar bestehen weiterhin Herausforderungen, die Turbulenzen auslösen könnten. Doch Staatspräsident Xi Jinping und Präsident Trump werden sich voraussichtlich in den kommenden Monaten mehrfach treffen. Dies bietet Gelegenheiten, die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter voranzubringen.

Die beiden Staatschefs können nun konkretere Maßnahmen ergreifen, um diesen neuen Rahmen der „strategischen Stabilität“ mit Inhalt zu füllen. Dazu gehören Schritte zur Verringerung wirtschaftlicher Reibungen, zur Intensivierung der Kommunikation zwischen den Streitkräften und zur Ausweitung der gesellschaftlichen Kontakte sowie vertrauensbildende Zusicherungen in der Taiwan-Frage, damit die Menschen beider Länder weiterhin von den bilateralen Beziehungen profitieren können.

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