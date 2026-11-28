Der Qosh-Tepa-Kanal soll den Fluss Amudarja anzapfen. Das Taliban-Projekt entfacht den Konflikt ums Wasser in Zentralasien neu.

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Wasser ist in der zentralasiatischen Steppe seit jeher Mangelware. Der Kanalbau Afghanistans erzürnt die Nachbarstaaten im Norden.

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Afghanistan steht vor einem Dilemma. Das Land braucht Wasser, um Landwirtschaft und Ernährungssicherheit zu stärken. Doch ein neuer Großkanal könnte die ohnehin angespannte Versorgungslage in ganz Zentralasien verschärfen und damit einen Konflikt ums Wasser entfachen. Der Qosh-Tepa-Kanal soll Wasser aus dem Amudarja in den trockenen Norden Afghanistans leiten.

Nach Angaben der Taliban sind 99 Prozent der Ausbauarbeiten abgeschlossen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der gesamte Kanal fertig ist: Wasserentnahmeanlage, 47 Brücken und Teile der Steuerung werden noch gebaut. Zudem steht eine dritte Phase mit kleineren Verteilungskanälen aus. Der 285 Kilometer lange Kanal soll mehr als 500.000 Hektar Land in Balkh, Jowzjan und Faryab bewässern. Die Arbeiten begannen 2022.

Wasserknappheit in Afghanistan: Landwirtschaft unter wachsendem Druck

Für die Taliban ist das Vorhaben ein Prestigeprojekt und ein Versprechen wirtschaftlicher Selbstständigkeit. Mehr bewässerte Flächen könnten Ernten steigern, Arbeitsplätze schaffen und Lebensmittelimporte senken. Der Bedarf ist groß. Laut Weltbank entfallen in Afghanistan 46 Prozent der Beschäftigung auf die Landwirtschaft. Zugleich beansprucht sie rund 95 Prozent der Wasserentnahmen.

Doch Afghanistan steckt selbst in einer Wasserkrise. Die Weltbank schätzt, dass die Süßwasservorräte seit 2003 jährlich um durchschnittlich 4,9 Milliarden Kubikmeter abgenommen haben. Gemeint ist der gesamte Wasserspeicher – Grundwasser, Flüsse, Böden, Schnee und Gletscher. Rund 80 Prozent der Wasserressourcen hängen von Schnee- und Gletscherschmelze ab. Steigende Temperaturen und häufigere Dürren verschärfen die Lage. In Kabul wird fast viermal so viel Grundwasser entnommen, wie sich auf natürliche Weise erneuert. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verweist auf Schätzungen, wonach 33 Millionen Menschen in Afghanistan unter schwerer Wasserknappheit leiden.

Amudarja: Warum der Qosh-Tepa-Kanal Zentralasien betrifft

Der Amudarja ist nicht nur Afghanistans Ressource. Er versorgt flussabwärts vor allem Usbekistan und Turkmenistan, deren Landwirtschaft stark von Bewässerung abhängt. Der Fluss ist bereits durch jahrzehntelange Entnahmen, ineffiziente Kanäle und wasserintensive Kulturen belastet. Die Folgen reichen bis zum Aralsee, dessen Austrocknung eine der größten menschengemachten Umweltkatastrophen der Region ist. Zusätzliche Entnahmen könnten die Konkurrenz zwischen den Anrainerstaaten verschärfen, besonders in trockenen Jahren.

Wie viel Wasser Afghanistan künftig ableiten wird, ist umstritten. Usbekistans Wasserwirtschaftsminister Shavkat Khamraev erklärte, vor 2030 werde Afghanistan voraussichtlich kein Wasser in großem Umfang entnehmen. Bis zu zehn Milliarden Kubikmeter in feuchten und sechs Milliarden in trockenen Jahren seien grundsätzlich denkbar, sofern die Entnahme an den tatsächlichen Wasserstand gekoppelt werde. Gespräche über eine spätere Vereinbarung stellte er in Aussicht.

Wasserkonflikt in Zentralasien: Fehlende Abkommen verschärfen die Lage

Das Grundproblem ist fehlende gemeinsame Wasserpolitik. Ein umfassendes Abkommen, das Afghanistan und alle Anrainer verbindlich einbezieht, fehlt. Nachbarstaaten fürchten um ihre bisherigen Wasseranteile und die Versorgung ihrer Landwirtschaft. Zugleich kann Afghanistan kaum dauerhaft von der Nutzung seiner eigenen Ressourcen ausgeschlossen bleiben.

Ein Ausweg liegt nicht darin, Afghanistan den Zugang zum Wasser zu verwehren, sondern gemeinsame Regeln zu schaffen: transparente Messungen der Flussstände, saisonal angepasste Entnahmemengen, Dürrepläne und Investitionen in wassersparende Bewässerung. Auch der Kanal muss möglichst verlustarm betrieben werden. Dafür braucht es technischen Austausch und regionale Verständigung – unabhängig davon, wie schwierig die politische Anerkennung der Taliban ist.

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