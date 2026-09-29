Großer Wasserrohrbruch in Siemensstadt: Das ist bisher bekannt

In Siemensstadt hat es einen großen Wasserrohrbruch gegeben. Die Berliner Feuerwehr ist im Großeinsatz. Gegen 2.30 Uhr wurde sie in den Bereich Siemensdamm, Ecke Wernerwerkdamm, beziehungsweise Ohmstraße alarmiert.



Nach derzeitigem Stand sind zirka 14 Wohnhäuser sowie ein Industriegebäude mit Wasser vollgelaufen, teilweise bis unter die Kellerdecke. Auch das Frischwasser ist abgestellt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sind etwa 1200 Anwohner betroffen. Die Feuerwehr ist noch mit rund 50 Kräften im Einsatz. Die Stromnetz Berlin GmbH hat aus Sicherheitsgründen in mehreren Straßenzügen und einem angrenzenden Industriegebiet zeitweise den Strom abgestellt. Der Wasseraustritt ist inzwischen gestoppt.

Wohnhäuser und Industriegebäude sind vollgelaufen

Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Wasserbetriebe gab es „einen massiven Wasseraustritt“ am Wernerwerkdamm 16. „Wir wissen noch nicht, welches Rohr betroffen ist“, sagte er. Dort liegen ein Rohr aus Stahl mit einem Innendurchmesser von 800 Millimetern sowie ein gusseisernes Rohr mit einem Innendurchmesser von 300 Millimetern. Es ist an der Stelle mit einem neueren Rohr aus duktilem Gusseisen verbunden, das etwas flexiblere Eigenschaften als starres Gusseisen aufweist.

Die Straßen sind mit Schlamm überzogen. © Pressefoto Wagner

Nach Angaben des Sprechers ist es auch möglich, dass der Wasseraustritt aus einem Hausanschluss kam. Dort befinde sich eine Baustelle für einen neuen größeren Hausanschluss, die aber durch den Rohrbruch weggespült worden sei.



Viele Straßen sind mit dickem schlamm überzogen. Die Feuerwehr ist derzeit dabei, das Wasser aus den Kellern abzupumpen. Mehrere Häuser hätten Risse bekommen, sagte der Sprecher. Ein Statiker sei angefordert, um die Sicherheit der Bauwerke zu überprüfen. „Im Schlimmsten Fall müssten die Wohnungen geräumt werden“, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Einsatz werde sich noch mehrere Stunden hinziehen.

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