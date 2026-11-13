Wechseljahre und Schlafprobleme: Berlinerinnen bekommen deutlich häufiger Schlafmittel als Männer

Frauen zwischen 45 und 59 Jahren bekommen in Berlin deutlich häufiger über längere Zeit Schlafmittel verschrieben als gleichaltrige Männer. Das zeigt eine Auswertung von Abrechnungsdaten der AOK Nordost, die der Berliner Zeitung vorab vorliegt. Demnach erhielten 0,6 Prozent der bei der Kasse versicherten Berlinerinnen dieser Altersgruppe dauerhaft verschreibungspflichtige Schlafmittel, bei den Männern waren es 0,33 Prozent. Der Anteil liegt bei Frauen damit rund 80 Prozent höher.



Die Altersspanne ist kein Zufall: Sie deckt den typischen Zeitraum der Wechseljahre ab. Hormonelle Umstellungen und dadurch Hitzewallungen können den Schlaf empfindlich stören. Hinzu kommen nach Einschätzung der AOK psychosoziale Belastungen.



„Besonders in der Perimenopause, also in der Phase vor der letzten Menstruation, gehen die Hormone oft stark hoch und runter“, sagt Mandy Mangler, Ärztliche Direktorin des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums in Schöneberg. Diese Schwankungen wirkten auch auf Regelkreise im Gehirn, so dass Schlaf zum Problem werden könne. Zudem trügen Frauen in dieser Lebensphase häufig eine Doppel- oder Mehrfachbelastung. „Es gibt also medizinische, aber auch lebensphasenbedingte Ursachen“, so die Gynäkologin.

Ab 60 steigt der Schlafmittel-Konsum

Mit den Jahren wird der Unterschied zwischen den Geschlechtern noch größer. Ab 60 steigt der Anteil der Versicherten mit längerfristigen Schlafmittel-Verordnungen zwar bei Frauen wie Männern. Bei den 60- bis 74-Jährigen waren es nach den AOK-Daten aber 1,8 Prozent der Frauen und lediglich rund ein Prozent der Männer. In der Gruppe der 75- bis 90-Jährigen erreichten die Frauen 2,9 Prozent, die Männer 1,1 Prozent. Hochbetagte Frauen bekommen damit rund 2,6-mal so häufig dauerhaft Schlafmittel verordnet wie Männer ihres Alters.



Die tatsächliche Zahl dürfte noch deutlich höher liegen. Die AOK Nordost hat nur Verordnungen ausgewertet, die über sie selbst abgerechnet wurden. Privatrezepte und Mittel, die sich Betroffene selbst in der Apotheke kaufen, tauchen in den Daten nicht auf. Wie die Kasse unter Verweis auf eine 2023 veröffentlichte Studie schreibt, werden bei gesetzlich Versicherten rund 40 Prozent der Schlafmittel auf Privatrezept ausgestellt.



Dabei sind die Medikamente nicht für den Dauergebrauch gedacht. Die aktuelle medizinische Leitlinie zu anhaltenden Schlafstörungen empfiehlt als Behandlung erster Wahl die kognitive Verhaltenstherapie, wie die AOK betont. Eine Langzeitbehandlung mit verschreibungspflichtigen Schlafmitteln wie Benzodiazepinen empfiehlt die Leitlinie dagegen nicht; diese sollten nur für begrenzte Zeit eingenommen werden. Benzodiazepine können abhängig machen und erhöhen gerade bei älteren Menschen das Risiko für Stürze. Wer über Wochen schlecht schläft, sollte die Ursachen daher ärztlich abklären lassen.

So schlecht schlafen die Deutschen

Schlechter Schlaf ist kein Berliner Sonderfall. Nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbands schlafen fast sieben von zehn Menschen in Deutschland nach eigenen Angaben weniger als sieben Stunden pro Nacht. Ausgerechnet in der Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen ist der Anteil mit 77 Prozent besonders hoch. Als häufigste Ursachen nennen die Befragten Stress und psychische Belastungen.



Auffällig ist, wie gut die Umfrage zu den Berliner Verordnungsdaten passt. Frauen berichten nach Angaben des AOK-Bundesverbands deutlich häufiger von Schlafproblemen als Männer, 64 gegenüber 52 Prozent; gefragt wurde nach wiederholten oder anhaltenden Schwierigkeiten in den vergangenen drei Monaten.



Bei den 45- bis 59-Jährigen steht dabei das Durchschlafen im Vordergrund, 86 Prozent der Betroffenen in dieser Altersgruppe haben damit Probleme. Es sind genau jene nächtlichen Wachphasen, die auch Hitzewallungen und Schweißausbrüche auslösen können. Frauen holen sich zudem häufiger ärztlichen oder psychologischen Rat: 31 Prozent der Betroffenen gegenüber 24 Prozent bei den Männern.

Zugleich mahnt der AOK-Bundesverband zur Vorsicht bei der Deutung. Schlafprobleme seien nicht grundsätzlich mit einer Schlafstörung gleichzusetzen. Abklären lassen sollte man sie erst, wenn sie dauerhaft bestehen und schwerwiegend sind, sagt Vize-Vorstandschef Jens Martin Hoyer.



Zu Tabletten greift laut Umfrage nur eine Minderheit: Sieben Prozent der Menschen mit Schlafproblemen nehmen deshalb verschreibungspflichtige Medikamente. Folgenlos bleibt schlechter Schlaf trotzdem selten. 65 Prozent der Betroffenen nennen Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit, rund 40 Prozent fühlen sich im Alltag wenig belastbar oder bei der Arbeit weniger leistungsfähig. Nur zwölf Prozent spüren nach eigenen Angaben keine Auswirkungen.



Die Berliner Gynäkologin Mangler macht Betroffenen indes Mut. „Zum Glück ist Schlaf hochgradig trainierbar“, sagt die Medizinerin. Wer sich mit dem Thema beschäftige, könne oft viel erreichen, auch ohne Medikamente. Schlafprogramme, Kurse oder Wearables könnten helfen, die eigenen Gewohnheiten zu verstehen und zu verändern. Erst wenn das nicht zum Erfolg führe, sei ärztliche Hilfe angebracht.

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