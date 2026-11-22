Singapur: Frau verklagt Fahrer nach einer Vollbremsung wegen eines Huhns – Klage abgewiesen, 15.000 Dollar Prozesskosten. Was in Deutschland gilt.

Ein Huhn mit rotem Kamm und rostbraunem Gefieder. So ein Tier löste in Singapur eine Vollbremsung aus – und einen Prozess, den die Klägerin verlor. (Symbolbild)

Es ist der älteste Witz der Welt, und diesmal hat er ein Aktenzeichen. „Dies war ein Prozess, der entstand, weil ein Huhn die Straße überquerte“, so beginnt ein Urteil, das ein Bezirksgericht in Singapur am 18. November veröffentlicht hat.



Die Pointe ist teuer: Die Klägerin hat verloren und soll dem Beklagten 15.000 Singapur-Dollar Prozesskosten erstatten, umgerechnet gut 10.000 Euro. Dazu kommen Steuern und Auslagen.

Vollbremsung wegen Huhn auf der Holland Road

Am 19. Februar 2024 sitzt Yvonne Chen Qianyun als zahlender Fahrgast im Wagen des Fahrdienstfahrers Tan Teng Kiat. Auf der Holland Road gerät ein Huhn vor das vorausfahrende Auto. Der Vordermann bremst, Tan bremst auch. Einen Zusammenstoß gibt es nicht.



Chen gibt an, das Bremsmanöver habe sie verletzt. Ob das stimmt, hat das Gericht gar nicht geprüft, es ging zunächst nur um die Schuldfrage. Ihr Vorwurf: Tan habe zu wenig Abstand gehalten und zu hart gebremst.

Erst sollte der Fahrer ihr Zeuge sein

Der schönste Satz steht in der Vorgeschichte. Direkt nach dem Vorfall wollte Chen laut Urteil noch den Fahrer vor ihr verklagen, weil ihre Rückenschmerzen schlimmer geworden seien. Sie fragte Tan nach dem Kennzeichen des Vordermanns und bat ihn, ihr Zeuge zu sein.



Später überlegte sie es sich anders. Verklagt hat sie am Ende ihren eigenen Zeugen.



Sogar das Tier war umstritten. Chen sprach von einem Bankivahuhn, Tan von einem Hahn. Der Richter nannte es kurzerhand „Huhn“. Das Bankivahuhn, wilder Vorfahr aller Haushühner, ist in Singapur in vielen Stadtvierteln unterwegs, wie die Naturschutzbehörde NParks schreibt.

Zehn Meter Abstand bei Tempo 50

Tan gab an, mit etwa 50 km/h und rund zehn Metern Abstand gefahren zu sein. Richter Jonathan Ng Pang Ern rechnete nach: Singapurs Verkehrsregeln verlangen eine Autolänge Abstand pro 16 km/h, bei Tempo 50 also etwa drei Autolängen. Zehn Meter wirken da knapp.



Gerettet hat Tan etwas anderes. Der Richter glaubte ihm nicht einmal, dass er nur normal gebremst hatte. Bei diesem Tempo der Ereignisse wäre sanftes Bremsen aber „völlig unrealistisch“ gewesen. Chen räumte im Kreuzverhör selbst ein: Wer hinter einer Vollbremsung fährt, bremst natürlich mit.

„Manche Verluste müssen hingenommen werden“

Chen sei eine unschuldige Mitfahrerin gewesen, schreibt der Richter. Doch das Recht suche nicht für jeden Schaden einen Schuldigen. „In einer unvollkommenen Welt müssen manche Verluste dort liegen bleiben, wo sie hinfallen.“ Ein Huhn auf der Straße gehöre zu den Wechselfällen des Lebens.



Erledigt ist der Fall nicht. Chen hat laut Urteil Berufung eingelegt. Außerdem führt sie zwei weitere Verfahren wegen Unfällen, bei denen sie Mitfahrerin war. In beiden ist die Haftung bereits zu ihren Gunsten geklärt, wie auch Mothership berichtet.

Bremsen für Tiere: So urteilen deutsche Gerichte

In Deutschland verbietet Paragraf 4 der StVO starkes Bremsen ohne zwingenden Grund. Ob ein Tier ein solcher Grund ist, entscheiden Gerichte im Einzelfall.

Urteile zum Bremsen für Tiere Fuchs: Das Amtsgericht Pfaffenhofen wies 2022 die Klage einer Autofahrerin ab, die für einen Fuchs voll gebremst hatte (Az. 1 C 130/22).

Eichhörnchen: Auch Bremsen für ein Kleintier verstößt gegen die StVO, so das Landgericht Ravensburg. Der Auffahrende haftete wegen zu geringen Abstands trotzdem mit (Az. 2 O 344/19).

Taube: Ein Gericht billigte das Bremsen für eine Taube direkt nach dem Anfahren an der Ampel. Der Tierschutz wiege hier mindestens so schwer.

Ein Fahrgast wie Chen hätte es hierzulande womöglich leichter. Die Halterhaftung nach Paragraf 7 Straßenverkehrsgesetz greift auch ohne Verschulden des Fahrers. Den Rückenschaden müsste sie aber beweisen, und genau diese Frage hat in Singapur noch niemand geklärt.

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