Theorie, Geländeübungen und Schießtraining: An ukrainischen Hochschulen startet der neue Pflichtkurs. Wer verweigert oder durchfällt, kann von der Uni fliegen.

An den ukrainischen Hochschulen hat am Donnerstag der Pflichtkurs „Grundlagen des nationalen Widerstands“ begonnen. Grundlage ist ein Gesetz, das das Parlament, die Werchowna Rada, am 25. März verabschiedet hat. Der Kurs ersetzt die bisherige militärische Grundausbildung an den Hochschulen und erfasst erstmals auch Studentinnen.

Betroffen sind ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Vollzeit- und dualen Studiengängen an staatlichen wie privaten Einrichtungen. Nach einem Bericht des Portals Strana vom Mittwoch müssen alle Bachelorstudenten und alle Studenten an Berufsakademien den Kurs absolvieren.



Im Masterstudium gilt die Pflicht nur für die Medizin, Pharmazie und Veterinärmedizin – in diesen Fächern gibt es in der Ukraine kein vorgeschaltetes Bachelorstudium. Wer den Kurs ohne triftigen Grund verweigert oder die Abschlussprüfung nicht besteht, kann exmatrikuliert werden.

Erstmals Pflicht auch für Frauen

Für männliche ukrainische Studenten war die bisherige militärische Grundausbildung bereits verpflichtend: Sie umfasste 90 Stunden Theorie und 210 Stunden Praxis in militärischen Ausbildungszentren. Auch damals drohte bei Verweigerung oder nicht bestandener Prüfung die Exmatrikulation.



Frauen konnten freiwillig teilnehmen – nach Angaben der Nationalen Universität „Lwiwer Polytechnik“ nutzten das im Studienjahr 2025/2026 knapp 3000 Studentinnen.

Mit dem neuen Fach ist die Teilnahme nun unabhängig vom Geschlecht Pflicht. Damit greift auch die mögliche Exmatrikulation künftig für Frauen wie für Männer.

150 Stunden und breitere Inhalte

Der neue Kurs umfasst laut der „Lwiwer Polytechnik“ insgesamt 150 Stunden, verteilt auf zwei Studienjahre. Im ersten Jahr steht die Theorie im Hörsaal auf dem Plan, im zweiten die praktische Ausbildung im Gelände.

Zu den Inhalten gehören laut der Hochschule humanitäres Völkerrecht, psychische Belastbarkeit, Erste Hilfe, Verhalten in verminten Gebieten, Orientierung im Gelände, taktische Ausbildung und Schießtraining sowie digitale Sicherheit und Abwehr von Propaganda.



Damit geht das Fach über die rein militärische Ausbildung der bisherigen Grundausbildung hinaus. Praktische Übungen finden auf Truppenübungsplätzen, Schießständen oder an Simulatoren statt.

Vom Kurs befreit sind nach den Angaben von Strana alle, die bereits Wehrdienst geleistet oder eine militärische Grundausbildung abgeschlossen haben. Die Pflicht entfällt auch für Teilzeit- und Fernstudenten sowie für Menschen in den von Russland besetzten Gebieten.



Studenten mit Behinderung können bei ärztlichem Nachweis von Übungen befreit werden, die ihre Gesundheit gefährden. Wer aus religiösen Gründen keine Waffen tragen will, kann die betroffenen Praxisteile durch andere Kursbestandteile ersetzen.

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