Weihnachtsgeld für Rentner 2026: Wer im Dezember doch Extra-Geld bekommt

Ein älteres Paar beschenkt sich vor dem Weihnachtsbaum. Weihnachtsgeld gibt es zur gesetzlichen Rente in Deutschland nicht, die Dezember-Rente fällt genauso hoch aus wie im November. (Symbolbild)

Rund 21 Millionen Menschen in Deutschland beziehen eine gesetzliche Rente. Im Dezember bekommen sie exakt das, was auch im November auf dem Konto stand.



Ein Weihnachtsgeld zur gesetzlichen Rente gibt es nicht. Daran ändert auch das Jahr 2026 nichts.

Weihnachtsgeld zur Rente: Was das Gesetz vorsieht

Die Deutsche Rentenversicherung zahlt zwölf Monatsrenten im Jahr. Eine Sonderzahlung zum Jahresende kennt das Gesetz nicht, eine 13. oder 14. Monatsrente ist politisch nicht beschlossen.



Auch die Grundsicherung im Alter sieht im Dezember nichts extra vor. Die frühere Weihnachtsbeihilfe der Sozialhilfe wurde 2005 mit den Hartz-Reformen abgeschafft.



Ein paar Kommunen zahlen freiwillig kleine Beträge, etwa Burghausen in Oberbayern. Nachfragen beim örtlichen Sozialamt lohnt sich, einen Anspruch gibt es aber nicht.

Dezember-Rente 2026: An diesem Tag kommt das Geld

Wann die Dezember-Rente kommt, hängt vom Rentenbeginn ab. Wer schon vor April 2004 in Rente war, bekommt sein Geld im Voraus – die Dezember-Rente ist bei dieser Gruppe am 30. November auf dem Konto.



Die große Mehrheit ist später in Rente gegangen und wird nachträglich bezahlt. Ihre Dezember-Rente überweist die Deutsche Rentenversicherung erst am 31. Dezember.



Das heißt: Geschenke und Festtagseinkäufe bezahlen diese Rentner aus der November-Rente. Das Dezember-Geld kommt erst, wenn Weihnachten vorbei ist.

Pensionäre: Je nach Bundesland gibt es eine Sonderzahlung

Ehemalige Beamte stehen oft besser da. Mehrere Bundesländer zahlen ihren Pensionären im Dezember eine Jahressonderzahlung, geregelt in eigenen Landesgesetzen, etwa in Sachsen.



In Berlin sind es laut Sonderzahlungsgesetz 450 Euro, bei einer Versorgung aus den unteren Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 sogar 775 Euro. Höhe und Voraussetzungen unterscheiden sich von Land zu Land.



Wer 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat, bekommt im selben Monat keinen Cent zusätzlich.

Österreich und Spanien: 14 Renten im Jahr

Im Ausland sieht der Dezember anders aus. Österreich zahlt die Pension 14-mal im Jahr, je eine Sonderzahlung kommt mit der April- und der Oktober-Pension.



Spanien zahlt ebenfalls 14 Renten. Die „paga extra de Navidad“ kommt dort mit der November-Rente. Bei einer durchschnittlichen Altersrente von rund 1.552 Euro steht im November also gut das Doppelte auf dem Konto.



Neidisch muss deshalb niemand werden. In beiden Ländern wird die Jahresrente auf 14 statt zwölf Raten verteilt. Mehr Geld gibt es dadurch nicht, es kommt nur zu anderen Zeitpunkten.

Schweiz zahlt im Dezember 2026 erstmals eine 13. Rente

Echtes Extra-Geld gibt es in der Schweiz. Dort wird im Dezember 2026 erstmals die 13. AHV-Rente ausgezahlt, durchgesetzt per Volksabstimmung im März 2024.



Die Zusatzrente beträgt ein Zwölftel der jährlichen Altersrente und kommt automatisch, ohne Antrag. Witwen- und Waisenrenten sind ausgenommen.

Rentner mit Job: Weihnachtsgeld vom Arbeitgeber

In Deutschland bekommen Rentner nur dann Weihnachtsgeld, wenn sie noch arbeiten und ihr Vertrag oder Tarif eine Sonderzahlung vorsieht. Dann gelten für sie dieselben Regeln wie für alle Beschäftigten.



Vorsicht beim Minijob: Ein fest zugesagtes Weihnachtsgeld zählt zum Jahresverdienst. 2026 liegt die Grenze bei 603 Euro im Monat, also 7.236 Euro im Jahr. Wer sie damit überschreitet, verliert den Minijob-Status.

Kleine Rente: Diese Hilfe gibt es

Wer mit der Rente kaum über den Monat kommt, sollte Grundsicherung oder Wohngeld prüfen. Beide Leistungen gibt es erst ab dem Monat, in dem der Antrag eingeht – wer bis Januar wartet, verschenkt den Dezember.



Zusätzlich helfen Vereine. „Ein Herz für Rentner“ vermittelt Patenschaften über 38 Euro im Monat an Rentner ab 66 Jahren mit kleiner Rente, einen Rechtsanspruch gibt es nicht.



Für steuerpflichtige Rentner kann der Dezember sogar Geld kosten: Wer Vorauszahlungen leisten muss, überweist die nächste Rate am 10. Dezember ans Finanzamt.

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