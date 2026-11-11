„Weiß, wie sehr du das amerikanische Volk liebst“: Trump schrieb wohl freundlichen Brief an Biden

Donald Trump hat Joe Biden zum Amtsantritt im Januar 2021 einen ungewöhnlich wohlwollenden Brief hinterlassen. Den vollständigen Inhalt des Schreibens legt Biden in seinem Buch Promise Me, America offen, das nächste Woche erscheinen soll, wie die New York Times berichtet. Trump erklärte demnach unter anderem, er sei überzeugt, Biden werde „sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben“.



Biden hatte dem Bericht zufolge bereits kurz nach seinem Amtsantritt von einem „sehr großzügigen Brief“ seines Vorgängers gesprochen. Über den Inhalt wollte er damals allerdings nicht öffentlich reden. Die New York Times erhielt nach eigenen Angaben vorab einen Auszug aus dem Buch und konnte zudem eine Kopie des Originalbriefs einsehen.

„Als gäbe es zwei Donald Trumps“

Das Schreiben ist demnach auf den 20. Januar 2021 datiert, den Tag von Bidens Vereidigung. Trump hinterließ es in einem Umschlag mit der Aufschrift „An den 46.“ im Oval Office. Damit bezog er sich auf Biden als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, wie die New York Times berichtet.

In dem Brief beschrieb Trump das Oval Office als einen besonderen Ort voller Geschichte. Biden solle sich täglich bewusst machen, an welchem geschichtsträchtigen Ort er sich befinde und welche Verantwortung er trage. „Ich weiß, wie sehr du das amerikanische Volk liebst“, schrieb Trump.

Biden hebt in dem Buch den Kontrast zwischen dem Brief und Trumps öffentlichem Verhalten hervor. Es sei gewesen, „als gäbe es zwei Donald Trumps“, schreibt der ehemalige US-Präsident laut New York Times. Trump habe die amerikanische Demokratie „schwer destabilisiert“ und „das traditionelle Treffen zwischen Präsidenten nicht angeboten“, so Biden. Umso überraschender sei der warme Ton des Briefes gewesen, der geklungen habe, als stamme er von einem „alten Freund“.

Trump: Kritik an Biden

Während des Wahlkampfs 2020 hatte Trump Biden wiederholt angegriffen und ihn laut New York Times unter anderem als den „schlechtesten Kandidaten“ der amerikanischen Geschichte bezeichnet. Nach seiner Wahlniederlage stellte Trump das Ergebnis infrage. Am 6. Januar 2021 stürmten seine Anhänger das US-Kapitol, während der Kongress über die Bestätigung des Wahlergebnisses abstimmte, wie CNN beschreibt.

Wie die New York Times weiter schreibt, weigerte sich Trump zudem, an der Amtseinführung Bidens teilzunehmen. Auch nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus hielt Trump dem Bericht zufolge an der Behauptung fest, die Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert worden.



Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, erklärte laut CNN, Joe Biden sei eine „Schande“. „Joe Biden hätte auf die weisen Worte des Präsidenten hören sollen“, sagte er. Stattdessen habe dieser „versucht, dieses Land zu zerstören und das Justizsystem gegen seine politischen Feinde zu instrumentalisieren.“

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