Starlink-Sabotage in Polen: Weiterer Verdächtiger in Deutschland festgenommen

Nach dem Brand einer wichtigen Satellitenstation in Polen wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen. Das ist bisher bekannt.

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Eine Starlink-Anlage wurde im Dezember in Polen in Brand gesetzt.

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In Deutschland wurde ein weiterer Verdächtiger der Starlink-Sabotage in Polen festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, wurde ein türkischer Staatsbürger am Dienstag in Baden-Württemberg festgenommen.

Ende September wurde in Polen eine Anlage für Satellitenkommunikation südlich von Warschau in Brand gesetzt.

Polens Regierung geht davon aus, dass der Anschlag im Auftrag russischer Geheimdienste verübt wurde. Mitte Oktober wurden bereits zwei türkische Staatsbürger in Deutschland festgenommen. Der am Dienstag im Landkreis Reutlingen gefasste Mann soll zwei zuvor ebenfalls in Baden-Württemberg festgenommene Verdächtige mit der Tat beauftragt haben.

Ukrainische Streitkräfte nutzen Starlink

Der Brand ereignete sich am Abend des 23. September in Wola Krobowska, rund 60 Kilometer südwestlich von Warschau. Auf dem Gelände einer Starlink-Bodenstation gerieten Teile der Stromversorgung in Brand. Beschädigt wurden unter anderem eine Schaltanlage und ein Stromgenerator.

Starlink gehört zum Raumfahrtunternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk. Das Satelliteninternetsystem wird auch in der Ukraine genutzt, unter anderem von den Streitkräften. Die betroffene Bodenstation ist Teil der Infrastruktur, über die Starlink-Internetverbindungen in Mittel- und Osteuropa bereitgestellt werden.

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