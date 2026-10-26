Wellness auf Hollywood-Art: Matthew McConaughey fuhr in die Wüste, um sich beleidigen zu lassen

Matthew McConaughey las in der Wüste von Texas 20 Jahre Verrisse über sich. Im Podcast erklärt der Oscar-Preisträger, was er aus den Kritiken lernte.

Matthew McConaughey in seinem neuen Film „The Rivals of Amziah King“. Der Oscar-Preisträger las nach eigenen Angaben einmal 20 Jahre Verrisse über sich – an einem einzigen Wochenende in der Wüste.

Andere Menschen fahren in die Wüste, um sich selbst zu finden. Matthew McConaughey fuhr hin, um sich zerreißen zu lassen.



Der Oscar-Preisträger hat die schlechten Kritiken aus 20 Jahren Karriere gesammelt, in ein dickes Buch gepackt und ein Wochenende lang gelesen. Jede einzelne.



Davon erzählte der 56-Jährige im Podcast „Build or Break“ von Daniel Lubetzky, dem Gründer der Snackmarke Kind. „Ich habe zwei Tage nur damit verbracht“, sagte McConaughey. „Es war hart.“

Matthew McConaughey in der Wüste: Wann und wo er die Kritiken las

Wann genau der Ausflug stattfand, ließ der Schauspieler im Gespräch offen. Sein Team nannte dem Wirtschaftsmagazin Fortune die Wüste von West-Texas nahe dem Künstlerstädtchen Marfa, etwa 2018 oder 2019.



Damals schrieb McConaughey an seinen Memoiren „Greenlights“. Dafür zog er sich nach eigenen Angaben 52 Tage lang ohne Strom in die Wüste zurück. Die Wüste ist für ihn offenbar so etwas wie ein Büro.



Ein kleines Rätsel bleibt. Im Podcast sagt McConaughey an einer Stelle, er sei „für eine Woche“ weggefahren. Gelesen habe er zwei Tage. Was er in den übrigen fünf trieb, verrät er nicht.

Schlechte Kritiken: „Die Guten waren die Klügeren“

Kalt lassen ihn Verrisse nicht, das gab McConaughey offen zu. Seine Art der Verdrängung lieferte er gleich mit: Wer ihn gelobt habe, sei eben der klügere Kritiker gewesen.



Ganz so einfach machte er es sich in der Wüste dann aber nicht.

Zwei Sorten Kritiker: Was McConaughey aus den Verrissen lernte

Beim Lesen sortierte McConaughey die Verfasser in zwei Gruppen. Bei manchen habe er schon nach dem ersten Satz gemerkt: „Der hat es auf mich abgesehen.“



Ob diese Kritiker den Film überhaupt gesehen hatten, sei egal gewesen. „Sie mögen mich einfach nicht“, so McConaughey. Den Verriss hätten sie ohnehin geschrieben.



Die zweite Gruppe nahm er ernst. Darunter seien sogar Fans gewesen, die von seiner Leistung schlicht nicht bekommen hätten, was er ihnen geben wollte. Sein Urteil über solche Texte: „Der hat einen Punkt.“



Die Übung habe ihm geholfen, in Hollywood Echtes von Falschem zu unterscheiden. Beides verschwimme in seinem Beruf schnell.

„Surfer, Dude“ und „Serenity“: Die Flops im Buch der Verrisse

An Material dürfte es nicht gemangelt haben. Die Surferkomödie „Surfer, Dude“ von 2008 steht auf Rotten Tomatoes bei null Prozent positiven Kritiken. Kein einziger Kritiker fand den Film gut.



Der Thriller „Serenity“ mit Anne Hathaway kam 2019 laut der Nachrichtenagentur AP auf magere 21 Prozent. Das Kinopublikum vergab ein D-plus, am Startwochenende spielte der Film nur 4,8 Millionen Dollar ein.



Dazwischen liegt eine Karriere, um die ihn viele beneiden. Nach Jahren als Gesicht romantischer Komödien wie „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ gewann McConaughey 2014 den Oscar für „Dallas Buyers Club“.

Guardian-Kolumne: Zehn von zehn Punkten für McConaughey

Die britische Zeitung The Guardian hat dem Wüsten-Wochenende sogar eine eigene Kolumne gewidmet. Autorin Polly Hudson fragt darin, ob der Millionär sein Buch der Gemeinheiten selbst mit dem Klebestift gebastelt oder einen Assistenten damit gequält hat.



Und sie rätselt, wie er der Familie die 48 Stunden Abwesenheit erklärt hat. Ihr Urteil über die Aktion: zehn von zehn Punkten.



Für das nächste Buch könnte es bei McConaughey ohnehin knapp werden. Sein Western „The Rivals of Amziah King“ mit Kurt Russell steht auf Rotten Tomatoes bei 97 Prozent.

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