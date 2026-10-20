Weltbühne im Oktober: Deutschlands mächtigster Podcast, Gaza und das Erbe Fukuyamas

Umfangreichste Weltbühne seit der Neugründung 2025: Von Ben Berndt – {ungeskripted} – über Ai Weiwei bis zu „Grand Theft Auto VI“ aus gewerkschaftlicher Sicht.

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Freiheit zwischen Zensur und Selbstzensur: Interview mit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei in der Oktober-Weltbühne

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Die seit Mai 2025 neu aufgelegte Zeitschrift Weltbühne hat ihr Oktoberheft veröffentlicht. Der Umfang hat sich seit der Neugründung nahezu verdoppelt und liegt nun bei 84 Seiten. Den Auftakt bildet ein längeres Gespräch zwischen Behzad Karim Khani und dem Podcaster Ben Berndt, dessen Format „Ben ungeskriptet“ in Deutschland hohe Reichweiten erzielt. Berndt zieht in dem Interview eine kritische Bilanz der Medienlandschaft und vergleicht Journalisten mit Hufschmieden im Zeitalter des Automobils.

Fabian Goldmann vertieft die Medienkritik anhand eines Fallbeispiels. Gestützt auf mehrjährige Recherchen argumentiert er, die deutsche Berichterstattung über Gaza stelle ein Systemversagen dar.

Der chinesische Künstler Ai Weiwei spricht im Interview mit Hendrik Lakeberg über die Unterschiede zwischen staatlicher Zensur und Selbstzensur. Freiheit zeige sich seiner Auffassung nach erst im Umgang mit Widerständen.

Kunstmarkt und DDR-Geschichte

Anlässlich der kürzlich erschienenen Memoiren von Francis Fukuyama ordnet der Historiker Jeremi Suri dessen Zeitdiagnose nach dem Kalten Krieg ein. Suri ergänzt die vielzitierte Formel vom „Ende der Geschichte“ um ihre zweite Komponente – Nietzsches Figur des „letzten Menschen“ – und bemüht sich um eine faire Einordnung Fukuyamas, ohne dabei auf Kritik zu verzichten.

Zwei literarische Beiträge finden sich ebenfalls in der Ausgabe. Frank Willmann widmet sich dem Lyriker Bert Papenfuß, einer zentralen Figur der Ostberliner Subkultur, die nach dem Mauerfall ihre Praxis fortsetzte. Jochen Schmidt beschreibt, warum ein Dichter sich nur um den Preis der Selbstdemontage für einen literarischen Preis bedanken könne.

Die Gamerinnen und Gamer Pia Schol und Dave Dragomirovic analysieren das Videospiel „Grand Theft Auto VI“ aus gewerkschaftlicher Perspektive. Der Maler und Fälscher Wolfgang Beltracchi beschreibt den Kunstmarkt als ein System, das geradezu betrogen werden wolle.

Zur DDR-Geschichte erscheinen zwei Porträts: Thomas Wagner berichtet über seine persönlichen Begegnungen mit Georg Knepler, dem Gründungsrektor der Hanns-Eisler-Musikschule, der sich im Alter der Anarchietheorie zuwandte. Marion Detjen schließt ihre Serie über DDR-Historiker mit einer Darstellung der Verstrickungen von Wissenschaftlern mit Stasi und BND ab.

Zu Wort kommen auch die Herausgeber selbst: Per Leo setzt sich mit dem Fahnenpatriotismus des Fußballtrainers Jürgen Klopp auseinander, Behzad Karim Khani beschäftigt sich in der Rubrik „Ad hominem“ mit dem Journalisten Harald Martenstein.



Die Weltbühne ist am Kiosk, in der Bahnhofsbuchhandlung sowie online unter www.weltbuehne.com erhältlich.

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