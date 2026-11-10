Weltmeister, Weggefährte, Bruder: Matthäus’ bewegender Gruß an Andreas Brehme

Zum 66. Geburtstag von Andreas Brehme meldet sich Lothar Matthäus auf Instagram. Die Worte des Weltmeisters von 1990 gehen unter die Haut.

Lothar Matthäus, hier bei einem Spiel im DFB-Pokal Ende Oktober in Hamburg, erinnert auf Instagram an seinen verstorbenen Freund Andreas Brehme.

Andreas Brehme wäre am Montag 66 Jahre alt geworden. Lothar Matthäus hat seinen früheren Mitspieler und engsten Freund nicht vergessen – und das auf Instagram so offen gezeigt wie selten.



„Happy Birthday, my dear friend Andi“, schrieb der 65-Jährige auf Englisch, dazu drei rote Herzen. Es gebe so viele Erinnerungen, so viel Gelächter, so viele besondere Momente, die sie geteilt hätten. „Ich wünschte, du wärst noch hier, damit wir zusammen feiern könnten.“



Am Ende wird Matthäus noch persönlicher: „Ich vermisse dich, mein Bruder. Du wirst immer Teil meines Lebens sein und für immer in meinem Herzen.“

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Andreas Brehme starb im Februar 2024 an einem Herzstillstand

Brehme, geboren am 9. November 1960 in Hamburg, war in der Nacht zum 20. Februar 2024 in München gestorben. Ein Herzstillstand riss den Weltmeister im Alter von 63 Jahren aus dem Leben.



Bei der Beisetzung in München nahmen viele Weggefährten Abschied, darunter Matthäus, Jürgen Klinsmann und Uli Hoeneß. Rudi Völler hielt eine bewegende Rede.

Matthäus und Brehme: Freundschaft seit der U21

Kennengelernt haben sich die beiden Anfang der 1980er-Jahre in der U21-Nationalmannschaft, erzählte Matthäus später in einem Interview. Über Jahre teilten sie sich bei Klub und Nationalmannschaft ein Doppelzimmer. Sein Fazit: Man wisse dann alles vom anderen.



1986 kam Brehme aus Kaiserslautern zum FC Bayern, wo Matthäus seit 1984 spielte. 1987 wurden sie gemeinsam Meister. 1988 folgte der Wechsel zu Inter Mailand – und auch daran hatte Matthäus seinen Anteil: Brehme hatte eigentlich Sampdoria Genua zugesagt, ehe ihn sein Freund zu Inter lotste. Mit Inter holten sie 1989 die italienische Meisterschaft und 1991 den Uefa-Pokal.

WM-Finale 1990: Warum Brehme statt Matthäus den Elfmeter schoss

Der berühmteste Moment ihrer gemeinsamen Karriere ist zugleich eine Geschichte über Vertrauen. Im WM-Finale am 8. Juli 1990 in Rom gab es in der 85. Minute nach einem Foul an Rudi Völler Elfmeter für Deutschland. Vorgesehen war Kapitän Matthäus.

Doch der hatte wegen eines abgebrochenen Stollens die Schuhe wechseln müssen und wollte mit dem ungewohnten Paar nicht antreten. Brehme übernahm – und verwandelte, eigentlich Linksfuß, mit der Innenseite des rechten Fußes. Das 1:0 gegen Argentinien bedeutete den dritten WM-Titel.



Über Matthäus’ Elfer-Verzicht wird bis heute diskutiert. Für Brehme war es stets selbstverständlich, für seinen Freund einzuspringen.

„Andi war wie ein Bruder“: Matthäus’ Trauer hält an

Wie tief der Verlust sitzt, hat Matthäus mehrfach gezeigt. Im November 2024, kurz nach Brehmes 64. Geburtstag, sprach er über Brehme und Franz Beckenbauer, der wenige Wochen zuvor gestorben war: Beckenbauer sei für ihn wie ein zweiter Vater gewesen, Brehme wie ein Bruder. „Es tut nach wie vor weh“, sagte er damals.



Auch bei der Premiere des Kinofilms „Ein Sommer in Italien – WM 1990“ im März 2026 erinnerte Matthäus an seinen Zimmerkollegen.

Brehmes Karriere: Weltmeister, Meister in Deutschland und Italien

Brehme bestritt 86 Länderspiele und erzielte acht Tore. Neben dem WM-Titel 1990 stand er 1986 im verlorenen WM-Finale und wurde 1992 Vize-Europameister. Mit dem 1. FC Kaiserslautern gewann er 1996 den DFB-Pokal und 1998 als Aufsteiger die deutsche Meisterschaft.

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