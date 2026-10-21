Meinung

Weltweite Jugendproteste: Wäre ich 19, ich wäre mit dabei

Ohnmächtig steht die Generation Z vor der kalten, neoliberalen Realität. Der Politik ist sie egal. Fortschrittsversprechen existieren nicht mehr. Ein Kommentar.

Foto von Autor/Autorin: Thomas Fasbender
Thomas Fasbender
4 Min
Aufbegehren im Namen der Gen-Z: Proteste am vergangenen Samstag in Paris

Aufbegehren im Namen der Gen-Z: Proteste am vergangenen Samstag in Paris

© Ethan Fowler/Imago

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Wie sähe ich die Welt, wenn ich heute 19 wäre? Geboren 2007, zu Beginn der ersten großen Krise des 21. Jahrhunderts, stünde mein bisheriges Leben unter eben deren Stern: Krisen. 2015 Beginn der Migrationskrise, die anhält und in Wirklichkeit eine Krise der Identität und des Zusammenlebens ist. 2020 Corona, Kontaktverbote und Ausgangssperren, schwer verdaulich für einen 13-Jährigen. Seit 2022 dann Krieg in Europa, damit huckepack die Diskussionen über Kriegsertüchtigung und Kriegsverwendungsfähigkeit.

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