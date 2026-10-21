Weltweite Jugendproteste: Wäre ich 19, ich wäre mit dabei

Wie sähe ich die Welt, wenn ich heute 19 wäre? Geboren 2007, zu Beginn der ersten großen Krise des 21. Jahrhunderts, stünde mein bisheriges Leben unter eben deren Stern: Krisen. 2015 Beginn der Migrationskrise, die anhält und in Wirklichkeit eine Krise der Identität und des Zusammenlebens ist. 2020 Corona, Kontaktverbote und Ausgangssperren, schwer verdaulich für einen 13-Jährigen. Seit 2022 dann Krieg in Europa, damit huckepack die Diskussionen über Kriegsertüchtigung und Kriegsverwendungsfähigkeit.