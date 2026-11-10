Weltkunst

Weniger ist mehr: Giacometti trieb die figurale Form ins Nichts

In der Kommunalen Galerie Gutshaus Steglitz erinnert der Sammler Helmut Klewan, wie essentiell und ikonisch die Bildsprache des Schweizer Bildhauers noch immer ist.

Foto von Autor/Autorin: Ingeborg Ruthe
Ingeborg Ruthe
4 Min
Alberto Giacometti 1962 in seinem Pariser Atelier

Alberto Giacometti 1962 in seinem Pariser Atelier

© United Archives/imago

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Seltsam, welche Stimmung einen vor diesen Bronzen beschleicht, vor denen man in der Steglitzer Galerie steht.

Es ist die figurale Form der Plastiken, ausgedünnte, ins Nichts getriebene Körper im Raum, fast nicht zu greifen. Die bis zum Exzess reduzierten menschlichen Gestaltzeichen stehen auf  viel zu großen Sockeln. So wird, zumindest uns Älteren, fast schmerzlich, mal in der Fernsicht, mal in der Nahsicht, das  unweigerliche Vergehen alles Irdischen bewusst. Und das Verschwinden von Gewissheiten, Vertrautem, Verlässlichem in einer heutigen Welt, in der alles aus den Fugen geraten ist, auch wenn Shakespeares Hamlet eine solche Zeit schon um 1600 beklagte.

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