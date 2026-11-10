Weniger ist mehr: Giacometti trieb die figurale Form ins Nichts

Seltsam, welche Stimmung einen vor diesen Bronzen beschleicht, vor denen man in der Steglitzer Galerie steht.



Es ist die figurale Form der Plastiken, ausgedünnte, ins Nichts getriebene Körper im Raum, fast nicht zu greifen. Die bis zum Exzess reduzierten menschlichen Gestaltzeichen stehen auf viel zu großen Sockeln. So wird, zumindest uns Älteren, fast schmerzlich, mal in der Fernsicht, mal in der Nahsicht, das unweigerliche Vergehen alles Irdischen bewusst. Und das Verschwinden von Gewissheiten, Vertrautem, Verlässlichem in einer heutigen Welt, in der alles aus den Fugen geraten ist, auch wenn Shakespeares Hamlet eine solche Zeit schon um 1600 beklagte.