Weniger Kinder, alte Mängel: Berlins ewiger Schulkampf

Neue Daten zeigen rückläufige Einschulungszahlen. Besonders im Bezirk Mitte offenbart sich der Spagat zwischen Neubau, Übergangscontainern und dem Verfall älterer Bestandsgebäude.

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Die Hauptstadt kämpft derzeit mit Schülerzahlen, einem Platzdefizit und einem massiven Sanierungsstau.

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Auf den ersten Blick zeigen die jüngsten Zahlen der neuen Schulkinder keine dramatischen Veränderungen: Zu Beginn des Schuljahres 2026/2027 wurden in Deutschland rund 805.200 Kinder eingeschult – also nur 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Wie aus der am 11. November 2026 veröffentlichten Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervorgeht, setzt sich jedoch ein bundesweiter Abwärtstrend bereits im dritten Jahr in Folge fort.

Besonders deutlich fällt der Rückgang in der Hauptstadtregion aus: In Berlin wurden zum neuen Schuljahr rund 34.500 Kinder eingeschult, was einem Minus von 3,0 Prozent entspricht. In Brandenburg sank die Zahl um 3,7 Prozent auf 23.100 Erstklässler. Das ist einer der stärksten Rückgänge im gesamten Bundesgebiet. Als wesentliche Ursachen nennt das Bundesamt den Geburtenrückgang im Jahr 2020 sowie die rückläufige Zuwanderung von Kindern aus dem Ausland, insbesondere aus der Ukraine, die das Niveau in den vergangenen Jahren noch gestützt hatte.

Ein Defizit von 24.100 Plätzen

Doch in den Schulen selbst kommt diese demografische Entlastung bislang kaum an. Im Gegenteil: Im laufenden Schuljahr 2026/2027 lernen in Berlin rund 404.910 Schülerinnen und Schüler – ein historischer Höchststand, da geburtenstarke Jahrgänge nun durch die höheren Klassenstufen wandern.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie meldete jedoch in ihrem jüngsten Sachstandsbericht zur Berliner Schulbauoffensive (BSO) eine erste Trendwende beim rechnerischen Platzmangel: Durch rund 62.000 neu geschaffene Schulplätze seit 2016 sank das Gesamtdefizit zum Schuljahr 2026/2027 von 26.100 auf 24.100 fehlende Plätze. Dennoch bleibt die räumliche Lücke enorm und die Fortführung des Bauprogramms bis weit in die 2030er-Jahre gilt als zwingend notwendig.

Baustellen und Neubauten in Berlin-Mitte

Wie komplex die Lage vor Ort ist, lässt sich beispielhaft im Bezirk Mitte beobachten. In den vergangenen zehn Jahren wurden dort vier neue Schulgebäude errichtet: die Anna-Lindh-Schule, die Grundschule am Nordhafen, die Schule Adalbertstraße sowie das Gymnasium Schulstraße.

Gleichzeitig sind an vielen bestehenden Grundschulen aufwendige Baumaßnahmen nötig, um dem Platzbedarf und baulichen Mängeln gerecht zu werden. An der Gustav-Falke-Grundschule an der Stralsunder Straße löste im September 2026 ein viergeschossiger, dauerhafter Modularer Ergänzungsbau (MEB) die bisherige Notlösung aus gestapelten Interims-Containern auf dem Schulhof ab. Der rund 16,65 Millionen Euro teure Neubau schuf 144 zusätzliche Schulplätze.

An der Papageno-Grundschule in der Bergstraße 58 läuft derzeit ein rund 21,8 Millionen Euro teures Erweiterungs- und Sanierungsprojekt, mit dem die Schule auf vier Klassen pro Jahrgang ausgebaut und das historische Hauptgebäude barrierefrei erschlossen wird. Die vollständige Übergabe ist jedoch erst für den Sommer 2027 geplant.

Sanierungsstau im Bestand

Während der Ausbau neuer Kapazitäten teilweise vorankommt, offenbart der Blick in viele ältere Schulgebäude ein Bild der Vernachlässigung. Neben elementaren Mängeln wie beschädigten Sanitäranlagen oder defekten Durchsageanlagen bereitet vor allem der Zustand der Fachräume große Sorgen.

In vielen Klassenzimmern ist die Ausstattung seit Jahrzehnten veraltet, sodass der Unterricht dort den technischen und pädagogischen Anforderungen der Gegenwart kaum noch gerecht werden kann. Hinzu kommen strukturelle Probleme wie fehlender sommerlicher Hitzeschutz, der an heißen Tagen den Unterrichtsbetrieb massiv beeinträchtigt, sowie ein schleppendes Vorankommen bei notwendigen Renovierungen, das den Sanierungsstau in den kommenden Jahren weiter verschärfen dürfte.

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