Weniger Netto ab 2028: Rentenbeitrag steigt erstmals seit fast 20 Jahren – so viel kostet es Sie

Rentenbeitrag 2028: Der Satz soll von 18,6 auf 19,7 Prozent steigen. Was das fürs Netto heißt – mit Rechenbeispielen von 2.000 bis 5.000 Euro brutto.

Ab 2028 dürfte vom Lohn etwas weniger übrig bleiben: Der Rentenbeitrag soll von 18,6 auf 19,7 Prozent steigen. (Symbolbild)

Auf jedem Gehaltszettel steht eine Zeile, die sich seit fast zehn Jahren nicht bewegt hat: der Rentenbeitrag. Seit 2018 gehen 18,6 Prozent vom Bruttolohn an die gesetzliche Rentenversicherung. Die Hälfte davon zahlt der Arbeitgeber.



Damit ist bald Schluss. Laut Entwurf des neuen Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung soll der Beitragssatz zum 1. Januar 2028 auf 19,7 Prozent springen. Es wäre die erste Erhöhung seit 2007.



Ein kleiner Trost: Im Frühjahr hatte die Rentenversicherung noch mit 19,9 Prozent gerechnet. Der Sprung fällt also etwas kleiner aus als befürchtet. Spürbar bleibt er trotzdem.

Rentenbeitrag 2028: So viel weniger bleibt vom Brutto

Beschäftigte tragen die Hälfte des Beitrags. Ihr Anteil steigt damit von 9,3 auf 9,85 Prozent des Bruttolohns.

So verändert sich der Abzug pro Monat (Arbeitnehmeranteil heute und ab 2028): 2.000 Euro brutto: 186 Euro statt künftig 197 Euro – 11 Euro mehr

3.000 Euro brutto: 279 Euro statt künftig 295,50 Euro – 16,50 Euro mehr

4.000 Euro brutto: 372 Euro statt künftig 394 Euro – 22 Euro mehr

5.000 Euro brutto: 465 Euro statt künftig 492,50 Euro – 27,50 Euro mehr

Bei 4.000 Euro brutto summiert sich das auf 264 Euro im Jahr. Netto fällt das Minus etwas kleiner aus, weil Rentenbeiträge als Vorsorgeaufwand die Steuerlast senken.



Für Spitzenverdiener gibt es eine Grenze nach oben: Beiträge fallen nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze an, 2026 sind das 8.450 Euro im Monat. Arbeitgeber zahlen denselben Aufschlag für jeden Beschäftigten noch einmal obendrauf.

Minijobber trifft es prozentual am härtesten

Wer im Minijob in der Rentenversicherung bleibt, stockt den Pauschalbeitrag des Chefs von 15 Prozent auf den vollen Satz auf. Dieser Eigenanteil steigt von 3,6 auf 4,7 Prozent – ein Plus von fast einem Drittel.



Bei der heutigen Minijob-Grenze von 603 Euro wären das rund 6,60 Euro mehr im Monat. Klingt wenig, ist für viele Minijobber aber ein Grund mehr, über eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nachzudenken. Die kostet allerdings spätere Rentenansprüche.

Warum der Beitrag steigen muss

Dass der Satz so lange stabil blieb, hat einen simplen Grund: Die Rentenkasse lebte von ihrem Ersparten. Die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage, eine Art Notgroschen, lag Ende 2025 noch bei 41,3 Milliarden Euro. Das reichte laut Deutscher Rentenversicherung für knapp 1,4 Monate Rentenzahlungen.



Bis Ende 2026 soll das Polster auf rund eine Monatsausgabe schrumpfen. Ende 2027 ist es weitgehend aufgebraucht.



Hier zieht das Gesetz eine rote Linie: Am Jahresende muss mindestens das Geld für 0,3 Monatsausgaben übrig sein. Droht die Rücklage darunterzufallen, muss die Bundesregierung den Beitrag anheben. Viel Spielraum hat sie dabei nicht.



Der Sprung 2028 ist also kein plötzlicher Kassensturz, sondern seit Jahren eingeplant. Die Rentenversicherung hat ihn mehrfach angekündigt.

Mehr Rentner, weniger Beitragszahler

Dahinter steckt vor allem die Demografie. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer gehen nach und nach in Rente, aus den jüngeren Jahrgängen rücken weniger Beitragszahler nach.

Zusätzlich droht Ärger mit dem Bund. Die Rentenversicherung warnt, dass Kürzungen beim Bundeszuschuss den Beitrag noch weiter nach oben treiben könnten. Wie der Streit um die Bundesmittel läuft, lesen Sie hier.

Rentenbeitrag bis 2040: Die Prognose

Nach 2028 geht es weiter bergauf.

Die aktuellen Schätzungen im Überblick: 2027: 18,6 Prozent (unverändert)

2028: 19,7 Prozent

2029: rund 20 Prozent

bis 2040: rund 21 Prozent

Wichtig: Das sind Prognosen. Endgültig legt die Bundesregierung den Satz für 2028 erst im Herbst 2027 fest. Entwickeln sich Löhne, Beschäftigung oder Bundeszuschüsse anders, ändert sich auch die Zahl. Das zeigt schon die Korrektur von 19,9 auf 19,7 Prozent.

Rentner bekommen erst einmal mehr

Für Ruheständler sieht es kurzfristig besser aus. Im Juli 2027 sollen die Renten laut Berichtsentwurf um rund 4,1 Prozent steigen, wie die FAZ berichtet. Frühere Schätzungen lagen noch bei 4,4 Prozent.



Bei 1.500 Euro Rente wären das gut 61 Euro brutto mehr im Monat.



Für Beschäftigte bleibt die Botschaft unbequem: 2027 ist voraussichtlich das letzte Jahr mit dem alten Satz. Wer ohnehin über eine Gehaltsverhandlung nachdenkt, hat damit ein Argument mehr.

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